Н Наталья

Экскурсия прошла на высшем уровне, наверное даже сложно придумать программу. Монастырь, Дом Римского Корсакова. По дороге мы узнали много всего интересного и нового про историю края. Еще раз огромное спасибо Наталье, за чудно проведеный день. Будем рекомендовать всем своим друзьям.