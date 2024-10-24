Петербург с воды выглядит иначе: раскрывается замысел зодчих, распахнувших город к рекам и каналам. Но вода непостоянна: её уровень меняется, заставляя теплоходы и катера корректировать маршруты.
Наш же разработан так, что даже самая высокая вода не станет помехой: вы увидите архитектурные шедевры главных набережных и погоняете по просторам Невы!
Наш же разработан так, что даже самая высокая вода не станет помехой: вы увидите архитектурные шедевры главных набережных и погоняете по просторам Невы!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Описание водной прогулки
- Прогулка начнётся от пристани неподалёку от Медного всадника. Вы увидите парадную Неву с её роскошными набережными, пройдёте под Дворцовым мостом и полюбуетесь одним из самых больших островов в дельте Невы — Васильевским.
- Пройдя мимо Стрелки, окажетесь в Кронверкской протоке, огибающей Заячий остров и стоящую на нём Петропавловскую крепость.
- Увидите Иоанновский мост (рядом с ним вас подкараулит заяц Арсений!) и мост «с парижским шиком» — Троицкий. А затем вплывёте в один из рукавов Невы — Большую Невку, где на вечном приколе стоит крейсер 1-го ранга «Аврора».
- Катер повернёт в Фонтанную реку (так когда-то называлась Фонтанка) и пройдёт мимо Летнего сада и Соляного городка. Перед самым поворотом в Мойку покажется бронзовый Чижик-Пыжик — развесёлая птичка-пьянчужка.
- По течению Мойки, мимо Михайловского замка, Лебяжьей канавки, Марсова поля и последнего пристанища Александра Пушкина, катер проскользнёт в Зимнюю канавку, где возвышается Эрмитажный комплекс.
- И снова Нева: её самое широкое место и… какой простор! Пенные брызги, свежий ветер, солнце на золотых куполах — есть, чем залюбоваться. И вот вы уже совершили часовое путешествие и вернулись к пристани.
Организационные детали
- Прогулка проводится без гида. Капитан может дать краткие разъяснения, какой именно памятник архитектуры находится по левому или правому борту.
- Сопровождение гида можно заказать дополнительно. Также есть возможность продлить прогулку — подробности в переписке.
- Катер оборудован всеми необходимыми средствами безопасности. На борту есть пледы, бокалы и зонтики. При желании может быть включена музыка.
- В случае занятости белого катера будет предложена альтернатива.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале у Медного всадника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 248 туристов
Здравствуйте! Мы — команда профессиональных гидов, имеющих многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Водим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
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