Роскошный дворец, пейзажный парк и кулуары императорской семьи
Село в долине реки Славянки Екатерина II подарила Павлу I в честь рождения наследника престола Александра.
Несмотря на это, отношения между матерью, сыном и его супругой Марией Фёдоровной были весьма непростыми. На экскурсии поговорим о перипетиях запутанной семейной драмы и об истории самой резиденции.
Несмотря на это, отношения между матерью, сыном и его супругой Марией Фёдоровной были весьма непростыми. На экскурсии поговорим о перипетиях запутанной семейной драмы и об истории самой резиденции.
Ближайшие даты:
29
сен
сен
1
окт
окт
3
окт
окт
4
окт
окт
5
окт
окт
6
окт
окт
7
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Роскошный дворец и пейзажный парк
На комфортабельном минивэне мы отправимся на юго-восток Петербурга, где и расположен Павловск. Прогуляемся по пейзажному парку площадью около 600 гектаров, полюбуемся его павильонами и прудами. А наши коллеги, музейные гиды, проведут экскурсию по залам дворца. Вы увидите библиотеку, домашнюю церковь, коллекцию картин и гобеленов, а также произведения прикладного искусства, выполненные хозяйкой резиденции Марией Фёдоровной.
Путешествие по страницам истории
Помимо сложной семейной драмы императоров, мы поговорим о том:
- каким образом пополнялась коллекция Павловского дворца,
- почему в свадебном путешествим по Европе Павел и его жена использовали псевдонимы,
- каким образом воспитывала своих внуков Екатерина II и кому планировала передать престол,
- как появился сам город Павловск,
- как вписан дворцовый ансамбль в контекст истории Российской империи,
- как он переживал годы блокады и восстанавливался в послевоенное время.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Viano, Vito, V Class или Volkswagen Caravelle
- Стандартная продолжительность программы – 6,5 часов. Если вы захотите, мы можем увеличить её за 2500 руб. /час.
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
Входные билеты (обязательно)
- Павловский дворец и парк: взрослый – 1000 руб., дети до 16 лет – 500 руб.
- Индивидуальное обслуживание во дворце (зависит от состава группы): для группы от 5 человек – 1500 руб., менее 5 человек – рассчитывается под запрос
Дополнительные расходы (по желанию)
- Собственный сад: взрослый – 100 руб., льготный – 50 руб., дети до 16 лет – бесплатно
- Розовый павильон: взрослый – 100 руб., льготный – 50 руб., дети до 16 лет – бесплатно
- Павильон «Холодная ванна»: взрослый – 100 руб., льготный – 50 руб., дети до 16 лет – бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 42 туристов
Здравствуйте! Я аккредитованный гид по Петербургу и его пригородам. В 2015 году основал небольшую турфирму и стал водить экскурсии для моих гостей и групп школьников из разных городов страны. За эти годы у меня сложилась очень классная команда постоянных гидов и водителей. Я считаю, что главная задача гида — стать чутким проводником между городом и гостем. А чтобы рассказ оставался живым и интересным, я стараюсь дополнить его новыми знаниями, которые я получаю из книг, лекций и док. фильмов. До встречи!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
SVETLANA
13 авг 2023
Большое спасибо Леониду и его команде за отличную экскурсию. Несмотря на то что мы были большой компанией и с детьми, у всех без исключения остались приятные воспоминания от этого мероприятия. Экскурсовод Ирина восхитила своей интеллигентностью и невообразимым объемом интересных фактов про С. Петербург и окрестности. А водитель Вячеслав внес свой вклад безопасным вождением и хорошим настроением ☺️
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
На весь день
Дворцы, замки и особняки
Павловск
Парки
Природа и пейзажи
Павловский дворец
Популярные места
Семейные
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
5 часов
Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец)
Невский проспект, 35
Завтра
1 окт
3 окт
4 окт
от 2 200₽ за человека
Квест
2 часа
Семейная экскурсия-квест по Павловскому парку
Погрузиться в мир природной идиллии, задушевной красоты и аристократической простоты
в Павловском парке
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
от 55004 950₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Павловский дворец - любимая усадьба императора
Прогуляться по аллеям парка, бесконечной дворцовой анфиладе и узнать о судьбе «Русского Гамлета»
у станции метро «Гостиный двор»
3 окт
5 окт
10 окт
12 окт
2 300₽ за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду