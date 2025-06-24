Присоединяйтесь к увлекательной интерактивной квест-экскурсии по Петропавловской крепости! Вместе с детьми вы откроете тайны главной крепости Санкт-Петербурга, разгадаете загадки, ответите на вопросы и получите приз за смекалку. История оживает, когда в неё играешь!

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Описание квеста

Где оживает история

Играйте, узнавайте, побеждайте! С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре… А Санкт-Петербург начинается с Петропавловской крепости!

Приглашаем на экскурсию

Путешественники с детьми приглашаются на нашу познавательно-развлекательную пешеходную экскурсию. В ходе мероприятия мы познакомим ваших детей с главной крепостью Санкт-Петербурга, расскажем о ее истории и проведем увлекательный квест-викторину по территории Крепости. Победитель получит приз!

Что вас ждет

Начало экскурсии у метро Горьковская.

Открытие мини-города с макетами знаменитых достопримечательностей Петербурга.

Общее впечатление о знаменитых сооружениях города.

Интерактивная экскурсия-игра по самой крепости.

Увлекательный процесс

Во время экскурсии участники смогут отвечать на вопросы, получая подсказки от самой крепости. Это делает процесс увлекательным и интерактивным. Экскурсия идеально подходит для семей с детьми — они будут активно вовлечены в игру и смогут узнавать историю города в увлекательной форме.

Не упустите возможность!

Проведите время с пользой и удовольствием, открывая для себя удивительный мир истории Санкт-Петербурга!