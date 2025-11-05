А Алла Спасибо за чудесное время, проведённое с Натальей! Индивидуальный подход, компетентность и интересный рассказ истории. Также за советы новых альтернативных мест для туриста, который уже много раз был в Петербурге. .

К Катерина Прекрасный гид! Рекомендую экскурсию всем, кто уже видел Питер, но не выезжал за его пределы! Не пожалеете точно! Особенно комфортно что тебя везут и не надо ехать на своем Авто! Возьмем еще экскурсии именно у Ирины!! Прекрасная атмосфера, и водитель и профессионал! Благодарим

К Кухаренко Экскурсия очень понравилась. Побывали везде, где было запланировано. Гид Наталья внимательная, очень компетентная, узнали много нового. В Комарово даже пособирали грибы, сходили на Щучье озеро. Маленькое путешествие очень понравилось. Рекомендую всем.

Все прошло просто замечательно от начала общения, встречи у отеля, автомобильного сопровождения и проведения экскурсии.

Во всем чувствуется системный подход и читать дальше влюбленность Анны в тему, а так же знание достопримечательностей, истории выдающихся людей их усадьб и ближайшего окружения.

Очень интересный и познавательный рассказ о сообществах писателей, актеров и художников, живших в эту эпоху в окрестностях Санкт-Петербурга!!!

Огромное спасибо за комфортно проведенное время, получение интересной информации и дружеское общение!!! Спасибо большое Гиду Анне за отлично спланированную, организованную и проведенную экскурсию.Все прошло просто замечательно от начала общения, встречи у отеля, автомобильного сопровождения и проведения экскурсии.Во всем чувствуется системный подход и

Л Людмила Нашим экскурсоводом была Наталья. Интересно и познавательно рассказала о всех объектах экскурсии и не только, все по дороге, что заслуживает внимание туриста и плюс рекомендации куда сходить… было очень здорово

Н Надежда Это была замечательная поездка! Одно из самых ярких впечатлений за 2 недели пребывания в Питере! Такой формат поездок пробовали впервые. И волновались. И зря. Очень понравилась гид Татьяна, все 6 часов так интересно и подробно рассказывающая обо всём увиденном. Очень комфортный автомобиль и вождение. Места поразили своей красотой! Обязательно ещё туда вернёмся. Хорошо, что было дано время посидеть семьёй на берегу финского залива в Зеленогорске. Огромное спасибо всем организаторам!

Анне самые искренние слова благодарности за проведенное вместе время. Так легко, ненапряжно, весело, интересно провели время втроём с ней, что сложилось впечатление, что это наш девичник, на котором каждая получила приятные эмоции и очень интересную информацию и факты из дачной и не только жизни Петербурга. Мои искренние рекомендации и организатора, и гида, которые учли все пожелания и устроили настоящий праздник! Это и правда Парадиз, в котором всё идеально. Спасибо! Это было леген*подождите-подождите*дарно!

В Валерия Экскурсия понравилась. Виды красивые, погода была по-летнему жаркая, поэтому экскурсия оставила только положительные эмоции. Благодарю гида Александра.

N Natalia Экскурсия проходила 9 июля в чудесный солнечный день. Спасибо огромное, Анне, за погружение в очаровательную, притягательную дачную жизнь. Также экскурсия была наполнена интересными рассказами о повседневной жизни и забавах жителей курортных городов. Репино, Комарово-отдельная тема, множество историй про знаменитых всем творческих людей, ученых. С большой благодарностью за экскурсию.

Особую благодарность хочу выразить нашему экскурсоводу Анне. Она приехала вовремя и с первых минут погрузила нас в атмосферу этих удивительных мест. Её рассказ был не только информативным, но и очень душевным. Анна делилась интересными фактами, легендами и личными историями, что сделало нашу экскурсию по-настоящему живой и запоминающейся.



Каждое место, которое мы посетили, стало для нас открытием благодаря её увлекательному стилю подачи информации.

Рекомендуем всем эту экскурсию! Она оставила только положительные эмоции и желание вернуться вновь. Спасибо, Анна, за ваш труд и любовь к тому, что вы делаете! Недавно мы посетили экскурсию Приморский Парадиз и остались в полном восторге! Мы исследовали такие прекрасные места, как Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск.Особую благодарность хочу выразить нашему экскурсоводу Анне. Она приехала

В Владимир Всё отлично, забрали в отеле, привезли куда нужно! Составили представление о Курортном районе. С погодой не повезло, и Пенаты на реконструкции, работает только парк. В целом рекомендуем.

М Марина Не ожидала такой увлекательной поездки!!!! Очень рекомендую эту экскурсию. Гид Ирина - СУПЕР! Маршрут был построен очень интересно. Исторический рассказ - выше всяческих похвал. Ирина - профессионал с большой буквы. Спасибо!