Объять необъятное — услышать секреты Янтарной комнаты.
побродить по комнатам и коридорам императорской резиденции, где раньше ступали черевички Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II, прогуляться по парку и познакомиться с историей лицея, где начиналась история пророка Отечества - юного Пушкина.
Описание экскурсииЕкатерининский парк и дворец Прогулку по Царскому селу вы начнёте с прекрасного Екатерининского парка, а после посетите дворец с богатыми интерьерами и всемирно известной Янтарной комнатой. Гид расскажет вам о двух императрицах - Елизавете и Екатерине II, об архитектуре и предпочтениях тех времен. Продолжится рассказ мрачным периодом войны, когда город Пушкин сильно пострадал от фашистских захватчиков, но выстоял. Отдельная часть тура - реставрация, в том числе восстановление Янтарной комнаты, с которой сегодня связано столько легенд и домыслов, и даже конспирологических теорий. Екатерининский дворец вы посещаете в составе групповой экскурсии, которая проводится сотрудниками комплекса Царскосельский лицей В составе группы со штатным гидом музея вы осмотрите учебное заведение, созданное по воле русского царя для воспитания новой интеллектуальной элиты страны. Почувствуете атмосферу интерьеров, в которых Пушкин сочинял свои стихи, получал плохие (и, конечно, хорошие) оценки и жил, деля свои переживания с лицейскими товарищами. Вы узнаете и о семье поэта: именно в пригороде Петербурга Пушкин провёл счастливые месяцы своей жизни после брака с Натальей Гончаровой. Лицей можно посетить самостоятельно или со штатным экскурсоводом в составе группы (гид будет ждать путешественников в фойе). Важная информация:
- Билеты в музеи покупаются путешественниками самостоятельно, но гид может помочь с их приобретением.
- Дорога в Пушкин и обратно занимает около двух часов • После посещения парка и дворца у вас будет перерыв (можно отдохнуть или пообедать) • По желанию время экскурсии может быть сокращено на 1 час (не будет перерыва на перекус/обед): стоимость программы в этом случае составит 17 000 ₽ • Екатерининский дворец вы посещаете в составе групповой экскурсии, которая проводится сотрудниками комплекса • Лицей можно посетить самостоятельно или со штатным экскурсоводом в составе группы (гид будет ждать путешественников в фойе).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Екатерининский парк и дворец
- Царскосельский лицей
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты в Екатерининский дворец и парк : взрослые - 1500 ₽, пенсионеры и дети старше 14 лет - 900 ₽, дети до 14 лет - 400 ₽, дети до 7 - бесплатно.
- Екатерининский парк (также приобретается билет для гида): взрослые - 400 ₽
- Лицей, самостоятельный осмотр: граждане РФ - 450 ₽, льготные категории - 250 ₽ экскурсия со штатным гидом: граждане РФ - 800 ₽, льготные категории - 600 ₽
Место начала и завершения?
По договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
