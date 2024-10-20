-
Групповая
Тихвинские тропы и парк «Вепсский лес» - из Петербурга
Зайти в древний монастырь, погулять по заповеднику, посетить аутентичную деревню и сделать оберег
Начало: У Казанского собора
23 авг в 07:15
24 авг в 07:15
2950 ₽
5900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В древний Тихвин из Санкт-Петербурга
Посетить старинные монастыри, зайти в гости к Римскому-Корсакову и увидеть знаковые места по пути
Начало: У метро «Улица Дыбенко»
Завтра в 07:00
21 авг в 07:00
28 200 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
В древний Тихвин из Санкт-Петербурга (в уютной мини группе)
Посетить старинные монастыри, зайти в гости к Римскому-Корсакову и увидеть знаковые места по пути
Начало: У метро «Улица Дыбенко»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
21 авг в 08:00
12 900 ₽ за человека
- ААлександр20 октября 2024Ездил с Натальей в Тихвин в формате мини-группы. Очень доволен. Интересный рассказ. Комфортный автомобиль. Рекомендую 👍
- ННаталья15 октября 2024Экскурсия прошла на высшем уровне, наверное даже сложно придумать программу. Монастырь, Дом Римского Корсакова. По дороге мы узнали много всего интересного и нового про историю края. Еще раз огромное спасибо Наталье, за чудно проведеный день. Будем рекомендовать всем своим друзьям.
- ССветлана5 октября 2024Ездили в групповой тур с Натальей. Интересный рассказ, комфортный автомобиль, забота о каждом туристе. Мы отлично и с пользой провели время. Рекомендую👍👍👍
