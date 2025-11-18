Мои заказы

Стендап – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Стендап» в Санкт-Петербурге, цены от 714 ₽, скидки до 68%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
Пешая
1.5 часа
-
40%
111 отзывов
Групповая
Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
Начало: Памятник Сергею Довлатову, ул. Рубинштейна, 23
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
714 ₽1190 ₽ за человека
Стендап-экскурсия по Васильевскому острову
Пешая
2 часа
-
40%
19 отзывов
Групповая
Стендап-экскурсия по Васильевскому острову
Начало: 6-я линия Васильевского о., уч. 11
Сегодня в 16:30
1 дек в 18:45
714 ₽1190 ₽ за человека
Юмористическая автобусная экскурсия по Петербургу «2 в 1» с комиком и гидом
На автобусе
3 часа
-
68%
4 отзыва
Групповая
Юмористическая автобусная экскурсия по Петербургу «2 в 1» с комиком и гидом
Начало: Лиговский проспект, д. 10
Расписание: По четвергам и воскресеньям. Начало: в 15:00 и в 19:00
Завтра в 15:00
4 дек в 15:00
1450 ₽4550 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    18 ноября 2025
    Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
    Интересно провели время, ораганизовано все четко, немного устали, но оно того стоило)
  • В
    Вячеслав
    12 ноября 2025
    Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
    Великолепная экскурсия! Отдельная благодарность гиду, мы гости в городе, очень легко и весело все прошло!
  • Я
    Яна
    10 ноября 2025
    Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
    Супер время прохождение👍я в восторге)) теперь буду ходить только на стэндап экскурсии)) весело, непринужденно, современная подача исторического материала👌была с сыном 17 ти лет. . Ему тоже зашло☺👐узнали Питер ещё больше и с пользой провели выходной)) всем рекомендую🧚‍♂️
  • М
    Марина
    4 ноября 2025
    Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
    Замечательная экскурсия! Легко, весело, не навязчиво, с юмором. Очень понравилось, спасибо Владимиру. Были во дворе дома Иоффа, зашли в Ротонду, а в завершение еще и угощение наливочкой в баре.
  • А
    Альбина
    25 октября 2025
    Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
    Было весело, занимательно, не утомительно. Полтора часа прошли незаметно
  • О
    Ольга
    24 октября 2025
    Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
    Получили большое удовольствие от экскурсии: интересные факты, легкая подача, юмор и профессиональный экскурсовод Роман.

    Рекомендую!
  • Е
    Елена
    21 октября 2025
    Стендап-экскурсия по Васильевскому острову
    Рекомендую эту экскурсию! Интересная, позновательная, живая, шуточная подача исторических фактов
  • А
    Анастасия
    15 октября 2025
    Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
    Спасибо огромное за такую весёлую и познавательную экскурсию. Экскурсовод Роман очень позитивный и с чувством юмора! Рассказал нам об интересных
    читать дальше

    вещах и исторических фактах не занудно, и поэтому в памяти всё рассказанное останется надолго! Спасибо за розыгрыш приза и прикольные карточки с историческими справками. Нам с мужем очень понравилось! Не пожалели, что взяли именно вашу экскурсию с таким замечательным Романом!

  • D
    Darya
    24 сентября 2025
    Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
    Экскурсия интересная и смешная.
    Один минус - выиграла бесплатную экскурсию, но со мной никто так и не связался. Жаль.
  • А
    Анастасия
    13 сентября 2025
    Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
    Очень интересно и не скучно, разные факты о городе, необычные места и всё с хорошей подачей и юмором, рекомендуем однозначно!
  • Т
    Татьяна
    29 августа 2025
    Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
    Экскурсия очень понравилась, в забавном и непринуждённом стиле. Посетили несколько интересных мест, гид Роман с хорошим чувством юмора. Остались довольны и ушли с хорошим настроением.
  • В
    Виктория
    28 августа 2025
    Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
    экскурсия очень классная!
    Роман отлично справился со своей целью - рассказал о городе, о локациях, где побывали, без излишней формальности, а
    читать дальше

    с легким юмором, который поднимает настроение
    атмосфера очень уютная и ненавязчивая, классное взаимодействие
    аудиогид отличная штука, удобно получается, потому что группа собирается приличная)
    крайне советую к посещению

  • А
    Алексей
    27 августа 2025
    Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
    Очень Понравилась экскурсия, было интересно,а креативнвй ведущий просто Огонь👌👍👍👍👍👍
  • М
    Марина
    25 августа 2025
    Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
    Понравилась экскурсия, Роман интересно и не душно рассказывал, хорошо шутил, хорошо работал с группой. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Стендап»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Стендап экскурсия по Санкт-Петербургу
  2. Стендап-экскурсия по Васильевскому острову
  3. Юмористическая автобусная экскурсия по Петербургу «2 в 1» с комиком и гидом
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Дворцовая площадь
  3. Невский проспект
  4. Набережная
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Спас на Крови
  9. Медный всадник
  10. Казанский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в ноябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Стендап" можно забронировать 3 экскурсии от 714 до 1450 со скидкой до 68%. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Стендап», 134 ⭐ отзыва, цены от 714₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь