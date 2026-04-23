Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Погулять по Екатерининскому парку и оценить великолепие интерьеров дворца
Окунитесь в роскошь императорских времён и узнайте их историю! По дороге к Царскому Селу вы услышите, как менялась Царскосельская дорога в течение 3 столетий и кто повлиял на судьбу пригорода в 18–19 веках. Прогуляетесь по Екатерининскому парку и узнаете истинное предназначение Эрмитажа. Оцените роскошь Парадной анфилады и красоту Янтарной комнаты.
Вы проедете по императорской Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в царское время и как развивался Петербург. Увидите памятники эпох царей и советов — Московские ворота, Чесменский дворец, Монумент героическим защитникам Ленинграда, Египетские ворота.
Прогулка по парку и окрестностям Царского Села (30 минут)
Мы расскажем, в чём отличие регулярных парков от английских. Вы полюбуетесь природой парка, снаружи осмотрите Императорский Царскосельский лицей, где учился Пушкин, и памятник поэту. А ещё — павильон «Грот», Большой пруд и Камеронову галерею.
Посещение Екатерининского дворца (1 час)
В сопровождение экскурсовода вы увидите Парадную анфиладу дворца, в котором вершилась судьба Российской империи. И побываете в Янтарной комнате — восьмом чуде света.
Свободное время (40 минут)
По желанию вы перекусите в кафе, купите янтарь или сувениры.
Организационные детали
На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — организатору по QR-коду, мы пришлём вам ссылку.
После полной оплаты экскурсии мы пришлём вам посадочный талон
При отмене бронирования не менее чем за 48 часов до начала экскурсии мы вернём вам предоплату полностью; не менее чем за 12 ч. — часть, внесённую по QR-коду
Входные билеты включены в стоимость экскурсии.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, 11:30 и 12:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
3300 ₽
Дети до 14 лет
2700 ₽
Пенсионеры
3000 ₽
Студенты
2900 ₽
Школьники от 14 лет
2900 ₽
Дошкольники
2400 ₽
Многодетные
2900 ₽
Участники и члены семей СВО
2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, 11:30 и 12:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провела экскурсии для 28516 туристов
Наше экскурсионное бюро существует с 2018 года. Нам удалось заработать хорошую репутацию не только среди гостей города, но и местных жителей (что сделать крайне тяжело). Мы разработали более 150 автобусных читать дальшеуменьшить
и пешеходных экскурсионных маршрутов, интерактивных программ и квестов для взрослых и детей. Стараемся к каждому найти индивидуальный подход и работаем по принципу «клиент всегда прав». Ждём вас и ваших близких на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 343 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Все бы понравилось, если бы, экскурсию не объединили с другой экскурсией. И наша продлилась на 2 часа. В очень холодную погоду. Экскурсовод молодец!!!
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Т
Татьяна
Все супер! Сергей молодец! Профессионал своего дела! Рекомендую!
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О
Ольга
Очень интересная экскурсия. Комфортабельный автобус. Прекрасный экскурсовод Любовь: много информации по дороге в Царское село и обратно, на прогулке по парку, внимательная и доброжелательная. Замечательная экскурсия в Екатерининском дворце, гарнитура работала, слышно все было хорошо, все успели посмотреть и сфотографировать. Спасибо!
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Юлия
Экскурсия и экскурсовод Даниил нам понравились, хорошо всё рассказывал, но автобус был ужасный, грязные стёкла и сиденья, через стёкла почти ничего не видно, над нами падал постоянно фонарь.
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Е
Екатерина
Отличная организация экскурсии, не утомительно, правильный баланс между внутренним и внешним осмотром достопримечательности. Интересная трассовая экскурсия. Спасибо гиду Любови, провела экскурсию, действительно, с любовью!
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Наталья
Отличная экскурсия! Все хорошо организовано, гиды дают очень интересную информацию, особенно понравилось внутри Екатерининского дворца!
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