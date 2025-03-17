Наш путь лежит в одно из самых престижных дачных мест Петербурга — Курортный район. Вы полюбуетесь красотой природы и насладитесь прохладным морским воздухом с примесью хвои. Узнаете о дореволюционной и послевоенной дачной жизни. Услышите о великих людях, живших и творивших здесь в разное время. И обязательно насладитесь чашечкой кофе с видом на море.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
- В Сестрорецке вы ощутите курортный шарм на берегу Финского залива. Полюбуетесь зданиями в стиле северного модерна и увидите макет первой в мире подводной лодки. Услышите о судьбе известных людей, живших на этом курорте. И выпьете чашечку кофе, разглядывая прекрасные старинные дачи.
- В Репино погуляем по красивому парку при усадьбе Репина. Мы расскажем вам любопытные подробности о жизни художника и перипетиях его семейной жизни. А затем посетим дачу фрейлины Анны Вырубовой, подруги императрицы Александры Фёдоровны. Сейчас это уютный ресторанчик, где можно выпить ещё одну чашечку кофе с видом на море.
- В Комарово вспомним академиков и писателей, музыкантов и актёров, живших и творивших здесь в разное время. Вы рассмотрите чудом сохранившиеся старые дачи, а также Литориновый уступ — берег древнего моря. И при желании прогуляетесь по эко-тропе до ближайших озёр и водопада (15 мин.).
- В Зеленогорске вы осмотрите старинные особняки, лютеранскую кирху и великолепный храм Казанской иконы Божией Матери.
А ещё вы:
- услышите о Петровской эпохе, о значении Финляндской железной дороги, о первом дачном буме и дачной культуре.
- узнаете, как здесь проводили лето представители творческой интеллигенции — Горький, Чуковский, Мандельштам и другие, не обойдя вниманием и судьбы русских эмигрантов.
- отыщите старинные дореволюционные дачи. И послушаете, за что наши императоры любили «домашнюю заграницу», отправляясь в путешествие сюда по морю и железной дороге.
- найдёте следы финского прошлого.
- побродите по пляжу, наслаждаясь видами и морским воздухом.
Организационные детали
- В цену включены услуги гида и трансфер от вашего места проживания и обратно.
- Экскурсия проводится на комфортных автомобилях Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Haval Dargo, Audi Q5 или аналогичных.
- Усадьба «Пенаты» закрыта на реставрацию, поэтому в Репино мы посещаем только парк при усадьбе.
- Мы можем изменить программу в Комарово и увидеть церковь, построенную архитектором Никоновым, подъехать к даче Ахматовой и посетить некрополь, где похоронена она и другие известные люди.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы по желанию:
- Перекус и напитки.
- Музейный комплекс в Разливе: стандартный билет — 200 ₽, льготный билет (студенты, пенсионеры) — 100 ₽, дети до 18 лет — бесплатно.
- Краеведческий музей в Комарово — 200 ₽.
- Музей ретроавтомобилей в Зеленогорске: стандартный билет — 450 ₽, детский (с 3 до 12 лет) — 250 ₽, дети до 3 лет — бесплатно.
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5368 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
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