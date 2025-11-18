В Вадим Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу Интересно провели время, ораганизовано все четко, немного устали, но оно того стоило)

В Вячеслав Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу Великолепная экскурсия! Отдельная благодарность гиду, мы гости в городе, очень легко и весело все прошло!

Я Яна Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу Супер время прохождение👍я в восторге)) теперь буду ходить только на стэндап экскурсии)) весело, непринужденно, современная подача исторического материала👌была с сыном 17 ти лет. . Ему тоже зашло☺👐узнали Питер ещё больше и с пользой провели выходной)) всем рекомендую🧚‍♂️

М Марина Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу Замечательная экскурсия! Легко, весело, не навязчиво, с юмором. Очень понравилось, спасибо Владимиру. Были во дворе дома Иоффа, зашли в Ротонду, а в завершение еще и угощение наливочкой в баре.

А Альбина Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу Было весело, занимательно, не утомительно. Полтора часа прошли незаметно

О Ольга Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу Получили большое удовольствие от экскурсии: интересные факты, легкая подача, юмор и профессиональный экскурсовод Роман.



Рекомендую!

Е Елена Стендап-экскурсия по Васильевскому острову Рекомендую эту экскурсию! Интересная, позновательная, живая, шуточная подача исторических фактов

Спасибо огромное за такую весёлую и познавательную экскурсию. Экскурсовод Роман очень позитивный и с чувством юмора! Рассказал нам об интересных вещах и исторических фактах не занудно, и поэтому в памяти всё рассказанное останется надолго! Спасибо за розыгрыш приза и прикольные карточки с историческими справками. Нам с мужем очень понравилось! Не пожалели, что взяли именно вашу экскурсию с таким замечательным Романом!

D Darya Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу Экскурсия интересная и смешная.

Один минус - выиграла бесплатную экскурсию, но со мной никто так и не связался. Жаль.

А Анастасия Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу Очень интересно и не скучно, разные факты о городе, необычные места и всё с хорошей подачей и юмором, рекомендуем однозначно!

Т Татьяна Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу Экскурсия очень понравилась, в забавном и непринуждённом стиле. Посетили несколько интересных мест, гид Роман с хорошим чувством юмора. Остались довольны и ушли с хорошим настроением.

Роман отлично справился со своей целью - рассказал о городе, о локациях, где побывали, без излишней формальности, а с легким юмором, который поднимает настроение

атмосфера очень уютная и ненавязчивая, классное взаимодействие

аудиогид отличная штука, удобно получается, потому что группа собирается приличная)

крайне советую к посещению экскурсия очень классная!Роман отлично справился со своей целью - рассказал о городе, о локациях, где побывали, без излишней формальности, а

А Алексей Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу Очень Понравилась экскурсия, было интересно,а креативнвй ведущий просто Огонь👌👍👍👍👍👍