Мозаика Курортного района: на автомобиле из Петербурга
Узнать, где прятался Ленин, а где творил Репин, и полюбоваться заливом
Добро пожаловать в небольшое путешествие на северное побережье Финского залива.
Поговорим о петровском времени, о значении Финляндской железной дороги и окунёмся в дачную атмосферу «Русской Финляндии». Впереди вас ждут великолепные Комарово, Репино, Сестрорецк. А значит — песчаные дюны, смолистые сосны и сохранившиеся деревянные дачи.
Обсудим, как в 1917 году в шалаше здесь прятался вождь русской революции Ленин. По желанию можно заглянуть в музей и погрузиться в политическую, культурную и повседневную жизнь Петрограда и его жителей тех времён.
Сестрорецк
Это город, где воплотились замыслы Петра I. Вы увидите корпуса оружейного завода и памятник первой подводной лодке петровского времени. Затем пересечём старую границу с Финляндией, посетим пляж, где Маяковский сочинял «Облако в штанах» и полюбуемся заливом «всех оттенков серебра».
Репино
В бывшей Куокале творил великий художник Илья Репин. Его виллу «Пенаты» можно посетить с экскурсией — а можно просто прогуляться по дорожкам парка и подойти к могиле художника.
Обед
Не так много осталось старинных деревянных дач начала 20 века — с высокими башенками, просторными верандами и резными наличниками. Именно такая дача принадлежала фрейлине Анне Вырубовой. Теперь это загородный ресторан, где вы можете заказать обед и ощутить вкус дачной жизни.
Комарово
Наш путь лежит в Келломяки. Мы сделаем остановку около «зелёной будки» — так называла свою дачу Анна Ахматова. Заглянем в музей «Келломяки-Комарово», где воссоздан дачный быт 50-70-х годов 20 века. И посетим Комаровский некрополь — небольшое кладбище, где нашли свой последний приют знаменитые дачники посёлка.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобилях Mitsubishi Outlander, Infinity QX50, Mazda CX5, Haval Jolion, Haval Dagro, Haval M7, Volkswagen Tiguan, Dodge Ram и других, есть детские кресла и бустеры
По запросу экскурсию можно дополнить посещением Зеленогорска: продолжительность увеличится на 3 часа, доплата — 3000 ₽
Экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Музей в Разливе: входной билет — 200 ₽ и экскурсионное обслуживание — 300 ₽. Выходной — среда
Музей «Пенаты»: входной билет — 350 ₽. Вход по сеансам, билет необходимо купить онлайн заранее. Выходной — вторник
Музей «Келломяки-Комарово»: входной билет — 300 ₽. Работает с четверга по воскресенье
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6370 туристов
Мы — команда гидов-профессионалов на своих автомобилях, искренне любящих Петербург, умеющих рассказывать о нём красиво и увлекательно. Входим в правление санкт-петербургского союза краеведов. Эксперты-краеведы на ТВ, авторы статей в печатных и онлайн СМИ. Все мы имеем аккредитации в главных петербургских музеях, большой и положительный опыт работы в качестве гидов и организаторов туров. Добро пожаловать!
Елена
2 сен 2025
Отличная экскурсия! Все было пунктуально, а изложение материала было очень интересным, Галине (ведущему экскурсии) огромное спасибо 😊!
Ольга
17 авг 2025
За ту же сумму подобные экскурсии у нас были с водителем и гидом, здесь это одно лицо. Немного тревожно, когда человек за рулем следит за нарративом, а не за дорогой, читать дальше
ну и тесновато вчетвером, даже в джипе. Впрочем, со своей задачей Георгий справился скорее хорошо.
Сам рассказ и маршрут был достаточно интересны, очень быстро посмотрели Сестрорецк, погуляли в Разливе, посетили усадьбу Репина (дом затянут строительными лесами, только парк), Комарово с некрополем. Замечательно, что попали на могилу к Ахматовой, но вообще весь этот "дачный" район за заборами и смотреть там особенно нечего.