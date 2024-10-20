Мои заказы

Экскурсии в Тихвинский монастырь

Найдено 3 экскурсии в категории «Тихвинский монастырь» в Санкт-Петербурге, цены от 2950 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Тихвинские тропы и парк «Вепсский лес» - из Петербурга
На автобусе
13 часов
-
50%
Групповая
Тихвинские тропы и парк «Вепсский лес» - из Петербурга
Зайти в древний монастырь, погулять по заповеднику, посетить аутентичную деревню и сделать оберег
Начало: У Казанского собора
23 авг в 07:15
24 авг в 07:15
2950 ₽5900 ₽ за человека
В древний Тихвин из Санкт-Петербурга
На машине
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В древний Тихвин из Санкт-Петербурга
Посетить старинные монастыри, зайти в гости к Римскому-Корсакову и увидеть знаковые места по пути
Начало: У метро «Улица Дыбенко»
Завтра в 07:00
21 авг в 07:00
28 200 ₽ за всё до 4 чел.
В древний Тихвин из Санкт-Петербурга (в уютной мини группе)
На машине
На микроавтобусе
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
В древний Тихвин из Санкт-Петербурга (в уютной мини группе)
Посетить старинные монастыри, зайти в гости к Римскому-Корсакову и увидеть знаковые места по пути
Начало: У метро «Улица Дыбенко»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
21 авг в 08:00
12 900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    20 октября 2024
    В древний Тихвин из Санкт-Петербурга
    Ездил с Натальей в Тихвин в формате мини-группы. Очень доволен. Интересный рассказ. Комфортный автомобиль. Рекомендую 👍
  • Н
    Наталья
    15 октября 2024
    В древний Тихвин из Санкт-Петербурга
    Экскурсия прошла на высшем уровне, наверное даже сложно придумать программу. Монастырь, Дом Римского Корсакова. По дороге мы узнали много всего интересного и нового про историю края. Еще раз огромное спасибо Наталье, за чудно проведеный день. Будем рекомендовать всем своим друзьям.
    Экскурсия прошла на высшем уровне, наверное даже сложно придумать программу. Монастырь, Дом Римского Корсакова. По дорогеЭкскурсия прошла на высшем уровне, наверное даже сложно придумать программу. Монастырь, Дом Римского Корсакова. По дорогеЭкскурсия прошла на высшем уровне, наверное даже сложно придумать программу. Монастырь, Дом Римского Корсакова. По дорогеЭкскурсия прошла на высшем уровне, наверное даже сложно придумать программу. Монастырь, Дом Римского Корсакова. По дорогеЭкскурсия прошла на высшем уровне, наверное даже сложно придумать программу. Монастырь, Дом Римского Корсакова. По дорогеЭкскурсия прошла на высшем уровне, наверное даже сложно придумать программу. Монастырь, Дом Римского Корсакова. По дорогеЭкскурсия прошла на высшем уровне, наверное даже сложно придумать программу. Монастырь, Дом Римского Корсакова. По дороге
  • С
    Светлана
    5 октября 2024
    В древний Тихвин из Санкт-Петербурга
    Ездили в групповой тур с Натальей. Интересный рассказ, комфортный автомобиль, забота о каждом туристе. Мы отлично и с пользой провели время. Рекомендую👍👍👍

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Тихвинский монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тихвинские тропы и парк «Вепсский лес» - из Петербурга
  2. В древний Тихвин из Санкт-Петербурга
  3. В древний Тихвин из Санкт-Петербурга (в уютной мини группе)
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Эрмитаж
  5. Дворцовая площадь
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
  9. Финский Залив
  10. Спас на Крови
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Тихвинский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 2950 до 28 200 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Тихвинский монастырь», 3 ⭐ отзыва, цены от 2950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь