Добро пожаловать в небольшое путешествие на северное побережье Финского залива. Поговорим о петровском времени, о значении Финляндской железной дороги и окунёмся в дачную атмосферу «Русской Финляндии». Впереди вас ждут великолепные Комарово, Репино, Сестрорецк. А значит — песчаные дюны, смолистые сосны и сохранившиеся деревянные дачи.

Описание экскурсии

Разлив

Обсудим, как в 1917 году в шалаше здесь прятался вождь русской революции Ленин. По желанию можно заглянуть в музей и погрузиться в политическую, культурную и повседневную жизнь Петрограда и его жителей тех времён.

Сестрорецк

Это город, где воплотились замыслы Петра I. Вы увидите корпуса оружейного завода и памятник первой подводной лодке петровского времени. Затем пересечём старую границу с Финляндией, посетим пляж, где Маяковский сочинял «Облако в штанах» и полюбуемся заливом «всех оттенков серебра».

Репино

В бывшей Куокале творил великий художник Илья Репин. Его виллу «Пенаты» можно посетить с экскурсией — а можно просто прогуляться по дорожкам парка и подойти к могиле художника.

Обед

Не так много осталось старинных деревянных дач начала 20 века — с высокими башенками, просторными верандами и резными наличниками. Именно такая дача принадлежала фрейлине Анне Вырубовой. Теперь это загородный ресторан, где вы можете заказать обед и ощутить вкус дачной жизни.

Комарово

Наш путь лежит в Келломяки. Мы сделаем остановку около «зелёной будки» — так называла свою дачу Анна Ахматова. Заглянем в музей «Келломяки-Комарово», где воссоздан дачный быт 50-70-х годов 20 века. И посетим Комаровский некрополь — небольшое кладбище, где нашли свой последний приют знаменитые дачники посёлка.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобилях Mitsubishi Outlander, Infinity QX50, Mazda CX5, Haval Jolion, Haval Dagro, Haval M7, Volkswagen Tiguan, Dodge Ram и других, есть детские кресла и бустеры

По запросу экскурсию можно дополнить посещением Зеленогорска: продолжительность увеличится на 3 часа, доплата — 3000 ₽

Экскурсию можно провести для большего количества человек, детали уточняйте в переписке

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)