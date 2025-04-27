Уходим на закат в Порту

Насладитесь самыми красивыми закатами Петербурга, отправившись на прогулку по Финскому заливу на комфортабельном двухпалубном теплоходе. Проведите романтичный и волшебный вечер, наблюдая красочные вечерние панорамы залива.
Уходим на закат в Порту
Уходим на закат в Порту
Уходим на закат в Порту
Ближайшие даты:
27
апр
Время начала: 20:15

Описание водной прогулки

Что вас ожидает: Где можно наблюдать самые красивые и вдохновляющие закаты в Петербурге? Конечно, в акватории Финского залива! Только представьте эту картину: лёгкий морской бриз, расслабленная атмосфера на борту теплохода, музыка и виды Петербурга в лучах заходящего солнца. Идеальный план для самого запоминающегося вечера! Успейте занять лучшие места на открытой палубе, поприветствовать с воды прогуливающихся на набережной пространства «Севкабель Порт» и сделать потрясающие фотографии. Прогулка осуществляется на комфортабельном двухпалубном теплоходе, на борту которого работает бар с напитками и закусками, играет живая музыка. Важная информация:
  • Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
  • Обращаем внимание на то, что маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий.
  • В продаже на борту теплохода доступны пледы. Стоимость уточняйте в баре.
  • На борту работает фотограф, у которого можно приобрести сувенир с фотографией из путешествия.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый1800 ₽
Льготный (студенты, пенсионеры, школьники, инвалиды)1600 ₽
Детский (до 5 лет, без места)0 ₽
Детский (до 12 лет)1200 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Севкабель Порт
  • Морской вокзал
  • Мост ЗСД
  • Финский залив
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Живая музыка
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Кожевенная линия, д. 40
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Важная информация
  • Для детей до 5 лет - бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала
  • Обращаем внимание на то, что маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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