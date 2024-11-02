Откройте для себя совсем другой Петергоф! В этом путешествии вы рассмотрите постройки в неоготическом стиле, напоминающие о Средневековье. Оцените красоту дворцовых павильонов и Ольгиного пруда. Увидите старинные виллы с безупречными садами. И проникнетесь атмосферой неги и умиротворения, которая царит в этих местах.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Готические конюшни, напоминающие больше крепость в Генуе, чем утилитарное сооружение для породистых лошадей. Здание настолько выразительное, что здесь часто снимают кино
- Вокзал «Новый Петергоф» — один из самых необыкновенных. Он создан по образу костёла в итальянском городе Орвието
- Особняки, построенные рядом с Большим Петергофским парком. Они хранят дух эпохи и отражают судьбу страны
- Собор Петра и Павла. Он доносит мысль, что даже в окружении прекрасной европейской архитектуры русский человек остаётся русским
- Панорамы города, открывающиеся с высоты Бабигонского холма, где находится античный дворец Бельведер. Часто путешественники проходят мимо него, но он точно заслуживает внимания
И узнаете:
- Почему император Николай I называл сам себя последним рыцарем эпохи
- Какую страну мечтаний и грёз он создал для своей дамы сердца
- Для чего на самом деле строились конюшни
И многое другое!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле (Renault, Audi, Haval, BMW или другом аналогичном по удобству). По запросу предоставляем бустер
- В стоимость включено: сопровождение гида, трансфер в обе стороны
- Дополнительные расходы: билет в Ольгин и Царицын павильоны — 750 ₽ за взрослого, 550 ₽ за ребёнка от 7 лет. Также нужно купить билет для гида
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4345 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
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