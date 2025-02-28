Приглашаю вас на уникальную автомобильную экскурсию по старинным усадьбам в окрестностях Петергофа. Михайловская дача, Знаменка, Сергиевка и Бельведер — эти места не посещают туристические автобусы.
Вы услышите увлекательные истории о жизни
Вы услышите увлекательные истории о жизни
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПриглашаю вас на уникальную автомобильную экскурсию! В эти места не заезжают туристические автобусы. Удивительные старинные усадьбы время накрыло тишиной и забвением. Но они есть, они существуют. Жива еще память о владельцах и их судьбах, иногда счастливых, а иногда трагических. Покажу вам старинные усадьбы в окрестностях Петергофа. Михайловская дача, Знаменка, Сергиевка, Бельведер. В каких-то из них еще теплится жизнь, а в некоторых поселился холод и забвение. На экскурсии вы услышите увлекательные истории:
- Почему полезно слушаться тещу.
- Про запретную любовь императора.
- К чему приводят капризы царской дочери. Сколько же чувств и судеб видели эти места. Любой современный сериал покажется скучным, когда услышите о жизни владельцев этих усадеб. Прошлое этих творений блистательно, настоящее плачевно, уверенна, грядущее великолепно. На нашей экскурсии вы сможете не только насладиться прекрасными усадьбами и услышать интересные истории, но также ощутить атмосферу прошлого. Вы сможете прогуляться по красивым паркам и садам, насладиться природой и увидеть уникальную архитектуру этих мест. Путешествие на автомобиле позволит нам объехать все интересные места и насладиться приятной обстановкой. Не упустите возможность погрузиться в мир прошлого и ощутить его магию. Присоединяйтесь к автомобильной экскурсии по окрестностям Петергофа.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба «Знаменка»
- Усадьба «Сергиевка»
- Усадьба «Михайловская дача»
- Дворец «Бельведер»
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю на автомобиле у отеля
Завершение: Возвращаемся в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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