Приглашаю вдумчиво осмотреть два старинных петербургских храма.
Оба они хранят древние почитаемые иконы и память о важных для страны военных подвигах: стены Измайловского собора украшают знамёна, стены Никольского — мемориальные доски с фамилиями погибших моряков. На экскурсии вы увидите главные святыни храмов и узнаете, в чём заключается их ценность.
Оба они хранят древние почитаемые иконы и память о важных для страны военных подвигах: стены Измайловского собора украшают знамёна, стены Никольского — мемориальные доски с фамилиями погибших моряков. На экскурсии вы увидите главные святыни храмов и узнаете, в чём заключается их ценность.
Описание экскурсии
Собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка
- Вы увидите икону, которая почти в 3 раза старше города, — икону Святой Троицы. Это самая древняя икона в петербургских храмах. Я расскажу, как она оказалась в этой церкви
- узнаете об истории создания, особенностях архитектуры и традициях этого храма
- Услышите предание, с которым связывают ярко-голубой цвет куполов и золотые звёзды на них
- Раскроете, в каком государственном перевороте участвовали измайловцы
- Осмотрите часовню, колонну славы и памятник архитектору В. П. Стасову
Николо-Богоявленский морской собор
- Вы изучите особенности елизаветинского барокко в храмовой архитектуре
- Полюбуетесь резными иконостасами 18 века
- Подниметесь в Верхний храм, куда можно попасть только с лицензированным гидом
- Спуститесь в Нижний храм и подойдёте к иконе Святителя Николая Чудотворца с частицей его мощей. Эта икона была написана в 17 веке и подарена греческими моряками
После посещения соборов я покажу вам ещё одно особенное место — так называемое «Семимостье»: отсюда одновременно видно семь мостов. По петербургской легенде, загаданное здесь желание обязательно сбудется.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается пожертвование за посещение Верхнего храма в Николо-Богоявленском соборе — 250 ₽ за человека или 1000 ₽ за группу, если она небольшая (детали согласуем в переписке)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в среду, четверг и субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Троице-Измайловского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5358 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Гайдукова
30 ноя 2024
В такую хмурую погоду очень хотелось чего-то красивого и одухотворенного. Оба собора прекрасны, но совершенно разные и по времени создания и по смысловой нагрузке. Гид Элеонора прекрасно нам рассказала и
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