Екатерининский дворец — загородная летняя резиденция императорской семьи, основанную в начале XVIII века. В небольшой группе мы отправимся из Петербурга в Царское Село, чтобы пройтись по парадным залам, полюбоваться Янтарной комнатой, а после прогуляться по прекрасному старинному парку.

Описание экскурсии