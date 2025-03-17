Приморский Парадиз - Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск. Индивидуальная экскурсия

Проехать по берегу Финского залива, совершая остановки в самых знаковых и красивых местах
Наш путь лежит в одно из самых престижных дачных мест Петербурга — Курортный район. Вы полюбуетесь красотой природы и насладитесь прохладным морским воздухом с примесью хвои. Узнаете о дореволюционной и послевоенной дачной жизни. Услышите о великих людях, живших и творивших здесь в разное время. И обязательно насладитесь чашечкой кофе с видом на море.
Приморский Парадиз - Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск. Индивидуальная экскурсия
Приморский Парадиз - Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск. Индивидуальная экскурсия
Приморский Парадиз - Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск. Индивидуальная экскурсия
Ближайшие даты:
17
мар18
мар19
мар20
мар21
мар22
мар23
мар
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

  • В Сестрорецке вы ощутите курортный шарм на берегу Финского залива. Полюбуетесь зданиями в стиле северного модерна и увидите макет первой в мире подводной лодки. Услышите о судьбе известных людей, живших на этом курорте. И выпьете чашечку кофе, разглядывая прекрасные старинные дачи.
  • В Репино погуляем по красивому парку при усадьбе Репина. Мы расскажем вам любопытные подробности о жизни художника и перипетиях его семейной жизни. А затем посетим дачу фрейлины Анны Вырубовой, подруги императрицы Александры Фёдоровны. Сейчас это уютный ресторанчик, где можно выпить ещё одну чашечку кофе с видом на море.
  • В Комарово вспомним академиков и писателей, музыкантов и актёров, живших и творивших здесь в разное время. Вы рассмотрите чудом сохранившиеся старые дачи, а также Литориновый уступ — берег древнего моря. И при желании прогуляетесь по эко-тропе до ближайших озёр и водопада (15 мин.).
  • В Зеленогорске вы осмотрите старинные особняки, лютеранскую кирху и великолепный храм Казанской иконы Божией Матери.

А ещё вы:

  • услышите о Петровской эпохе, о значении Финляндской железной дороги, о первом дачном буме и дачной культуре.
  • узнаете, как здесь проводили лето представители творческой интеллигенции — Горький, Чуковский, Мандельштам и другие, не обойдя вниманием и судьбы русских эмигрантов.
  • отыщите старинные дореволюционные дачи. И послушаете, за что наши императоры любили «домашнюю заграницу», отправляясь в путешествие сюда по морю и железной дороге.
  • найдёте следы финского прошлого.
  • побродите по пляжу, наслаждаясь видами и морским воздухом.

Организационные детали

  • В цену включены услуги гида и трансфер от вашего места проживания и обратно.
  • Экскурсия проводится на комфортных автомобилях Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Haval Dargo, Audi Q5 или аналогичных.
  • Усадьба «Пенаты» закрыта на реставрацию, поэтому в Репино мы посещаем только парк при усадьбе.
  • Мы можем изменить программу в Комарово и увидеть церковь, построенную архитектором Никоновым, подъехать к даче Ахматовой и посетить некрополь, где похоронена она и другие известные люди.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Дополнительные расходы по желанию:

  • Перекус и напитки.
  • Музейный комплекс в Разливе: стандартный билет — 200 ₽, льготный билет (студенты, пенсионеры) — 100 ₽, дети до 18 лет — бесплатно.
  • Краеведческий музей в Комарово — 200 ₽.
  • Музей ретроавтомобилей в Зеленогорске: стандартный билет — 450 ₽, детский (с 3 до 12 лет) — 250 ₽, дети до 3 лет — бесплатно.
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
На машине
6 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдоль курортного берега
Увлекательное путешествие по курортным районам Петербурга: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк и другие. Узнайте о знаменитых дачниках и исторических событиях
26 мар в 08:00
28 мар в 08:30
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Финские истории Зеленогорска
Пешая
3 часа
49 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Финские истории Зеленогорска: экскурсия по курортному городу
Погрузитесь в финскую атмосферу Зеленогорска, пройдитесь по колоритным улицам, осмотрите старинные дачи и ощутите курортный шарм на берегу Финского залива
Начало: У ж/д вокзала Зеленогорска
Расписание: ежедневно в 12:00
20 мар в 12:00
21 мар в 12:00
1290 ₽ за человека
Из Петербурга в Комарово: обитель муз и гениев
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга в Комарово: обитель муз и гениев
Путешествие в Комарово подарит вам вдохновение и знание о жизни великих людей. Откройте для себя историю и культуру этого удивительного места
Начало: По договорённости
20 мар в 10:00
21 мар в 10:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.