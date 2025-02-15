Наша экскурсия — это возможность, не уезжая далеко от города, познакомиться с культурой Русского Севера, бытом и традициями крестьян.
Программа подойдёт всем, кто интересуется историей родного края, но особенно она увлечёт юных участников — они увидят то, о чём читали в сказках.
Программа подойдёт всем, кто интересуется историей родного края, но особенно она увлечёт юных участников — они увидят то, о чём читали в сказках.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Во время трассовой экскурсии
Гид расскажет об этнопарке. Да, здесь нет оригинальных построек — всё это реконструкции. Но они точно отражают традиции и быт жителей Русского Севера.
На территории усадьбы
- Вы посетите уникальный архитектурный ансамбль деревянного зодчества 17–19 веков
- Зайдёте в действующий 25-купольный храм Покрова Пресвятой Богородицы, напоминающий церкви в Кижах
- По возможности заглянете в музей крестьянского быта
- Узнаете о традициях и укладе жизни народов Русского Севера на примере дома крестьянина Костина из деревни Верховье
- Вспомните русские сказки, поговорки и обычаи, а также знакомые, но уже редко используемые слова, например, «погост», «коренник»
- Услышите об этнографических экспедициях, которые позволили сохранить и воссоздать утраченные памятники Карелии, Архангельской и Вологодской областей
- Завершите всё чаем в трапезной или прогулкой по умиротворяющему Невскому лесопарку
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Киа Picanto и услуги гида. По запросу предоставлю бустер/детское кресло
- Посещение территории этнопарка и храма Покрова Пресвятой Богородицы бесплатно. За дополнительную плату можно посетить Музей крестьянского быта или мастер-класс по традиционной росписи по дереву. Их нужно бронировать заранее. Подробности обсудим в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 626 туристов
Здравствуйте! Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
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