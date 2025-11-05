Мои заказы

Приморский Парадиз: в Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск

Наш путь лежит в одно из самых престижных дачных мест Петербурга — Курортный район на побережье Финского залива.

Во время нашего путешествия мы проедем по всему берегу залива от Сестрорецка до
Зеленогорска, совершая остановки в самых знаковых и красивых местах. Мы побываем в Сестрорецке, Репино, Комарово и Зеленогорске.

Насладимся красотой природы и невероятным воздухом на берегу Финского залива, узнаем о дореволюционной и послевоенной дачной жизни «Русской Финляндии», послушаем истории о событиях, которые происходили здесь, и увидим невероятные закаты.

5
14 отзывов
Описание экскурсии

Приморский Парадиз Наш путь лежит в одно из самых престижных дачных мест Петербурга — Курортный район на побережье Финского залива. Петербург — морской город, ведь именно здесь можно увидеть песчаные дюны и коряжистые сосны, услышать крики чаек и шум прибоя, почувствовать на себе водяные брызги и подышать прохладным, насыщенным воздухом моря с примесью хвои. Во время нашей экскурсии у каждого гостя нашего города будет возможность проехать по берегу Финского залива, чтобы полюбоваться неповторимой красотой здешних мест, узнать о дореволюционной и послевоенной дачной жизни «Русской Финляндии», услышать об истории и событиях, которые здесь происходили, и насладиться неповторимым закатом. Темы нашего путешествия • Поговорим о петровской эпохе, о значении Финляндской железной дороги, о первом дачном буме и дачной культуре.
  • Отметим, что наши императоры и императрицы с удовольствием посещали «домашнюю заграницу», отправляясь в путешествие на яхте по морю или по железной дороге.
  • Окунемся в дачную атмосферу «Русской Финляндии». Посетим дачные поселки: Оллила, Куокала, Келломяки, Териоки. Здесь проводили лето богатые петербуржцы и творческая интеллигенция: М. Горький, К. Чуковский, Ю. Анненский, О. Мандельштам и др. Владимир Маяковский, выступал Ф. Шаляпин.

• Вы узнаете о судьбе русской Финляндии, вспомнив историю и отыскав старинные дореволюционные дачи. Не обойдем вниманием и судьбы русских эмигрантов. Важная информация:

  • Усадьба «Пенаты» закрыта на реставрацию, поэтому в Репино мы посещаем только парк при Усадьбе.
  • Одевайте, пожалуйста, удобную обувь и одевайтесь по погоде.
  • Не забывайте зонтики.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сестрорецк
  • Поселок Репино и музей-усадьбу Репина (прогулка по усадебному парку)
  • Комарово
  • Зеленогорск
  • Берег и песчаный пляж Финского залива
Что включено
  • Услуги профессионального экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель (если отель расположен в Центральном, Василеостровском, Петроградском или Северных районах города. Остальные - по договоренности).
Что не входит в цену
  • Обед
  • Указанная стоимость - для группы до 4-х человек. Если вас больше - доплата за минивэн или автобус.
  • Билеты в усадьбу (желательно бронировать заранее)
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Усадьба «Пенаты» закрыта на реставрацию, поэтому в Репино мы посещаем только парк при Усадьбе
  • Одевайте, пожалуйста, удобную обувь и одевайтесь по погоде
  • Не забывайте зонтики
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
А
Алла
5 ноя 2025
Спасибо за чудесное время, проведённое с Натальей! Индивидуальный подход, компетентность и интересный рассказ истории. Также за советы новых альтернативных мест для туриста, который уже много раз был в Петербурге. .
К
Катерина
19 сен 2025
Прекрасный гид! Рекомендую экскурсию всем, кто уже видел Питер, но не выезжал за его пределы! Не пожалеете точно! Особенно комфортно что тебя везут и не надо ехать на своем Авто! Возьмем еще экскурсии именно у Ирины!! Прекрасная атмосфера, и водитель и профессионал! Благодарим
К
Кухаренко
9 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Побывали везде, где было запланировано. Гид Наталья внимательная, очень компетентная, узнали много нового. В Комарово даже пособирали грибы, сходили на Щучье озеро. Маленькое путешествие очень понравилось. Рекомендую всем.
В
Владимир
3 сен 2025
Спасибо большое Гиду Анне за отлично спланированную, организованную и проведенную экскурсию.
Все прошло просто замечательно от начала общения, встречи у отеля, автомобильного сопровождения и проведения экскурсии.
Во всем чувствуется системный подход и
влюбленность Анны в тему, а так же знание достопримечательностей, истории выдающихся людей их усадьб и ближайшего окружения.
Очень интересный и познавательный рассказ о сообществах писателей, актеров и художников, живших в эту эпоху в окрестностях Санкт-Петербурга!!!
Огромное спасибо за комфортно проведенное время, получение интересной информации и дружеское общение!!!

Л
Людмила
22 авг 2025
Нашим экскурсоводом была Наталья. Интересно и познавательно рассказала о всех объектах экскурсии и не только, все по дороге, что заслуживает внимание туриста и плюс рекомендации куда сходить… было очень здорово
Н
Надежда
18 авг 2025
Это была замечательная поездка! Одно из самых ярких впечатлений за 2 недели пребывания в Питере! Такой формат поездок пробовали впервые. И волновались. И зря. Очень понравилась гид Татьяна, все 6
часов так интересно и подробно рассказывающая обо всём увиденном. Очень комфортный автомобиль и вождение. Места поразили своей красотой! Обязательно ещё туда вернёмся. Хорошо, что было дано время посидеть семьёй на берегу финского залива в Зеленогорске. Огромное спасибо всем организаторам!

А
Алиса
16 авг 2025
Т
Татьяна
27 июл 2025
Это было леген*подождите-подождите*дарно!
Анне самые искренние слова благодарности за проведенное вместе время. Так легко, ненапряжно, весело, интересно провели время втроём с ней, что сложилось впечатление, что это наш девичник, на котором
каждая получила приятные эмоции и очень интересную информацию и факты из дачной и не только жизни Петербурга. Мои искренние рекомендации и организатора, и гида, которые учли все пожелания и устроили настоящий праздник! Это и правда Парадиз, в котором всё идеально. Спасибо!

В
Валерия
27 июл 2025
Экскурсия понравилась. Виды красивые, погода была по-летнему жаркая, поэтому экскурсия оставила только положительные эмоции. Благодарю гида Александра.
N
Natalia
10 июл 2025
Экскурсия проходила 9 июля в чудесный солнечный день. Спасибо огромное, Анне, за погружение в очаровательную, притягательную дачную жизнь. Также экскурсия была наполнена интересными рассказами о повседневной жизни и забавах жителей курортных городов. Репино, Комарово-отдельная тема, множество историй про знаменитых всем творческих людей, ученых. С большой благодарностью за экскурсию.
И
Ирина
6 июл 2025
Недавно мы посетили экскурсию Приморский Парадиз и остались в полном восторге! Мы исследовали такие прекрасные места, как Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск.

Особую благодарность хочу выразить нашему экскурсоводу Анне. Она приехала
вовремя и с первых минут погрузила нас в атмосферу этих удивительных мест. Её рассказ был не только информативным, но и очень душевным. Анна делилась интересными фактами, легендами и личными историями, что сделало нашу экскурсию по-настоящему живой и запоминающейся.

Каждое место, которое мы посетили, стало для нас открытием благодаря её увлекательному стилю подачи информации.
Рекомендуем всем эту экскурсию! Она оставила только положительные эмоции и желание вернуться вновь. Спасибо, Анна, за ваш труд и любовь к тому, что вы делаете!

В
Владимир
26 июн 2025
Всё отлично, забрали в отеле, привезли куда нужно! Составили представление о Курортном районе. С погодой не повезло, и Пенаты на реконструкции, работает только парк. В целом рекомендуем.
М
Марина
9 мая 2025
Не ожидала такой увлекательной поездки!!!! Очень рекомендую эту экскурсию. Гид Ирина - СУПЕР! Маршрут был построен очень интересно. Исторический рассказ - выше всяческих похвал. Ирина - профессионал с большой буквы. Спасибо!
К
Константин
20 апр 2025
Спасибо большое гиду Ирине! Было супер интересно, в следующий приезд в питер обязательно еще что нибудь возьмем у нее

