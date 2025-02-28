читать дальше владельцев усадеб, узнаете, почему полезно слушаться тёщу и к чему приводят капризы царских дочерей.



Путешествие на автомобиле позволит нам объехать все интересные места и насладиться прекрасной природой и уникальной архитектурой этих мест.

Приглашаю вас на уникальную автомобильную экскурсию по старинным усадьбам в окрестностях Петергофа. Михайловская дача, Знаменка, Сергиевка и Бельведер — эти места не посещают туристические автобусы.Вы услышите увлекательные истории о жизни