Кажется, что техника с мощным мотором и сложное управление — это прерогатива мужчин, но мы готовы ломать стереотипы! Вас ждёт прогулка на стильном ярком катере под управлением женщины-капитана — профессионала своего дела.
Скорость, музыка, атмосфера лета и женское очарование — идеальное сочетание для незабываемых эмоций и красивых фото.
Скорость, музыка, атмосфера лета и женское очарование — идеальное сочетание для незабываемых эмоций и красивых фото.
Описание экскурсии
Маршрут начинается на Петроградке, а далее — по вашему выбору.
Маршрут №1: Финский залив и современные достопримечательности:
- мост ЗСД
- «Газпром Арена»
- флагштоки
- «Лахта-центр»
- Западная стрелка Елагина острова
Маршрут №2: исторический центр Петербурга:
- телебашня
- крейсер «Аврора»
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова
- Биржа и Ростральные колонны
- Эрмитаж, Адмиралтейство и Исаакиевский собор
- Летний сад
Организационные детали
- Перед посадкой проводится обязательный инструктаж
- С вами будет капитанша из нашей команды
Для вас — комфортабельный спортивный 7-местный катер с мотором 150 л. с. На борту:
- спасжилеты для каждого пассажира
- мощная аудиосистема Bluetooth
- диван в открытой носовой части, индивидуальное кресло и большой диван в основной части
- атмосферная подсветка салона для вечерних прогулок
- специальные отсеки для вещей.
- при необходимости — пледы и стаканчики для напитков
Обратите внимание
- В случае плохой погоды (дождь или сильный ветер более 8 м/с) можно перенести катание, но не позднее чем за 2 часа до начала
- На посадку необходимо подойти за 10 минут до начала
- Можно с детьми от 1 года
- К катанию не допускаются гости с животными
- На борт запрещено брать красные и красящие напитки (красное вино, вишнёвый или гранатовый сок)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Академика Павлова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 2831 туриста
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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