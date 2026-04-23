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Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга

Погулять по Екатерининскому парку и оценить великолепие интерьеров дворца
Окунитесь в роскошь императорских времён и узнайте их историю! По дороге к Царскому Селу вы услышите, как менялась Царскосельская дорога в течение 3 столетий и кто повлиял на судьбу пригорода в 18–19 веках. Прогуляетесь по Екатерининскому парку и узнаете истинное предназначение Эрмитажа. Оцените роскошь Парадной анфилады и красоту Янтарной комнаты.
4.4
343 отзыва
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга
Царский Пушкин - групповая автобусная экскурсия из Петербурга

Описание экскурсии

Трассовая экскурсия (1 час)

Вы проедете по императорской Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в царское время и как развивался Петербург. Увидите памятники эпох царей и советов — Московские ворота, Чесменский дворец, Монумент героическим защитникам Ленинграда, Египетские ворота.

Прогулка по парку и окрестностям Царского Села (30 минут)

Мы расскажем, в чём отличие регулярных парков от английских. Вы полюбуетесь природой парка, снаружи осмотрите Императорский Царскосельский лицей, где учился Пушкин, и памятник поэту. А ещё — павильон «Грот», Большой пруд и Камеронову галерею.

Посещение Екатерининского дворца (1 час)

В сопровождение экскурсовода вы увидите Парадную анфиладу дворца, в котором вершилась судьба Российской империи. И побываете в Янтарной комнате — восьмом чуде света.

Свободное время (40 минут)

По желанию вы перекусите в кафе, купите янтарь или сувениры.

Организационные детали

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — организатору по QR-коду, мы пришлём вам ссылку.

  • После полной оплаты экскурсии мы пришлём вам посадочный талон
  • При отмене бронирования не менее чем за 48 часов до начала экскурсии мы вернём вам предоплату полностью; не менее чем за 12 ч. — часть, внесённую по QR-коду
  • Входные билеты включены в стоимость экскурсии.

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, 11:30 и 12:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3300 ₽
Дети до 14 лет2700 ₽
Пенсионеры3000 ₽
Студенты2900 ₽
Школьники от 14 лет2900 ₽
Дошкольники2400 ₽
Многодетные2900 ₽
Участники и члены семей СВО2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, 11:30 и 12:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провела экскурсии для 28516 туристов
Наше экскурсионное бюро существует с 2018 года. Нам удалось заработать хорошую репутацию не только среди гостей города, но и местных жителей (что сделать крайне тяжело). Мы разработали более 150 автобусных
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и пешеходных экскурсионных маршрутов, интерактивных программ и квестов для взрослых и детей. Стараемся к каждому найти индивидуальный подход и работаем по принципу «клиент всегда прав». Ждём вас и ваших близких на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 343 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
273
4
27
3
31
2
2
1
10
Ирина
Все бы понравилось, если бы, экскурсию не объединили с другой экскурсией. И наша продлилась на 2 часа. В очень холодную погоду. Экскурсовод молодец!!!
Все бы понравилось, если бы, экскурсию не объединили с другой экскурсией. И наша продлилась на 2 часа. В очень холодную погоду. Экскурсовод молодец!!!
Все бы понравилось, если бы, экскурсию не объединили с другой экскурсией. И наша продлилась на 2 часа. В очень холодную погоду. Экскурсовод молодец!!!
Все бы понравилось, если бы, экскурсию не объединили с другой экскурсией. И наша продлилась на 2 часа. В очень холодную погоду. Экскурсовод молодец!!!
Все бы понравилось, если бы, экскурсию не объединили с другой экскурсией. И наша продлилась на 2 часа. В очень холодную погоду. Экскурсовод молодец!!!
Все бы понравилось, если бы, экскурсию не объединили с другой экскурсией. И наша продлилась на 2 часа. В очень холодную погоду. Экскурсовод молодец!!!
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Т
Все супер! Сергей молодец! Профессионал своего дела! Рекомендую!
Все супер! Сергей молодец! Профессионал своего дела! Рекомендую!
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О
Очень интересная экскурсия. Комфортабельный автобус. Прекрасный экскурсовод Любовь: много информации по дороге в Царское село и обратно, на прогулке по парку, внимательная и доброжелательная. Замечательная экскурсия в Екатерининском дворце, гарнитура работала, слышно все было хорошо, все успели посмотреть и сфотографировать. Спасибо!
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Юлия
Экскурсия и экскурсовод Даниил нам понравились, хорошо всё рассказывал, но автобус был ужасный, грязные стёкла и сиденья, через стёкла почти ничего не видно, над нами падал постоянно фонарь.
Экскурсия и экскурсовод Даниил нам понравились, хорошо всё рассказывал, но автобус был ужасный, грязные стёкла и
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Е
Отличная организация экскурсии, не утомительно, правильный баланс между внутренним и внешним осмотром достопримечательности. Интересная трассовая экскурсия. Спасибо гиду Любови, провела экскурсию, действительно, с любовью!
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Наталья
Отличная экскурсия! Все хорошо организовано, гиды дают очень интересную информацию, особенно понравилось внутри Екатерининского дворца!
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