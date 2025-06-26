В этой точке на набережной Невы переплетаются мифологические линии Древнего Египта, мистические символы масонских лож и русское искусство. Я познакомлю вас с архитектурными загадками и сюжетами из жизни знаменитых художников.
Вы полюбуетесь одним из самых живописных районов города и откроете для себя мир, который скрывает больше, чем кажется на первый взгляд.
Вы полюбуетесь одним из самых живописных районов города и откроете для себя мир, который скрывает больше, чем кажется на первый взгляд.
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
- Побываем в Литейном дворе, где располагалась первая литейная мастерская
- Поговорим о художниках 19 века, которые квартировали здесь, и современных мастерских
- Рассмотрим загадочные рельефы дома №5 по 10-ой линии
- Пройдём по пристани с древнеегипетскими сфинксами и обсудим легенды, которые с ними связаны
- Погуляем по Академическому саду — старейшему скверу Васильевского острова с действующей конюшней
- Полюбуемся видом на домовую Академическую церковь
- Подойдём к колонне Казанского собора, и я расскажу про «академический Парфенон»
Вы узнаете:
- Об истории создания Императорской Академии художеств
- Строительстве необычной конструкции и перестройках здания
- Значении символов, изображённых на фасадах
- Кто жил в Академии
- Знаменитых выпускниках
- Мистических сюжетах из биографий служителей искусства
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 34 туристов
Меня зовут Татьяна, я родилась в Петербурге. Всю жизнь, в силу профессии, я фотографировала любимый город. А недавно также увлеклась его историей и стала проводить необычные прогулки по туристическим иЗадать вопрос
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