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Стремительная Lady: прогулка на ярком катере с девушкой-капитаном

Увидеть с воды исторические или современные достопримечательности Санкт-Петербурга
Кажется, что техника с мощным мотором и сложное управление — это прерогатива мужчин, но мы готовы ломать стереотипы! Вас ждёт прогулка на стильном ярком катере под управлением женщины-капитана — профессионала своего дела.

Скорость, музыка, атмосфера лета и женское очарование — идеальное сочетание для незабываемых эмоций и красивых фото.
Стремительная Lady: прогулка на ярком катере с девушкой-капитаном
Стремительная Lady: прогулка на ярком катере с девушкой-капитаном
Стремительная Lady: прогулка на ярком катере с девушкой-капитаном

Описание экскурсии

Маршрут начинается на Петроградке, а далее — по вашему выбору.

Маршрут №1: Финский залив и современные достопримечательности:

  • мост ЗСД
  • «Газпром Арена»
  • флагштоки
  • «Лахта-центр»
  • Западная стрелка Елагина острова

Маршрут №2: исторический центр Петербурга:

  • телебашня
  • крейсер «Аврора»
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова
  • Биржа и Ростральные колонны
  • Эрмитаж, Адмиралтейство и Исаакиевский собор
  • Летний сад

Организационные детали

  • Перед посадкой проводится обязательный инструктаж
  • С вами будет капитанша из нашей команды

Для вас — комфортабельный спортивный 7-местный катер с мотором 150 л. с. На борту:

  • спасжилеты для каждого пассажира
  • мощная аудиосистема Bluetooth
  • диван в открытой носовой части, индивидуальное кресло и большой диван в основной части
  • атмосферная подсветка салона для вечерних прогулок
  • специальные отсеки для вещей.
  • при необходимости — пледы и стаканчики для напитков

Обратите внимание

  • В случае плохой погоды (дождь или сильный ветер более 8 м/с) можно перенести катание, но не позднее чем за 2 часа до начала
  • На посадку необходимо подойти за 10 минут до начала
  • Можно с детьми от 1 года
  • К катанию не допускаются гости с животными
  • На борт запрещено брать красные и красящие напитки (красное вино, вишнёвый или гранатовый сок)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Академика Павлова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 2831 туриста
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
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о лучших маршрутах, активном отдыхе, безопасности и комфорте. На первом месте — ваши лучшие впечатления и эмоции, а мы, в свою очередь, предлагаем варианты прогулок на любой вкус. Для любителей активного отдыха — аренда снегохода для самостоятельного катания и катера БЕЗ капитана, а для тех, кто хочет расслабиться — прогулки по центру города с капитаном или маршрут на снегоходах с инструктором. Ждём вас!

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