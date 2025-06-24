«Сердце Северной столицы»: Петропавловская крепость и детский квест
«Сердце Северной столицы»
Присоединяйтесь к увлекательной интерактивной квест-экскурсии по Петропавловской крепости! Вместе с детьми вы откроете тайны главной крепости Санкт-Петербурга, разгадаете загадки, ответите на вопросы и получите приз за смекалку. История оживает, когда в неё играешь!
Играйте, узнавайте, побеждайте! С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре… А Санкт-Петербург начинается с Петропавловской крепости!
Приглашаем на экскурсию
Путешественники с детьми приглашаются на нашу познавательно-развлекательную пешеходную экскурсию. В ходе мероприятия мы познакомим ваших детей с главной крепостью Санкт-Петербурга, расскажем о ее истории и проведем увлекательный квест-викторину по территории Крепости. Победитель получит приз!
Что вас ждет
Начало экскурсии у метро Горьковская.
Открытие мини-города с макетами знаменитых достопримечательностей Петербурга.
Общее впечатление о знаменитых сооружениях города.
Интерактивная экскурсия-игра по самой крепости.
Увлекательный процесс
Во время экскурсии участники смогут отвечать на вопросы, получая подсказки от самой крепости. Это делает процесс увлекательным и интерактивным. Экскурсия идеально подходит для семей с детьми — они будут активно вовлечены в игру и смогут узнавать историю города в увлекательной форме.
Не упустите возможность!
Проведите время с пользой и удовольствием, открывая для себя удивительный мир истории Санкт-Петербурга!
Макеты петербургских достопримечательностей в Александровском парке (мини-город)
Сооружения кронверка (наружное укрепление)
Первый мост города - Иоанновский
Иоанновские и Петровские ворота
Инженерный и Комендантский дома
Комендантское кладбище
Невские ворота и Комендантскую пристань, откуда отправляли на казнь в Шлиссельбург
Нарышкин бастион
Соборную площадь, Петропавловский собор, Монетный двор, Ботный дом
Река Нева
Государственный Эрмитаж
Что включено
Услуги гида
Участие в игре
Экскурсия на территории Крепости
Что не входит в цену
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Горьковская
Завершение: Петропавловская крепость
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
Как и все пешеходные экскурсии, наша экскурсия метеозависимая
При плохой погоде (сильные осадки) экскурсия переносится на другой день
Одевайтесь по погоде - весной и осенью желательно иметь с собой дождевики на всякий случай
Обувь должна быть комфортной, мы не рекомендуем дамам носить каблуки на территории крепости - вам будет неудобно
Если в вашей команде несколько игроков и вы заполнили 1 лист с ответами на всю семью - Вы получаете 1 приз. Чем больше листов вы заполнили, тем выше ваши шансы на победу
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
24 июн 2025
Шикарная экскурсия! Была бабушка с внучкой 7 лет, вернулись в полном восторге. А ребенок вообще сказал, что оценивает на 100 из 10! Очень благодарны экскурсоводу, видно, что человек любит свое дело и прекрасный город Петербург. Больше спасибо.
Т
Тамбиева
12 июн 2025
Были на обзорной экскурсии в Петропавловской крепости в минигруппе. Спасибо экскурсоводу Марине за интересный рассказ, без перегрузки, информация запомнилась и мне и дочери. В конце экскурсии ответы на вопросы и призы. Посещение музеев внутри крепости не входит, но мы это и не планировали изначально, все понравилось.
М
Мария
6 июн 2025
Доступная подача материала для детей, отличный экскурсовод. Экскурсия очень понравилась. Спасибо за подарки и чай!
В
Вероника
26 мая 2025
Нам с детьми очень понравилась данная экскурсия и даже дождливая погода не испортила настроение. Наш гид Елена интересно рассказывала и много нового и узнали и вспомнили:) Большое спасибо!
Е
Елена
7 дек 2024
Семья из Новосибирска Елена и Алексей 13 лет, все понравилось, особенно Алена. передаем привет!
Н
Наталья
1 дек 2024
Было интересно, ребенок 14 лет познакомился с историей города и оторвался от телефона.
Г
Георгий
11 ноя 2024
Я бы хотел сходить в тюрьму, но на экскурсии это не предлагали
К
Ксения
6 ноя 2024
Спасибо, все хорошо
С
Соня
16 окт 2024
Будем всем рекомендовать, экскурсия отличная!!
М
Мария
6 окт 2024
Мы были в четвером и еще другие участники, но так даже лучше, добавляется немного азарта, в результате мы были вторые и получили приз!!
А
Александр
23 сен 2024
Наш гид Алена хорошо с нами поиграла, дети в восторге!
А
Анна
15 авг 2024
Очень понравилось, спасибо, Спутник, приедем еще
О
Ольга
15 авг 2024
Мы уже несколько раз были в Крепости саим по себе, но в ребенком решили взять экскурсию, и не прогадали, потому что все равно, не зря на гидов учат. Спасибо!
Т
Татьяна
26 июл 2024
Семейный квест нам понравился - вопросы были не сложные, ребенок заинтересовался и в конце получил небольшой приз