Строгановский дворец изнутри

Осмотреть роскошные интерьеры дворца 18 века и узнать историю его владельцев

Строгановы были не только купцами, крупными промышленниками, отважными землепроходцами и влиятельными вельможами, но и олицетворяли собой лучшую часть русской аристократии.

Вы узнаете, как они использовали великолепный дворец, возведенный Растрелли на пересечении Мойки с Невским проспектом.

Какие события в нем происходили и как они повлияли на судьбу страны.
Строгановский дворец изнутри
Строгановский дворец изнутри
Строгановский дворец изнутри
Строгановский дворец изнутри
Строгановский дворец изнутри
Строгановский дворец изнутри
Строгановский дворец изнутри

Что вас ожидает

Строгановский дворец в деталях

Вы раскроете, в каком стиле выполнены фасад и интерьеры дворца, как они выглядели раньше и как менялись с течением времени. Посетите малые лоджии Рафаэля, осмотрите Парадный вестибюль и Большой зал, где проходили балы и концерты. Оцените изящные росписи на стенах и потолках, старинные скульптуры, великолепные люстры и облицованные мрамором колонны.

Строгановы: 500 лет рода

Я расшифрую герб Строгановых и тайные знаки дворца. Расскажу историю Ромео и Джульетты 19 века со счастливым концом и поделюсь интересными фактами о знаменитом на весь мир блюде бефстроганов. А еще вы узнаете, как крестьянам из Вологодской области удалось стать сказочно богатыми и что стало с их наследниками после революции.

Организационные детали

Билеты во дворец не включены в стоимость: 450 рублей с человека, дети до 16 лет бесплатно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе м. Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия. Очень дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путем самообразования, и из практики жизни, из рассказов старших… С удовольствием поделюсь с вами!
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