Описание экскурсии

В усадьбе «Пенаты», устраивали знаменитые «Репинские среды» на которых присутствовали исторические личности, чтобы интересно провести время,обсудить новости, почитать стихи, послушать музыку, увидеть новые картины живописца, кто-то приезжал позировать для картин, а кто-то поесть за знаменитым крутящимся столом котлеты из подорожника или суп из сена. Вы не ослышались! Ведь именно такими новомодными диетами увлекались в семье художника. Обо всем этом, а также о том, для чего вешали флаг на флагштоке дома, что такое Чукоккала, почему от Репина убежал Бунин, что делали с еловыми иголками в семье художника, что такое храм Осириса и Изиды вы узнаете на нашей экскурсии. Мы посетим дом художника и увидим, как жили в XIX веке, познакомимся с усадебным парком, прогуляемся по побережью Финского залива и подышим целебным морским воздухом, смешанным с сосновым, а после заглянем в минизоопарк. По желанию можно будет устроить веселый пикник на природе, а дети смогут поиграть в догонялки или жмурки как это делали дети, жившие в этих местах 100 лет назад. Описание маршрута: Гид подъедет за вами в удобное для вас месте. Далее мы отправляемся в город Сестрорецк. Мы поедем по очень красивому маршруту. Вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина, мимо новых, но уж знаменитых объектов: стадиона Газпром Арена и Башни Лахта-центра высотой 462 метра, которая стала самым северным небоскрёбом в мире. При желании, мы сможем сделать остановку на недавно обустроенной набережной рядом с Башней Лахта-центра, откуда открывается великолепный вид на город с воды. По дороге мы поговорим об истории этих мест, о знаменитом «Гром-камне» — пьедестале для «Медного Всадника», о Петре 1-м и семье Романовых и о петербургских наводнениях. В Сестрорецке мы полюбуемся храмом Петра и Павла, посмотрим на первый макет «потаенного судна» (так при Петре I называли подводную лодку), узнаем его историю, полюбуемся бурными шумными водами плотины Гаусмана, поговорим о судьбе Сестрорецкого оружейного завода, разберемся в том что такое трехлинейная винтовка Мосина, и почему миром правит любовь. Далее, мы отправимся в поселок Репино, предварительно заказав экскурсию по музею — усадьбе Репина. Атмосфера музея и наличие подлинных вещей И. Е. Репина создают ощущение, что он вышел ненадолго. После экскурсии нас ждет небольшая прогулка в красивейшем старинном усадебном парке, где можно подышать свежим сосновым воздухом. После прогулки по парку запланирован обед в ресторане «Русская Рыбалка» (или любом другом по выбору гостей), расположенный на берегу Финского Залива. Там вы сможете насладиться морскими видами и морским воздухом. Эта экскурсия хороша в любое время года!