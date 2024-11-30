Свято-Троицкий Измайловский и Николо-Богоявленский - два старейших собора Петербурга

Увидеть древние иконы, посетить секретный храм и загадать желание на месте, откуда видно 7 мостов
Приглашаю вдумчиво осмотреть два старинных петербургских храма.

Оба они хранят древние почитаемые иконы и память о важных для страны военных подвигах: стены Измайловского собора украшают знамёна, стены Никольского — мемориальные доски с фамилиями погибших моряков. На экскурсии вы увидите главные святыни храмов и узнаете, в чём заключается их ценность.
5
1 отзыв
Свято-Троицкий Измайловский и Николо-Богоявленский - два старейших собора Петербурга
Свято-Троицкий Измайловский и Николо-Богоявленский - два старейших собора Петербурга
Свято-Троицкий Измайловский и Николо-Богоявленский - два старейших собора Петербурга
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 12:00, 15:00

Описание экскурсии

Собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка

  • Вы увидите икону, которая почти в 3 раза старше города, — икону Святой Троицы. Это самая древняя икона в петербургских храмах. Я расскажу, как она оказалась в этой церкви
  • узнаете об истории создания, особенностях архитектуры и традициях этого храма
  • Услышите предание, с которым связывают ярко-голубой цвет куполов и золотые звёзды на них
  • Раскроете, в каком государственном перевороте участвовали измайловцы
  • Осмотрите часовню, колонну славы и памятник архитектору В. П. Стасову

Николо-Богоявленский морской собор

  • Вы изучите особенности елизаветинского барокко в храмовой архитектуре
  • Полюбуетесь резными иконостасами 18 века
  • Подниметесь в Верхний храм, куда можно попасть только с лицензированным гидом
  • Спуститесь в Нижний храм и подойдёте к иконе Святителя Николая Чудотворца с частицей его мощей. Эта икона была написана в 17 веке и подарена греческими моряками

После посещения соборов я покажу вам ещё одно особенное место — так называемое «Семимостье»: отсюда одновременно видно семь мостов. По петербургской легенде, загаданное здесь желание обязательно сбудется.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается пожертвование за посещение Верхнего храма в Николо-Богоявленском соборе — 250 ₽ за человека или 1000 ₽ за группу, если она небольшая (детали согласуем в переписке)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в среду, четверг и субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Троице-Измайловского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Гайдукова
30 ноя 2024
В такую хмурую погоду очень хотелось чего-то красивого и одухотворенного. Оба собора прекрасны, но совершенно разные и по времени создания и по смысловой нагрузке. Гид Элеонора прекрасно нам рассказала и
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про историю и судьбу соборов, и про чудотворные иконы, и про известных людей,чья жизнь была связана с этими храмами. Внутреннее убранство Николо-Богоявленского собора невозможно описать словами,от увиденного буквально перехватывает дыхание. Троицкий храм более сдержанный, но от этого не менее интересный. Да и сама местность вокруг отражает истинный характер города. Маршрут мне показался очень интересным и насыщенным. Спасибо!

В такую хмурую погоду очень хотелось чего-то красивого и одухотворенного. Оба собора прекрасны, но совершенно разные

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