Окунитесь в роскошь императорских времён и узнайте их историю! По дороге к Царскому Селу вы услышите, как менялась Царскосельская дорога в течение 3 столетий и кто повлиял на судьбу пригорода в 18–19 веках. Прогуляетесь по Екатерининскому парку и узнаете истинное предназначение Эрмитажа. Оцените роскошь Парадной анфилады и красоту Янтарной комнаты.

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Описание экскурсии

Трассовая экскурсия (1 час)

Вы проедете по императорской Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в царское время и как развивался Петербург. Увидите памятники эпох царей и советов — Московские ворота, Чесменский дворец, Монумент героическим защитникам Ленинграда, Египетские ворота.

Прогулка по парку и окрестностям Царского Села (30 минут)

Мы расскажем, в чём отличие регулярных парков от английских. Вы полюбуетесь природой парка, снаружи осмотрите Императорский Царскосельский лицей, где учился Пушкин, и памятник поэту. А ещё — павильон «Грот», Большой пруд и Камеронову галерею.

Посещение Екатерининского дворца (1 час)

В сопровождение экскурсовода вы увидите Парадную анфиладу дворца, в котором вершилась судьба Российской империи. И побываете в Янтарной комнате — восьмом чуде света.

Свободное время (40 минут)

По желанию вы перекусите в кафе, купите янтарь или сувениры.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — организатору по QR-коду, мы пришлём вам ссылку.