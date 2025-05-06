В Павловском парке на каждом шагу — история. И в первую очередь — семейной любви Павла I и Марии Фёдоровны. Какой женой была императрица? А какой дочерью, матерью, сестрой? Давайте погуляем по аллеям, прекрасным в любое время года, заглянем в живописные уголки парка и выделим из ряда Романовых фигуру женщины, единственный памятник которой установили именно здесь.

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Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Мы пройдёмся по Павловскому парку. Поговорим о его создании и архитектуре, а также о радостях и горестях семьи Павла I.

Первым нас встретит единственный памятник императрице Марии Фёдоровне. Мы познакомимся поближе с тонкой натурой талантливой женщины, оставленной историками в тени венценосного мужа. Вы узнаете о жизни и повседневном быте императрицы и её детей.

У Павловского дворца, который строили исключительно по любви, не желая никому ничего доказывать, мы поговорим о нюансах воспитания будущих императоров.

Загадаем заветное желание у самого древнего дерева парка.

Увидим храм — не православный и не католический, а храм вечной веры в любовь,.

Под дубом, где сочинял басни И. А. Крылов, поговорим о дружбе и талантах.

В Старой Сильвии на 12 дорожках бог Аполлон, возможно, укажет вам на ваше предназначение.

У монумента родителям выясним, какой дочерью, сестрой и матерью была императрица. И вдруг найдём её кольцо, потерянное более 200 лет назад?

Посчитаем львов и посмотрим на тех, кто видел Павла I.

Обсудим, как дворец пережил ВОВ и благодаря кому его восстановили самым первым.

После прогулки по парку вы самостоятельно можете пойти во дворец на экскурсию.

Организационные детали