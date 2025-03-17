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Наш путь лежит в одно из самых престижных дачных мест Петербурга — Курортный район. Вы полюбуетесь красотой природы и насладитесь прохладным морским воздухом с примесью хвои. Узнаете о дореволюционной и послевоенной дачной жизни. Услышите о великих людях, живших и творивших здесь в разное время. И обязательно насладитесь чашечкой кофе с видом на море.