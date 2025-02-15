Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Наша экскурсия — это возможность, не уезжая далеко от города, познакомиться с культурой Русского Севера, бытом и традициями крестьян.



Программа подойдёт всем, кто интересуется историей родного края, но особенно она увлечёт юных участников — они увидят то, о чём читали в сказках.