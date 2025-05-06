Сны императрицы: прогулка в Павловске

Погулять по парку и уделить особое внимание супруге Павла I - Марии Фёдоровне
В Павловском парке на каждом шагу — история. И в первую очередь — семейной любви Павла I и Марии Фёдоровны.

Какой женой была императрица? А какой дочерью, матерью, сестрой? Давайте погуляем по аллеям, прекрасным в любое время года, заглянем в живописные уголки парка и выделим из ряда Романовых фигуру женщины, единственный памятник которой установили именно здесь.
Сны императрицы: прогулка в Павловске
Сны императрицы: прогулка в Павловске
Сны императрицы: прогулка в Павловске
Ближайшие даты:
6
мая13
мая15
мая18
мая20
мая27
мая3
июн
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Мы пройдёмся по Павловскому парку. Поговорим о его создании и архитектуре, а также о радостях и горестях семьи Павла I.

Первым нас встретит единственный памятник императрице Марии Фёдоровне. Мы познакомимся поближе с тонкой натурой талантливой женщины, оставленной историками в тени венценосного мужа. Вы узнаете о жизни и повседневном быте императрицы и её детей.

У Павловского дворца, который строили исключительно по любви, не желая никому ничего доказывать, мы поговорим о нюансах воспитания будущих императоров.

Загадаем заветное желание у самого древнего дерева парка.

Увидим храм — не православный и не католический, а храм вечной веры в любовь,.

Под дубом, где сочинял басни И. А. Крылов, поговорим о дружбе и талантах.

В Старой Сильвии на 12 дорожках бог Аполлон, возможно, укажет вам на ваше предназначение.

У монумента родителям выясним, какой дочерью, сестрой и матерью была императрица. И вдруг найдём её кольцо, потерянное более 200 лет назад?

Посчитаем львов и посмотрим на тех, кто видел Павла I.

Обсудим, как дворец пережил ВОВ и благодаря кому его восстановили самым первым.

После прогулки по парку вы самостоятельно можете пойти во дворец на экскурсию.

Организационные детали

  • Вам необходимо приобрести билет в парк в кассе или онлайн — 200 ₽ за чел.
  • В подарок от меня вы получите фото с прогулки и видеоролик на 2–3 мин.

во вторник в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети до 12 лет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Павловский парк. Театральные ворота
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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