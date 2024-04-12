Екатерининский дворец — загородная летняя резиденция императорской семьи, основанную в начале XVIII века.
В небольшой группе мы отправимся из Петербурга в Царское Село, чтобы пройтись по парадным залам, полюбоваться Янтарной комнатой, а после прогуляться по прекрасному старинному парку.
В небольшой группе мы отправимся из Петербурга в Царское Село, чтобы пройтись по парадным залам, полюбоваться Янтарной комнатой, а после прогуляться по прекрасному старинному парку.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ждетЭкскурсия начнется на площади Островского возле памятника бывшей хозяйки Екатерининского дворца — императрицы Екатерины II. Как императрица, мы отправимся по Царскосельской дороге на отдых в Царское Село,г де группа посетит с местным гидом Екатерининский дворец, полюбуется Растреллиевской галереей и Янтарной комнатой и с гидом из нашей команды погуляет по Екатерининскому парку. Рассказ гида о достопримечательностях, комфортный мини-автобус для маленькой группы, билет во дворец и парк — все включено. Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды)
Понедельник,пятница, суббота, воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 277.5 ₽
|Детский (до 13 лет)
|2 375 ₽
|Пенсионный
|2 850 ₽
|Дети с 14 до 18 лет
|2 850 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Пушкину
- Екатерининский дворец
- Янтарная комната
- Золотая анфилада
- Екатерининский парк
- Камеронова галерея
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты в Екатерининский дворец с посещением янтарной комнаты и парк
- Экскурсия во дворце ведет сотрудник музея
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пл. Островского, памятник Екатерине II
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник,пятница, суббота, воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Нужно взять с собой документы. Одежда
- Обувь по погоде. В теплый сезон обязательно зонт или дождевик. Перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
12 апр 2024
Большое спасибо Евгении за интересный дорожный рассказ и за экскурсию по парку. Несмотря на непогоду она прошла на ура.
Экскурсия в самом дворце тоже была на высоте
Экскурсия в самом дворце тоже была на высоте
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