Мозаика Курортного района: на автомобиле из Петербурга

Узнать, где прятался Ленин, а где творил Репин, и полюбоваться заливом
Добро пожаловать в небольшое путешествие на северное побережье Финского залива.

Поговорим о петровском времени, о значении Финляндской железной дороги и окунёмся в дачную атмосферу «Русской Финляндии». Впереди вас ждут великолепные Комарово, Репино, Сестрорецк. А значит — песчаные дюны, смолистые сосны и сохранившиеся деревянные дачи.
4.5
2 отзыва
Описание экскурсии

Разлив

Обсудим, как в 1917 году в шалаше здесь прятался вождь русской революции Ленин. По желанию можно заглянуть в музей и погрузиться в политическую, культурную и повседневную жизнь Петрограда и его жителей тех времён.

Сестрорецк

Это город, где воплотились замыслы Петра I. Вы увидите корпуса оружейного завода и памятник первой подводной лодке петровского времени. Затем пересечём старую границу с Финляндией, посетим пляж, где Маяковский сочинял «Облако в штанах» и полюбуемся заливом «всех оттенков серебра».

Репино

В бывшей Куокале творил великий художник Илья Репин. Его виллу «Пенаты» можно посетить с экскурсией — а можно просто прогуляться по дорожкам парка и подойти к могиле художника.

Обед

Не так много осталось старинных деревянных дач начала 20 века — с высокими башенками, просторными верандами и резными наличниками. Именно такая дача принадлежала фрейлине Анне Вырубовой. Теперь это загородный ресторан, где вы можете заказать обед и ощутить вкус дачной жизни.

Комарово

Наш путь лежит в Келломяки. Мы сделаем остановку около «зелёной будки» — так называла свою дачу Анна Ахматова. Заглянем в музей «Келломяки-Комарово», где воссоздан дачный быт 50-70-х годов 20 века. И посетим Комаровский некрополь — небольшое кладбище, где нашли свой последний приют знаменитые дачники посёлка.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобилях Mitsubishi Outlander, Infinity QX50, Mazda CX5, Haval Jolion, Haval Dagro, Haval M7, Volkswagen Tiguan, Dodge Ram и других, есть детские кресла и бустеры
  • По запросу экскурсию можно дополнить посещением Зеленогорска: продолжительность увеличится на 3 часа, доплата — 3000 ₽
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Музей в Разливе: входной билет — 200 ₽ и экскурсионное обслуживание — 300 ₽. Выходной — среда
  • Музей «Пенаты»: входной билет — 350 ₽. Вход по сеансам, билет необходимо купить онлайн заранее. Выходной — вторник
  • Музей «Келломяки-Комарово»: входной билет — 300 ₽. Работает с четверга по воскресенье
  • Обед — по меню

Елена
Елена
2 сен 2025
Отличная экскурсия! Все было пунктуально, а изложение материала было очень интересным, Галине (ведущему экскурсии) огромное спасибо 😊!
Ольга
Ольга
17 авг 2025
За ту же сумму подобные экскурсии у нас были с водителем и гидом, здесь это одно лицо. Немного тревожно, когда человек за рулем следит за нарративом, а не за дорогой,
читать дальше

ну и тесновато вчетвером, даже в джипе. Впрочем, со своей задачей Георгий справился скорее хорошо.

Сам рассказ и маршрут был достаточно интересны, очень быстро посмотрели Сестрорецк, погуляли в Разливе, посетили усадьбу Репина (дом затянут строительными лесами, только парк), Комарово с некрополем. Замечательно, что попали на могилу к Ахматовой, но вообще весь этот "дачный" район за заборами и смотреть там особенно нечего.

В целом скорее понравилось, спасибо.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

