Что вас ожидает

Строгановский дворец в деталях

Вы раскроете, в каком стиле выполнены фасад и интерьеры дворца, как они выглядели раньше и как менялись с течением времени. Посетите малые лоджии Рафаэля, осмотрите Парадный вестибюль и Большой зал, где проходили балы и концерты. Оцените изящные росписи на стенах и потолках, старинные скульптуры, великолепные люстры и облицованные мрамором колонны.

Строгановы: 500 лет рода

Я расшифрую герб Строгановых и тайные знаки дворца. Расскажу историю Ромео и Джульетты 19 века со счастливым концом и поделюсь интересными фактами о знаменитом на весь мир блюде бефстроганов. А еще вы узнаете, как крестьянам из Вологодской области удалось стать сказочно богатыми и что стало с их наследниками после революции.

Организационные детали

Билеты во дворец не включены в стоимость: 450 рублей с человека, дети до 16 лет бесплатно