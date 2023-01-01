В зале прилета я буду ждать вас с именной табличкой. Мы пройдем к минивэну, водитель разместит ваш багаж и быстро и безопасно отвезет нас в Северную столицу (дорога из Пулково займет не больше 1 часа). С первых минут движения начнется экскурсия: я расскажу об основании Санкт-Петербурга, познакомлю с интересными местами на Московском проспекте и отвечу на вопросы. И вот мы на блистательной Дворцовой площади!
Проходя по анфиладе парадных залов, вы услышите об истории Зимнего дворца и здешней жизни императорской семьи. Любуясь паркетами, люстрами, интерьерными вазами, мебелью и плафонами, изучите стили дворцового убранства. Узнаете, как зарождался музей Эрмитаж, и разберетесь в его устройстве.
Экскурсия охватит главные шедевры живописи и скульптуры. Это две Мадонны Леонардо да Винчи, картины Рафаэля, полотна мастера светотени Рембрандта, работы голландских и фламандских художников. Вы откроете направления в искусстве, мифологические и религиозные сюжеты картин старых мастеров, биографии живописцев и особенности их техник.
Кроме того, и взрослые, и дети заинтересуются античными залами, где мы вместе вспомним мифы Древней Греции и подвиги Геракла. А в конце обнаружим настоящую египетскую мумию, которой уже 7.5 тысяч лет.