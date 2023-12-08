Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Погулять по Екатерининскому парку и оценить великолепие интерьеров дворца

Окунитесь в роскошь императорских времён и узнайте их историю! По дороге к Царскому Селу вы услышите, как менялась Царскосельская дорога в течение 3 столетий и кто повлиял на судьбу пригорода в 18–19 веках. Прогуляетесь по Екатерининскому парку и узнаете истинное предназначение Эрмитажа. Оцените роскошь Парадной анфилады и красоту Янтарной комнаты.
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Ближайшие даты:
8
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10
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 755 ₽
Дети до 14 лет1 440 ₽
Пенсионеры1 530 ₽
Студенты1 530 ₽
Школьники от 14 лет1 530 ₽
Дошкольники1 260 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Трассовая экскурсия (1 час)

Вы проедете по императорской Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в царское время и как развивался Петербург. Увидите памятники эпох царей и советов — Московские ворота, Чесменский дворец, Монумент героическим защитникам Ленинграда, Египетские ворота.

Прогулка по парку и окрестностям Царского Села (30 минут)

Мы расскажем, в чём отличие регулярных парков от английских. Вы полюбуетесь природой парка, осмотрите Императорский Царскосельский лицей, где учился Пушкин, и памятник поэту. А ещё — павильон «Грот», Большой пруд и Камеронову галерею.

Посещение Екатерининского дворца (1 час)

В сопровождение экскурсовода вы увидите Парадную анфиладу дворца, в котором вершилась судьба Российской империи. И побываете в Янтарной комнате — восьмом чуде света.

Свободное время (40 минут)

По желанию вы перекусите в кафе, купите янтарь или сувениры.

Организационные детали

Входные билеты включены в стоимость экскурсии.

в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 12:00, в воскресенье в 11:45 и 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 12:00, в воскресенье в 11:45 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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