Если вы хотите за один день увидеть парадный фасад Петербурга, этот маршрут для вас! Все главные символы выстроятся перед вами вдоль Невы: Дворцовый мост сплетётся кружевом пролётов с громадой Зимнего дворца, Ростральные колонны сменятся шпилем Петропавловского собора. А ровно в полдень прозвучит знаменитый выстрел!
Описание экскурсии
- Императорский Петербург: Зимний, Мраморный и великокняжеские дворцы, а также Эрмитажный театр
- Медный всадник и Сенатская площадь, вид на Исаакиевский собор, здания Сената и Синода и Александровский сад
- Стрелка Васильевского острова и самый открыточный вид: здание Биржи, Ростральные колонны и фасад Кунсткамеры
- Петропавловская крепость — мощные бастионы и шпиль собора, взмывающий в небо
У стен крепости мы окажемся к 12:00 — и вы услышите и увидите, как с Нарышкина бастиона даёт залп сигнальное орудие.
Организационные детали
- На борту действует свободная рассадка
- Прогулка проходит с экскурсионным аудиосопровождением, фоновой музыкой или живым гидом
- Дополнительные услуги на борту:
— бар с широким ассортиментом холодных и горячих напитков
— разнообразные снеки
Условия проведения
- Посадка на теплоход осуществляется за 15 минут до времени отправления
- В случае неблагоприятных погодных условий или перекрытия набережной / акватории прогулка может быть перенесена
- Допускается изменение маршрута и причала по объективным причинам
ежедневно в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|1400 ₽
|Дети до 12 лет
|900 ₽
|Пенсионеры
|1000 ₽
|Студенты
|1000 ₽
|Дети до 3-х лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Петровской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 438 туристов
С 2010 года мы организуем комфортные водные прогулки по Санкт-Петербургу на современных двухпалубных теплоходах. Предлагаем обзорные экскурсии по главным достопримечательностям города, романтические вечерние и ночные туры, тематические и семейные программы. Наши преимущества: — современный и безопасный флот —профессиональные гиды — индивидуальный подход
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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