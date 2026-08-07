По прилёте в Северную столицу вас будет ждать комфортабельный минивэн с питьевой водой и снеками для перекуса.
По пути я покажу вам удивительный город с великолепными соборами, романтичными набережными и мистическими дворцами. Расскажу о Петербурге историческом, столичном, многоконфессиональном, кораблестроительном. И конечно, мы обязательно сделаем фотостопы в знаковых локациях.
По пути я покажу вам удивительный город с великолепными соборами, романтичными набережными и мистическими дворцами. Расскажу о Петербурге историческом, столичном, многоконфессиональном, кораблестроительном. И конечно, мы обязательно сделаем фотостопы в знаковых локациях.
Описание трансфер
По пути до конечной точки маршрута вы увидите:
- Исаакиевскую площадь.
- сфинксов.
- стрелку Васильевского острова.
- Петропавловскую крепость.
- храм Спас на Крови.
- Дворцовую площадь.
О чём мы поговорим:
- Об основании Петербурга. Это самый европейский из русских городов, ведь создавали его преимущественно иностранцы.
- Градостроительном регламенте и историческом центре города без небоскрёбов. Екатерина II в своё время издала указ, запрещающий строительство зданий выше Зимнего дворца.
- Столичном статусе. Интересно, что 206 лет город на Неве оставался столицей де-факто — в документах это закреплено не было.
- Средоточии многих конфессий. В Петербурге есть и самая северная мечеть в Европе, и самый северный буддийский храм.
- Городе кораблестроителей. Пётр I очень трепетно относился к своим кораблям и называл их «мои дети».
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на минивэне Peugeot Traveller.
- Вы можете заказать трансфер без экскурсии по стоимости 6000 ₽.
- Можно дополнить экскурсию посещением Петропавловской крепости, музея Фаберже или Эрмитажа. Подробности обсудим в личной переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Пулково
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 2345 туристов
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На экскурсиях я делаю особый акцент на близкой мне теме — царской семье Романовых. Экскурсии получаются нескучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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