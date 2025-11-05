Наш путь лежит в одно из самых престижных дачных мест Петербурга — Курортный район на побережье Финского залива.
Во время нашего путешествия мы проедем по всему берегу залива от Сестрорецка до
Описание экскурсииПриморский Парадиз Наш путь лежит в одно из самых престижных дачных мест Петербурга — Курортный район на побережье Финского залива. Петербург — морской город, ведь именно здесь можно увидеть песчаные дюны и коряжистые сосны, услышать крики чаек и шум прибоя, почувствовать на себе водяные брызги и подышать прохладным, насыщенным воздухом моря с примесью хвои. Во время нашей экскурсии у каждого гостя нашего города будет возможность проехать по берегу Финского залива, чтобы полюбоваться неповторимой красотой здешних мест, узнать о дореволюционной и послевоенной дачной жизни «Русской Финляндии», услышать об истории и событиях, которые здесь происходили, и насладиться неповторимым закатом. Темы нашего путешествия • Поговорим о петровской эпохе, о значении Финляндской железной дороги, о первом дачном буме и дачной культуре.
- Отметим, что наши императоры и императрицы с удовольствием посещали «домашнюю заграницу», отправляясь в путешествие на яхте по морю или по железной дороге.
- Окунемся в дачную атмосферу «Русской Финляндии». Посетим дачные поселки: Оллила, Куокала, Келломяки, Териоки. Здесь проводили лето богатые петербуржцы и творческая интеллигенция: М. Горький, К. Чуковский, Ю. Анненский, О. Мандельштам и др. Владимир Маяковский, выступал Ф. Шаляпин.
• Вы узнаете о судьбе русской Финляндии, вспомнив историю и отыскав старинные дореволюционные дачи. Не обойдем вниманием и судьбы русских эмигрантов. Важная информация:
- Усадьба «Пенаты» закрыта на реставрацию, поэтому в Репино мы посещаем только парк при Усадьбе.
- Одевайте, пожалуйста, удобную обувь и одевайтесь по погоде.
- Не забывайте зонтики.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сестрорецк
- Поселок Репино и музей-усадьбу Репина (прогулка по усадебному парку)
- Комарово
- Зеленогорск
- Берег и песчаный пляж Финского залива
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель (если отель расположен в Центральном, Василеостровском, Петроградском или Северных районах города. Остальные - по договоренности).
Что не входит в цену
- Обед
- Указанная стоимость - для группы до 4-х человек. Если вас больше - доплата за минивэн или автобус.
- Билеты в усадьбу (желательно бронировать заранее)
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
А
Алла
5 ноя 2025
Спасибо за чудесное время, проведённое с Натальей! Индивидуальный подход, компетентность и интересный рассказ истории. Также за советы новых альтернативных мест для туриста, который уже много раз был в Петербурге. .
К
Катерина
19 сен 2025
Прекрасный гид! Рекомендую экскурсию всем, кто уже видел Питер, но не выезжал за его пределы! Не пожалеете точно! Особенно комфортно что тебя везут и не надо ехать на своем Авто! Возьмем еще экскурсии именно у Ирины!! Прекрасная атмосфера, и водитель и профессионал! Благодарим
К
Кухаренко
9 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Побывали везде, где было запланировано. Гид Наталья внимательная, очень компетентная, узнали много нового. В Комарово даже пособирали грибы, сходили на Щучье озеро. Маленькое путешествие очень понравилось. Рекомендую всем.
В
Владимир
3 сен 2025
Спасибо большое Гиду Анне за отлично спланированную, организованную и проведенную экскурсию.
Все прошло просто замечательно от начала общения, встречи у отеля, автомобильного сопровождения и проведения экскурсии.
Во всем чувствуется системный подход и
Л
Людмила
22 авг 2025
Нашим экскурсоводом была Наталья. Интересно и познавательно рассказала о всех объектах экскурсии и не только, все по дороге, что заслуживает внимание туриста и плюс рекомендации куда сходить… было очень здорово
Н
Надежда
18 авг 2025
Это была замечательная поездка! Одно из самых ярких впечатлений за 2 недели пребывания в Питере! Такой формат поездок пробовали впервые. И волновались. И зря. Очень понравилась гид Татьяна, все 6
А
Алиса
16 авг 2025
Т
Татьяна
27 июл 2025
Это было леген*подождите-подождите*дарно!
Анне самые искренние слова благодарности за проведенное вместе время. Так легко, ненапряжно, весело, интересно провели время втроём с ней, что сложилось впечатление, что это наш девичник, на котором
В
Валерия
27 июл 2025
Экскурсия понравилась. Виды красивые, погода была по-летнему жаркая, поэтому экскурсия оставила только положительные эмоции. Благодарю гида Александра.
N
Natalia
10 июл 2025
Экскурсия проходила 9 июля в чудесный солнечный день. Спасибо огромное, Анне, за погружение в очаровательную, притягательную дачную жизнь. Также экскурсия была наполнена интересными рассказами о повседневной жизни и забавах жителей курортных городов. Репино, Комарово-отдельная тема, множество историй про знаменитых всем творческих людей, ученых. С большой благодарностью за экскурсию.
И
Ирина
6 июл 2025
Недавно мы посетили экскурсию Приморский Парадиз и остались в полном восторге! Мы исследовали такие прекрасные места, как Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск.
Особую благодарность хочу выразить нашему экскурсоводу Анне. Она приехала
В
Владимир
26 июн 2025
Всё отлично, забрали в отеле, привезли куда нужно! Составили представление о Курортном районе. С погодой не повезло, и Пенаты на реконструкции, работает только парк. В целом рекомендуем.
М
Марина
9 мая 2025
Не ожидала такой увлекательной поездки!!!! Очень рекомендую эту экскурсию. Гид Ирина - СУПЕР! Маршрут был построен очень интересно. Исторический рассказ - выше всяческих похвал. Ирина - профессионал с большой буквы. Спасибо!
К
Константин
20 апр 2025
Спасибо большое гиду Ирине! Было супер интересно, в следующий приезд в питер обязательно еще что нибудь возьмем у нее
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
