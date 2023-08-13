Павловск - семейное гнездо Павла I

Роскошный дворец, пейзажный парк и кулуары императорской семьи

5
1 отзыв
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Село в долине реки Славянки Екатерина II подарила Павлу I в честь рождения наследника престола Александра.

Несмотря на это, отношения между матерью, сыном и его супругой Марией Фёдоровной были весьма непростыми. На экскурсии поговорим о перипетиях запутанной семейной драмы и об истории самой резиденции.
Павловск - семейное гнездо Павла I
Павловск - семейное гнездо Павла I
Павловск - семейное гнездо Павла I
Павловск - семейное гнездо Павла I
Павловск - семейное гнездо Павла I
Павловск - семейное гнездо Павла I
Павловск - семейное гнездо Павла I
Павловск - семейное гнездо Павла I
Павловск - семейное гнездо Павла I
Павловск - семейное гнездо Павла I
Павловск - семейное гнездо Павла I
Павловск - семейное гнездо Павла I
Павловск - семейное гнездо Павла I
Павловск - семейное гнездо Павла I
Павловск - семейное гнездо Павла I
Павловск - семейное гнездо Павла I
Павловск - семейное гнездо Павла I
Павловск - семейное гнездо Павла I
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Роскошный дворец и пейзажный парк

На комфортабельном минивэне мы отправимся на юго-восток Петербурга, где и расположен Павловск. Прогуляемся по пейзажному парку площадью около 600 гектаров, полюбуемся его павильонами и прудами. А наши коллеги, музейные гиды, проведут экскурсию по залам дворца. Вы увидите библиотеку, домашнюю церковь, коллекцию картин и гобеленов, а также произведения прикладного искусства, выполненные хозяйкой резиденции Марией Фёдоровной.

Путешествие по страницам истории

Помимо сложной семейной драмы императоров, мы поговорим о том:

  • каким образом пополнялась коллекция Павловского дворца,
  • почему в свадебном путешествим по Европе Павел и его жена использовали псевдонимы,
  • каким образом воспитывала своих внуков Екатерина II и кому планировала передать престол,
  • как появился сам город Павловск,
  • как вписан дворцовый ансамбль в контекст истории Российской империи,
  • как он переживал годы блокады и восстанавливался в послевоенное время.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка пройдёт на минивэне Mercedes-Benz Viano, Vito, V Class или Volkswagen Caravelle
  • Стандартная продолжительность программы – 6,5 часов. Если вы захотите, мы можем увеличить её за 2500 руб. /час.
  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида

Входные билеты (обязательно)

  • Павловский дворец и парк: взрослый – 1000 руб., дети до 16 лет – 500 руб.
  • Индивидуальное обслуживание во дворце (зависит от состава группы): для группы от 5 человек – 1500 руб., менее 5 человек – рассчитывается под запрос

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Собственный сад: взрослый – 100 руб., льготный – 50 руб., дети до 16 лет – бесплатно
  • Розовый павильон: взрослый – 100 руб., льготный – 50 руб., дети до 16 лет – бесплатно
  • Павильон «Холодная ванна»: взрослый – 100 руб., льготный – 50 руб., дети до 16 лет – бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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13 авг 2023
Большое спасибо Леониду и его команде за отличную экскурсию. Несмотря на то что мы были большой компанией и с детьми, у всех без исключения остались приятные воспоминания от этого мероприятия. Экскурсовод Ирина восхитила своей интеллигентностью и невообразимым объемом интересных фактов про С. Петербург и окрестности. А водитель Вячеслав внес свой вклад безопасным вождением и хорошим настроением ☺️

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