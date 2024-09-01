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Павловск - семейное гнездо Павла I

Роскошный дворец, пейзажный парк и кулуары императорской семьи
Село в долине реки Славянки Екатерина II подарила Павлу I в честь рождения наследника престола Александра.

Несмотря на это, отношения между матерью, сыном и его супругой Марией Фёдоровной были весьма непростыми. На экскурсии поговорим о перипетиях запутанной семейной драмы и об истории самой резиденции.
4.5
2 отзыва
Павловск - семейное гнездо Павла I
Павловск - семейное гнездо Павла I
Павловск - семейное гнездо Павла I

Описание экскурсии

Роскошный дворец и пейзажный парк

На комфортабельном минивэне мы отправимся на юго-восток Петербурга, где и расположен Павловск. Прогуляемся по пейзажному парку площадью около 600 гектаров, полюбуемся его павильонами и прудами. А наши коллеги, музейные гиды, проведут экскурсию по залам дворца. Вы увидите библиотеку, домашнюю церковь, коллекцию картин и гобеленов, а также произведения прикладного искусства, выполненные хозяйкой резиденции Марией Фёдоровной.

Путешествие по страницам истории

Помимо сложной семейной драмы императоров, мы поговорим о том:

  • каким образом пополнялась коллекция Павловского дворца,
  • почему в свадебном путешествим по Европе Павел и его жена использовали псевдонимы,
  • каким образом воспитывала своих внуков Екатерина II и кому планировала передать престол,
  • как появился сам город Павловск,
  • как вписан дворцовый ансамбль в контекст истории Российской империи,
  • как он переживал годы блокады и восстанавливался в послевоенное время.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Viano, Vito, V Class или Volkswagen Caravelle
  • Стандартная продолжительность программы – 6 часов. Если вы захотите, мы можем увеличить её за 3000 ₽/час.
  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида

Входные билеты (обязательно)

  • Павловский дворец и парк: взрослый – 1000 ₽, дети до 16 лет – 500 ₽
  • Индивидуальное обслуживание во дворце (зависит от состава группы): для группы от 5 человек – 1500 ₽, менее 5 человек – рассчитывается под запрос

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Собственный сад: взрослый – 100 ₽, льготный – 50 ₽, дети до 16 лет – бесплатно
  • Розовый павильон: взрослый – 100 ₽, льготный – 50 ₽, дети до 16 лет – бесплатно
  • Павильон «Холодная ванна»: взрослый – 100 ₽, льготный – 50 ₽, дети до 16 лет – бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 474 туристов
Здравствуйте! Я аккредитованный гид по Петербургу и его пригородам. В 2015 году основал небольшую турфирму и стал водить экскурсии для моих гостей и групп школьников из разных городов страны. За
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эти годы у меня сложилась очень классная команда постоянных гидов и водителей. Я считаю, что главная задача гида — стать чутким проводником между городом и гостем. А чтобы рассказ оставался живым и интересным, я стараюсь дополнить его новыми знаниями, которые я получаю из книг, лекций и док. фильмов. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Анна
Неодназначное вечатление. Хороший водитель, Елена - красивая, умная женщина, прекрасный компаьон. У нас произошла замена в последний момент. Сложилось впечатление, что Павловск - не тема Елены. Минусы: сначала шли очень
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медленно, потом бежали, чтобы все запланированное успеть. По материалу - не на все вопросы получили ответы (муж в теме, хотел узнать экспертное мнение). Повторюсь, мы очень рады знакомству с Еленой, но ожидали бОльшего. Цена экскурсии завышена. По большому счету это была приятная прогулка в приятной компании. Хотелось бОльшей информативности.

Неодназначное вечатление. Хороший водитель, Елена - красивая, умная женщина, прекрасный компаьон. У нас произошла замена в
Леонид
Леонид
Ответ организатора:
Уважаемая, Анна! Огромное спасибо за достаточно высокую оценку нашей работы. Ваши пожелания и комментарии непременно будут учтены в дальнейшей нашей
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работе и стремлении сделать наши экскурсии ещё более интересными и увлекательными. Касательно интереса вашего супруга к личности императора Павла и стремлении дать оценку результатам его внешней и внутренней политики в судьбе России, с этим лучше обращаться к трудам учёных-историков, посвятивших свою профессиональную деятельность изучению данного периода истории России. Наши экскурсии носят обзорный характер, но все мы стремимся дать наиболее полные ответы на все ваши вопросы. Для этого мы не стоим на месте, а постоянно совершенствуем свои навыки и изучаем материалы. Всего наилучшего и до новых встреч!

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S
Большое спасибо Леониду и его команде за отличную экскурсию. Несмотря на то что мы были большой компанией и с детьми, у всех без исключения остались приятные воспоминания от этого мероприятия. Экскурсовод Ирина восхитила своей интеллигентностью и невообразимым объемом интересных фактов про С. Петербург и окрестности. А водитель Вячеслав внес свой вклад безопасным вождением и хорошим настроением ☺️
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