Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге

Провела экскурсии для 34 туристов

читать дальше тайным местам. Мне нравится раскрывать путешественникам разные точки зрения: официальные версии и старинные легенды. И в том, и в другом есть своя правда. Петербург создан как некий шифр и загадка. Я помогу вам погрузиться в его таинственную атмосферу и углубиться в историю его символов.

Меня зовут Татьяна, я родилась в Петербурге. Всю жизнь, в силу профессии, я фотографировала любимый город. А недавно также увлеклась его историей и стала проводить необычные прогулки по туристическим и