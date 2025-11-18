-
40%
Групповая
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
Начало: Памятник Сергею Довлатову, ул. Рубинштейна, 23
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
714 ₽
1190 ₽ за человека
Групповая
Стендап-экскурсия по Васильевскому острову
Начало: 6-я линия Васильевского о., уч. 11
Сегодня в 16:30
1 дек в 18:45
714 ₽
1190 ₽ за человека
-
68%
Групповая
Юмористическая автобусная экскурсия по Петербургу «2 в 1» с комиком и гидом
Начало: Лиговский проспект, д. 10
Расписание: По четвергам и воскресеньям. Начало: в 15:00 и в 19:00
Завтра в 15:00
4 дек в 15:00
1450 ₽
4550 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим18 ноября 2025Интересно провели время, ораганизовано все четко, немного устали, но оно того стоило)
- ВВячеслав12 ноября 2025Великолепная экскурсия! Отдельная благодарность гиду, мы гости в городе, очень легко и весело все прошло!
- ЯЯна10 ноября 2025Супер время прохождение👍я в восторге)) теперь буду ходить только на стэндап экскурсии)) весело, непринужденно, современная подача исторического материала👌была с сыном 17 ти лет. . Ему тоже зашло☺👐узнали Питер ещё больше и с пользой провели выходной)) всем рекомендую🧚♂️
- ММарина4 ноября 2025Замечательная экскурсия! Легко, весело, не навязчиво, с юмором. Очень понравилось, спасибо Владимиру. Были во дворе дома Иоффа, зашли в Ротонду, а в завершение еще и угощение наливочкой в баре.
- ААльбина25 октября 2025Было весело, занимательно, не утомительно. Полтора часа прошли незаметно
- ООльга24 октября 2025Получили большое удовольствие от экскурсии: интересные факты, легкая подача, юмор и профессиональный экскурсовод Роман.
Рекомендую!
- ЕЕлена21 октября 2025Рекомендую эту экскурсию! Интересная, позновательная, живая, шуточная подача исторических фактов
- ААнастасия15 октября 2025Спасибо огромное за такую весёлую и познавательную экскурсию. Экскурсовод Роман очень позитивный и с чувством юмора! Рассказал нам об интересных
- DDarya24 сентября 2025Экскурсия интересная и смешная.
Один минус - выиграла бесплатную экскурсию, но со мной никто так и не связался. Жаль.
- ААнастасия13 сентября 2025Очень интересно и не скучно, разные факты о городе, необычные места и всё с хорошей подачей и юмором, рекомендуем однозначно!
- ТТатьяна29 августа 2025Экскурсия очень понравилась, в забавном и непринуждённом стиле. Посетили несколько интересных мест, гид Роман с хорошим чувством юмора. Остались довольны и ушли с хорошим настроением.
- ВВиктория28 августа 2025экскурсия очень классная!
Роман отлично справился со своей целью - рассказал о городе, о локациях, где побывали, без излишней формальности, а
- ААлексей27 августа 2025Очень Понравилась экскурсия, было интересно,а креативнвй ведущий просто Огонь👌👍👍👍👍👍
- ММарина25 августа 2025Понравилась экскурсия, Роман интересно и не душно рассказывал, хорошо шутил, хорошо работал с группой. Рекомендую
