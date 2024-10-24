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Петербург с воды выглядит иначе: раскрывается замысел зодчих, распахнувших город к рекам и каналам. Но вода непостоянна: её уровень меняется, заставляя теплоходы и катера корректировать маршруты.



Наш же разработан так, что даже самая высокая вода не станет помехой: вы увидите архитектурные шедевры главных набережных и погоняете по просторам Невы!