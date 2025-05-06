Какой женой была императрица? А какой дочерью, матерью, сестрой? Давайте погуляем по аллеям, прекрасным в любое время года, заглянем в живописные уголки парка и выделим из ряда Романовых фигуру женщины, единственный памятник которой установили именно здесь.
Описание экскурсии
Мы пройдёмся по Павловскому парку. Поговорим о его создании и архитектуре, а также о радостях и горестях семьи Павла I.
Первым нас встретит единственный памятник императрице Марии Фёдоровне. Мы познакомимся поближе с тонкой натурой талантливой женщины, оставленной историками в тени венценосного мужа. Вы узнаете о жизни и повседневном быте императрицы и её детей.
У Павловского дворца, который строили исключительно по любви, не желая никому ничего доказывать, мы поговорим о нюансах воспитания будущих императоров.
Загадаем заветное желание у самого древнего дерева парка.
Увидим храм — не православный и не католический, а храм вечной веры в любовь,.
Под дубом, где сочинял басни И. А. Крылов, поговорим о дружбе и талантах.
В Старой Сильвии на 12 дорожках бог Аполлон, возможно, укажет вам на ваше предназначение.
У монумента родителям выясним, какой дочерью, сестрой и матерью была императрица. И вдруг найдём её кольцо, потерянное более 200 лет назад?
Посчитаем львов и посмотрим на тех, кто видел Павла I.
Обсудим, как дворец пережил ВОВ и благодаря кому его восстановили самым первым.
После прогулки по парку вы самостоятельно можете пойти во дворец на экскурсию.
Организационные детали
- Вам необходимо приобрести билет в парк в кассе или онлайн — 200 ₽ за чел.
- В подарок от меня вы получите фото с прогулки и видеоролик на 2–3 мин.
во вторник в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 12 лет
|1000 ₽