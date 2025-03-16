Университетская набережная — сокровищница архитектурных шедевров и великолепных видов.
Вы погрузитесь в прошлое города, полюбуетесь древними скульптурами из Египта и увидите старинный дворец.
Узнаете о том, что когда-то было первым — первом академике, первом каменном здании и первом постоянном мосте.
Вы погрузитесь в прошлое города, полюбуетесь древними скульптурами из Египта и увидите старинный дворец.
Узнаете о том, что когда-то было первым — первом академике, первом каменном здании и первом постоянном мосте.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Здание Двенадцати коллегий — первый университет России, символ просвещения и науки.
- Меншиковский дворец — одно из старейших зданий города.
- Кунсткамеру — первый публичный музей в стране, известный своей коллекцией диковинок.
- Египетских сфинксов — древние символы мудрости и силы, высеченные из камня 3500 лет назад.
И узнаете:
- Кто был первым русским академиком.
- Почему Пётр II никогда не жил в своём дворце на Университетской набережной.
- Какая улица в Петербурге — самая узкая.
- Как обелиск «Румянцева победам» перекочевал с Марсова поля на берег реки.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1685 ₽
|Дети 8-18 лет
|850 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Университетской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 101 туриста
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. С детства меня окружали дворы-колодцы, старинные парадные, коммунальные квартиры с изразцовыми печами. Всё это казалось естественным и привычным. Мы всегда гуляли с родителями поЗадать вопрос
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