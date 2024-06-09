Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь

«Скажи, скажи художник, какого цвета дождик? Какого цвета ветер? Какого цвета вечер?» (с) — Какие сложные вопросы! Не каждый художник может ответить на них, а вот Илья Ефимович Репин ответил
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бы. Потому что он один из тех, кому удавалось писать «говорящие картины».

Это были не просто картины, по ним можно было составить историю, описать людей, увидеть добрые они или злые, богатые или бедные и даже разгадать их мысли.

Мы приглашаем Вас поехать с нами в гости к художнику в его усадьбу «Пенаты», которая находится на берегу финского залива в поселке, который когда-то назывался смешным словом Куоккала (в переводе означает рыбный крючок).

Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Город Сестрорецк
  • Маршрут вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина
  • Храм Петра и Павла
  • Первый макет «потаенного судна» (так при Петре I называли подводную лодку)
  • Поселок Репино и музей-усадьбу Репина
  • Старинный усадебный парк
  • Берег и песчаный пляж Финского Залива

Описание экскурсии

В усадьбе «Пенаты», устраивали знаменитые «Репинские среды» на которых присутствовали исторические личности, чтобы интересно провести время,обсудить новости, почитать стихи, послушать музыку, увидеть новые картины живописца, кто-то приезжал позировать для картин, а кто-то поесть за знаменитым крутящимся столом котлеты из подорожника или суп из сена. Вы не ослышались! Ведь именно такими новомодными диетами увлекались в семье художника. Обо всем этом, а также о том, для чего вешали флаг на флагштоке дома, что такое Чукоккала, почему от Репина убежал Бунин, что делали с еловыми иголками в семье художника, что такое храм Осириса и Изиды вы узнаете на нашей экскурсии. Мы посетим дом художника и увидим, как жили в XIX веке, познакомимся с усадебным парком, прогуляемся по побережью Финского залива и подышим целебным морским воздухом, смешанным с сосновым, а после заглянем в минизоопарк. По желанию можно будет устроить веселый пикник на природе, а дети смогут поиграть в догонялки или жмурки как это делали дети, жившие в этих местах 100 лет назад. Описание маршрута: Гид подъедет за вами в удобное для вас месте. Далее мы отправляемся в город Сестрорецк. Мы поедем по очень красивому маршруту. Вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина, мимо новых, но уж знаменитых объектов: стадиона Газпром Арена и Башни Лахта-центра высотой 462 метра, которая стала самым северным небоскрёбом в мире. При желании, мы сможем сделать остановку на недавно обустроенной набережной рядом с Башней Лахта-центра, откуда открывается великолепный вид на город с воды. По дороге мы поговорим об истории этих мест, о знаменитом «Гром-камне» — пьедестале для «Медного Всадника», о Петре 1-м и семье Романовых и о петербургских наводнениях. В Сестрорецке мы полюбуемся храмом Петра и Павла, посмотрим на первый макет «потаенного судна» (так при Петре I называли подводную лодку), узнаем его историю, полюбуемся бурными шумными водами плотины Гаусмана, поговорим о судьбе Сестрорецкого оружейного завода, разберемся в том что такое трехлинейная винтовка Мосина, и почему миром правит любовь. Далее, мы отправимся в поселок Репино, предварительно заказав экскурсию по музею — усадьбе Репина. Атмосфера музея и наличие подлинных вещей И. Е. Репина создают ощущение, что он вышел ненадолго. После экскурсии нас ждет небольшая прогулка в красивейшем старинном усадебном парке, где можно подышать свежим сосновым воздухом. После прогулки по парку запланирован обед в ресторане «Русская Рыбалка» (или любом другом по выбору гостей), расположенный на берегу Финского Залива. Там вы сможете насладиться морскими видами и морским воздухом. Эта экскурсия хороша в любое время года!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Сестрорецк
  • Маршрут вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина
  • Храм Петра и Павла
  • Первый макет «потаенного судна» (так при Петре I называли подводную лодку)
  • Поселок Репино и музей-усадьбу Репина
  • Старинный усадебный парк
  • Берег и песчаный пляж Финского Залива
Что включено
  • Услуги профессионального экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель - если отель расположен в Центральном, Василеостровском, Петроградском или Северных районах города. Остальные - по договоренности
Что не входит в цену
  • Обед
  • Билеты в усадьбу (желательно бронировать заранее)
  • Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше - доплата за минивэн или автобус
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Ваш гид готов ответить на ваши вопросы, подъедет за вами в условленное место: в отель (аэропорт, вокзал) и после экскурсии отвезу в заранее согласованное место. Вам не надо будет тратить время и деньги на дорогу. В автомобиле будете только Вы и Ваша компанию
  • Экскурсию в самой усадьбе «Пенаты» ведут штатные экскурсоводы музея. Приобретайте пожалуйста билеты заранее На сайте музея либо свяжитесь с вашим гидом по вопросам приобретения билетов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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