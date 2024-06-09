«Скажи, скажи художник, какого цвета дождик? Какого цвета ветер? Какого цвета вечер?» (с) — Какие сложные вопросы! Не каждый художник может ответить на них, а вот Илья Ефимович Репин ответил
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Город Сестрорецк
- Маршрут вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина
- Храм Петра и Павла
- Первый макет «потаенного судна» (так при Петре I называли подводную лодку)
- Поселок Репино и музей-усадьбу Репина
- Старинный усадебный парк
- Берег и песчаный пляж Финского Залива
Описание экскурсии
В усадьбе «Пенаты», устраивали знаменитые «Репинские среды» на которых присутствовали исторические личности, чтобы интересно провести время,обсудить новости, почитать стихи, послушать музыку, увидеть новые картины живописца, кто-то приезжал позировать для картин, а кто-то поесть за знаменитым крутящимся столом котлеты из подорожника или суп из сена. Вы не ослышались! Ведь именно такими новомодными диетами увлекались в семье художника. Обо всем этом, а также о том, для чего вешали флаг на флагштоке дома, что такое Чукоккала, почему от Репина убежал Бунин, что делали с еловыми иголками в семье художника, что такое храм Осириса и Изиды вы узнаете на нашей экскурсии. Мы посетим дом художника и увидим, как жили в XIX веке, познакомимся с усадебным парком, прогуляемся по побережью Финского залива и подышим целебным морским воздухом, смешанным с сосновым, а после заглянем в минизоопарк. По желанию можно будет устроить веселый пикник на природе, а дети смогут поиграть в догонялки или жмурки как это делали дети, жившие в этих местах 100 лет назад. Описание маршрута: Гид подъедет за вами в удобное для вас месте. Далее мы отправляемся в город Сестрорецк. Мы поедем по очень красивому маршруту. Вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина, мимо новых, но уж знаменитых объектов: стадиона Газпром Арена и Башни Лахта-центра высотой 462 метра, которая стала самым северным небоскрёбом в мире. При желании, мы сможем сделать остановку на недавно обустроенной набережной рядом с Башней Лахта-центра, откуда открывается великолепный вид на город с воды. По дороге мы поговорим об истории этих мест, о знаменитом «Гром-камне» — пьедестале для «Медного Всадника», о Петре 1-м и семье Романовых и о петербургских наводнениях. В Сестрорецке мы полюбуемся храмом Петра и Павла, посмотрим на первый макет «потаенного судна» (так при Петре I называли подводную лодку), узнаем его историю, полюбуемся бурными шумными водами плотины Гаусмана, поговорим о судьбе Сестрорецкого оружейного завода, разберемся в том что такое трехлинейная винтовка Мосина, и почему миром правит любовь. Далее, мы отправимся в поселок Репино, предварительно заказав экскурсию по музею — усадьбе Репина. Атмосфера музея и наличие подлинных вещей И. Е. Репина создают ощущение, что он вышел ненадолго. После экскурсии нас ждет небольшая прогулка в красивейшем старинном усадебном парке, где можно подышать свежим сосновым воздухом. После прогулки по парку запланирован обед в ресторане «Русская Рыбалка» (или любом другом по выбору гостей), расположенный на берегу Финского Залива. Там вы сможете насладиться морскими видами и морским воздухом. Эта экскурсия хороша в любое время года!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Сестрорецк
- Маршрут вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина
- Храм Петра и Павла
- Первый макет «потаенного судна» (так при Петре I называли подводную лодку)
- Поселок Репино и музей-усадьбу Репина
- Старинный усадебный парк
- Берег и песчаный пляж Финского Залива
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель - если отель расположен в Центральном, Василеостровском, Петроградском или Северных районах города. Остальные - по договоренности
Что не входит в цену
- Обед
- Билеты в усадьбу (желательно бронировать заранее)
- Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше - доплата за минивэн или автобус
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Ваш гид готов ответить на ваши вопросы, подъедет за вами в условленное место: в отель (аэропорт, вокзал) и после экскурсии отвезу в заранее согласованное место. Вам не надо будет тратить время и деньги на дорогу. В автомобиле будете только Вы и Ваша компанию
- Экскурсию в самой усадьбе «Пенаты» ведут штатные экскурсоводы музея. Приобретайте пожалуйста билеты заранее На сайте музея либо свяжитесь с вашим гидом по вопросам приобретения билетов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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