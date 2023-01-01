Трансфер из аэропорта + экскурсия по Эрмитажу

Из самолета во дворец: с комфортом добраться до Петербурга и за 3 часа познакомиться с музеем

Это предложение для тех, кто дорожит каждой минутой в Петербурге и мечтает побывать в Эрмитаже. Я встречу вас в аэропорту, и на минивэне с водителем мы доедем до Дворцовой площади.

В музее вы прикоснетесь к прекрасному с разных сторон: узнаете о Зимнем дворце, пройдете по покоям и парадным залам. И конечно, откроете мир искусства: историю и сюжеты картин, биографии и техники великих художников.
Трансфер из аэропорта + экскурсия по Эрмитажу
Трансфер из аэропорта + экскурсия по Эрмитажу
Трансфер из аэропорта + экскурсия по Эрмитажу
Трансфер из аэропорта + экскурсия по Эрмитажу
Трансфер из аэропорта + экскурсия по Эрмитажу
Трансфер из аэропорта + экскурсия по Эрмитажу
Трансфер из аэропорта + экскурсия по Эрмитажу
Трансфер из аэропорта + экскурсия по Эрмитажу
Трансфер из аэропорта + экскурсия по Эрмитажу
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Трансфер, путевая экскурсия, советы по городу

В зале прилета я буду ждать вас с именной табличкой. Мы пройдем к минивэну, водитель разместит ваш багаж и быстро и безопасно отвезет нас в Северную столицу (дорога из Пулково займет не больше 1 часа). С первых минут движения начнется экскурсия: я расскажу об основании Санкт-Петербурга, познакомлю с интересными местами на Московском проспекте и отвечу на вопросы. И вот мы на блистательной Дворцовой площади!

Обширная экскурсия по Эрмитажу

Проходя по анфиладе парадных залов, вы услышите об истории Зимнего дворца и здешней жизни императорской семьи. Любуясь паркетами, люстрами, интерьерными вазами, мебелью и плафонами, изучите стили дворцового убранства. Узнаете, как зарождался музей Эрмитаж, и разберетесь в его устройстве.

Экскурсия охватит главные шедевры живописи и скульптуры. Это две Мадонны Леонардо да Винчи, картины Рафаэля, полотна мастера светотени Рембрандта, работы голландских и фламандских художников. Вы откроете направления в искусстве, мифологические и религиозные сюжеты картин старых мастеров, биографии живописцев и особенности их техник.

Кроме того, и взрослые, и дети заинтересуются античными залами, где мы вместе вспомним мифы Древней Греции и подвиги Геракла. А в конце обнаружим настоящую египетскую мумию, которой уже 7.5 тысяч лет.

Организационные детали

  • Трансфер проходит на комфортабельном минивэне Mercedes Viano с гидом и водителем. Есть детское кресло.
  • Билеты в Эрмитаж оплачиваются дополнительно: 500 руб. взрослым и детям с 15 лет; детям до 14 лет бесплатно (но с обязательным оформлением билета). Вам нужно купить билеты заранее онлайн (в том числе для гида) — это можно сделать на Трипстере: купить билет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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