Село в долине реки Славянки Екатерина II подарила Павлу I в честь рождения наследника престола Александра. Несмотря на это, отношения между матерью, сыном и его супругой Марией Фёдоровной были весьма непростыми. На экскурсии поговорим о перипетиях запутанной семейной драмы и об истории самой резиденции.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Роскошный дворец и пейзажный парк

На комфортабельном минивэне мы отправимся на юго-восток Петербурга, где и расположен Павловск. Прогуляемся по пейзажному парку площадью около 600 гектаров, полюбуемся его павильонами и прудами. А наши коллеги, музейные гиды, проведут экскурсию по залам дворца. Вы увидите библиотеку, домашнюю церковь, коллекцию картин и гобеленов, а также произведения прикладного искусства, выполненные хозяйкой резиденции Марией Фёдоровной.

Путешествие по страницам истории

Помимо сложной семейной драмы императоров, мы поговорим о том:

каким образом пополнялась коллекция Павловского дворца,

почему в свадебном путешествим по Европе Павел и его жена использовали псевдонимы,

каким образом воспитывала своих внуков Екатерина II и кому планировала передать престол,

как появился сам город Павловск,

как вписан дворцовый ансамбль в контекст истории Российской империи,

как он переживал годы блокады и восстанавливался в послевоенное время.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Viano, Vito, V Class или Volkswagen Caravelle

Стандартная продолжительность программы – 6 часов. Если вы захотите, мы можем увеличить её за 3000 ₽/час.

В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида

Входные билеты (обязательно)

Павловский дворец и парк: взрослый – 1000 ₽, дети до 16 лет – 500 ₽

Индивидуальное обслуживание во дворце (зависит от состава группы): для группы от 5 человек – 1500 ₽, менее 5 человек – рассчитывается под запрос

Дополнительные расходы (по желанию)