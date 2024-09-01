Село в долине реки Славянки Екатерина II подарила Павлу I в честь рождения наследника престола Александра.
Несмотря на это, отношения между матерью, сыном и его супругой Марией Фёдоровной были весьма непростыми. На экскурсии поговорим о перипетиях запутанной семейной драмы и об истории самой резиденции.
Несмотря на это, отношения между матерью, сыном и его супругой Марией Фёдоровной были весьма непростыми. На экскурсии поговорим о перипетиях запутанной семейной драмы и об истории самой резиденции.
Описание экскурсии
Роскошный дворец и пейзажный парк
На комфортабельном минивэне мы отправимся на юго-восток Петербурга, где и расположен Павловск. Прогуляемся по пейзажному парку площадью около 600 гектаров, полюбуемся его павильонами и прудами. А наши коллеги, музейные гиды, проведут экскурсию по залам дворца. Вы увидите библиотеку, домашнюю церковь, коллекцию картин и гобеленов, а также произведения прикладного искусства, выполненные хозяйкой резиденции Марией Фёдоровной.
Путешествие по страницам истории
Помимо сложной семейной драмы императоров, мы поговорим о том:
- каким образом пополнялась коллекция Павловского дворца,
- почему в свадебном путешествим по Европе Павел и его жена использовали псевдонимы,
- каким образом воспитывала своих внуков Екатерина II и кому планировала передать престол,
- как появился сам город Павловск,
- как вписан дворцовый ансамбль в контекст истории Российской империи,
- как он переживал годы блокады и восстанавливался в послевоенное время.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Viano, Vito, V Class или Volkswagen Caravelle
- Стандартная продолжительность программы – 6 часов. Если вы захотите, мы можем увеличить её за 3000 ₽/час.
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
Входные билеты (обязательно)
- Павловский дворец и парк: взрослый – 1000 ₽, дети до 16 лет – 500 ₽
- Индивидуальное обслуживание во дворце (зависит от состава группы): для группы от 5 человек – 1500 ₽, менее 5 человек – рассчитывается под запрос
Дополнительные расходы (по желанию)
- Собственный сад: взрослый – 100 ₽, льготный – 50 ₽, дети до 16 лет – бесплатно
- Розовый павильон: взрослый – 100 ₽, льготный – 50 ₽, дети до 16 лет – бесплатно
- Павильон «Холодная ванна»: взрослый – 100 ₽, льготный – 50 ₽, дети до 16 лет – бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 474 туристов
Здравствуйте! Я аккредитованный гид по Петербургу и его пригородам. В 2015 году основал небольшую турфирму и стал водить экскурсии для моих гостей и групп школьников из разных городов страны. За
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Неодназначное вечатление. Хороший водитель, Елена - красивая, умная женщина, прекрасный компаьон. У нас произошла замена в последний момент. Сложилось впечатление, что Павловск - не тема Елены. Минусы: сначала шли очень
Леонид
Ответ организатора:
Уважаемая, Анна! Огромное спасибо за достаточно высокую оценку нашей работы. Ваши пожелания и комментарии непременно будут учтены в дальнейшей нашей
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S
Большое спасибо Леониду и его команде за отличную экскурсию. Несмотря на то что мы были большой компанией и с детьми, у всех без исключения остались приятные воспоминания от этого мероприятия. Экскурсовод Ирина восхитила своей интеллигентностью и невообразимым объемом интересных фактов про С. Петербург и окрестности. А водитель Вячеслав внес свой вклад безопасным вождением и хорошим настроением ☺️
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