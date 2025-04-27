Насладитесь самыми красивыми закатами Петербурга, отправившись на прогулку по Финскому заливу на комфортабельном двухпалубном теплоходе. Проведите романтичный и волшебный вечер, наблюдая красочные вечерние панорамы залива.
Ближайшие даты:27
апр
Время начала: 20:15
Описание водной прогулкиЧто вас ожидает: Где можно наблюдать самые красивые и вдохновляющие закаты в Петербурге? Конечно, в акватории Финского залива! Только представьте эту картину: лёгкий морской бриз, расслабленная атмосфера на борту теплохода, музыка и виды Петербурга в лучах заходящего солнца. Идеальный план для самого запоминающегося вечера! Успейте занять лучшие места на открытой палубе, поприветствовать с воды прогуливающихся на набережной пространства «Севкабель Порт» и сделать потрясающие фотографии. Прогулка осуществляется на комфортабельном двухпалубном теплоходе, на борту которого работает бар с напитками и закусками, играет живая музыка. Важная информация:
- Для детей до 5 лет — бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
- Обращаем внимание на то, что маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий.
- В продаже на борту теплохода доступны пледы. Стоимость уточняйте в баре.
- На борту работает фотограф, у которого можно приобрести сувенир с фотографией из путешествия.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1800 ₽
|Льготный (студенты, пенсионеры, школьники, инвалиды)
|1600 ₽
|Детский (до 5 лет, без места)
|0 ₽
|Детский (до 12 лет)
|1200 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Севкабель Порт
- Морской вокзал
- Мост ЗСД
- Финский залив
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Живая музыка
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Кожевенная линия, д. 40
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Важная информация
- Для детей до 5 лет - бесплатно. Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала
- Обращаем внимание на то, что маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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