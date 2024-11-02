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Откройте для себя совсем другой Петергоф! В этом путешествии вы рассмотрите постройки в неоготическом стиле, напоминающие о Средневековье. Оцените красоту дворцовых павильонов и Ольгиного пруда. Увидите старинные виллы с безупречными садами. И проникнетесь атмосферой неги и умиротворения, которая царит в этих местах.