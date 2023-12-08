Погулять по Екатерининскому парку и оценить великолепие интерьеров дворца
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 755 ₽
|Дети до 14 лет
|1 440 ₽
|Пенсионеры
|1 530 ₽
|Студенты
|1 530 ₽
|Школьники от 14 лет
|1 530 ₽
|Дошкольники
|1 260 ₽
Описание
Что вас ожидает
Трассовая экскурсия (1 час)
Вы проедете по императорской Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в царское время и как развивался Петербург. Увидите памятники эпох царей и советов — Московские ворота, Чесменский дворец, Монумент героическим защитникам Ленинграда, Египетские ворота.
Прогулка по парку и окрестностям Царского Села (30 минут)
Мы расскажем, в чём отличие регулярных парков от английских. Вы полюбуетесь природой парка, осмотрите Императорский Царскосельский лицей, где учился Пушкин, и памятник поэту. А ещё — павильон «Грот», Большой пруд и Камеронову галерею.
Посещение Екатерининского дворца (1 час)
В сопровождение экскурсовода вы увидите Парадную анфиладу дворца, в котором вершилась судьба Российской империи. И побываете в Янтарной комнате — восьмом чуде света.
Свободное время (40 минут)
По желанию вы перекусите в кафе, купите янтарь или сувениры.
Организационные детали
Входные билеты включены в стоимость экскурсии.
в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 12:00, в воскресенье в 11:45 и 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 12:00, в воскресенье в 11:45 и 14:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.