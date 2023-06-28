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Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне

Отправиться в один из самых гармоничных дворцово-парковых ансамблей в пригородах Северной столицы
По случаю рождения внука Екатерина Великая подарила своему сыну Павлу I угодья в 600 га. Полвека здесь трудились именитые скульпторы, архитекторы, живописцы, ландшафтные мастера. И сотворили истинный шедевр. Вы познакомитесь с античными павильонами парка и посетите великолепный дворец.

А также откроете историю послевоенного восстановления ансамбля, и осознаете, что перед вами ещё и памятник огромному труду советских реставраторов.
4
12 отзывов
Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне
Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне
Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне

Описание экскурсии

Гармония, идиллия, уют

Павловский парк — пейзажный парк английского стиля, его главный принцип — не симметрия, а гармония с природой. Вы оцените необыкновенную атмосферу, которую удалось создать мастерам 18-19 вв. И осмотрите основные достопримечательности шедевра ландшафтно-паркового искусства, который признали во всём мире.

В программе прогулки: статуи кентавров на мосту, храм Дружбы, колоннада Аполлона, Пиль-башня, где монархи отдыхали после долгих прогулок, а также памятник Марии Фёдоровне — императрица горячо любила Павловск всю жизнь и значительно повлияла на его облик.

Великолепный Павловский дворец

Гид расскажет историю императорской резиденции. А посетить дворец вы сможете самостоятельно — с местной экскурсией или без неё. Вы узнаете, как создавалось будущее семейное гнёздышко Павла I и его супруги. Откуда привозили богатые предметы декора и интерьера. Осмотрите роскошные личные покои, парадные залы, библиотеку. И осознаете масштаб проделанной работы после катастрофических разрушений в годы войны.

Организационные детали

  • Мы заедем за вами в любую точку города, а также можем встретить в аэропорту Пулково или на железнодорожных вокзалах Петербурга
  • Экскурсия проходит на комфортном минивэне с опытным водителем и гидом, который будет сопровождать вас всё путешествие
  • Трансфер и страховка для всех пассажиров включены в стоимость
  • Билеты в Павловский парк приобретаются отдельно на себя и гида (взрослые, студенты, учащиеся старше 16 лет — 300 ₽)
  • Отдельно оплачивается входной билет во дворец: 800 ₽/взрослого, льготный — 300 ₽
  • По запросу экскурсию можно провести для большего количества людей (+ 1500 ₽ за микроавтобус до 14 чел.)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом удобном месте для гостей в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид
Леонид — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4891 туриста
Здравствуйте! Мы проводим экскурсии на минивэнах по Санкт-Петербургу и пригородам. За безопасность поездок отвечают наши профессиональные водители с большим стажем. А экскурсии проводят опытные и увлечённые гиды, с которыми вы откроете местные достопримечательности с самых интересных сторон. Ждём встречи с вами!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Прекрасная поездка с замечательным экскурсоводом Людмилой! Было очень интересно и познавательно. Посетили дворец, погуляли неспеша по чудесному парку. Брали дополнительный час к экскурсии, чтобы всё успеть и никуда не спешить.
Комфортабельный минивен с кондиционером был очень кстати в такой жаркий день. Отдельное спасибо водителю Александру.
От души всем рекомендую к посещению!
Прекрасная поездка с замечательным экскурсоводом Людмилой! Было очень интересно и познавательно. Посетили дворец, погуляли неспеша по
Прекрасная поездка с замечательным экскурсоводом Людмилой! Было очень интересно и познавательно. Посетили дворец, погуляли неспеша по
Прекрасная поездка с замечательным экскурсоводом Людмилой! Было очень интересно и познавательно. Посетили дворец, погуляли неспеша по
Прекрасная поездка с замечательным экскурсоводом Людмилой! Было очень интересно и познавательно. Посетили дворец, погуляли неспеша по
Прекрасная поездка с замечательным экскурсоводом Людмилой! Было очень интересно и познавательно. Посетили дворец, погуляли неспеша по
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Г
Все очень хорошо. Организация экскурсии на высшем уровне. Организатор сопровождал нас на начала экскурсии. Экскурсовод встретила нас в условленном месте и сопроводила к машине. В дороге она уже вера рассказ. По ходу экскурсии она, нас вела везде от входа в парк, затем во дворец. Рассказ был содержательным и интересным. Большое спасибо организатору и лично экскурсоводу Анастасии.
Все очень хорошо. Организация экскурсии на высшем уровне. Организатор сопровождал нас на начала экскурсии. Экскурсовод встретила
Все очень хорошо. Организация экскурсии на высшем уровне. Организатор сопровождал нас на начала экскурсии. Экскурсовод встретила
Все очень хорошо. Организация экскурсии на высшем уровне. Организатор сопровождал нас на начала экскурсии. Экскурсовод встретила
Все очень хорошо. Организация экскурсии на высшем уровне. Организатор сопровождал нас на начала экскурсии. Экскурсовод встретила
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О
Посетили с коллегами Павловск. Сначала было небольшое волнение, так как переписку об экскурсии вели с одним экскурсоводом, потом она передала нас другому человеку, который о нашей поездке не знал ничего
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(даже просил дату перенести, спрашивал, на своем ли мы транспорте едем)
Потом по счастливой для нас случайности оказались в "руках" Вани. Вот уж получили удовольствие от его рассказа!!! Молодец!!! Все знает! Умеет в доступной и оптимальной форме подать исторический материал!! На все вопросы ответил!
Николай - аккуратный водитель. забрал вовремя, доставил после экскурсии, куда просили

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В
Отличная экскурсия, хотелось бы конечно время побольше, чтобы полноценно погулять в парке. Немного не хватило этого. А так экскурсовод Алена прекрасно преподнесла материал, было очень интересно! Спасибо!
Отличная экскурсия, хотелось бы конечно время побольше, чтобы полноценно погулять в парке. Немного не хватило этого.
Отличная экскурсия, хотелось бы конечно время побольше, чтобы полноценно погулять в парке. Немного не хватило этого.
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И
Экскурсия понравилась, гид Анна интересно и много рассказывала нам не только о Павловске, но и в целом об истории Санкт-Петербурга. Машина комфортабельная и чистая, водитель отличный. Единственно, чего нам не
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хватило, это времени! Два часа в пути туда и обратно, 1,5 экскурсия во дворце, но еще и очередь в него около 45 мин! Поэтому на роскошный парк ничего не остается, конечно Анна все, что смогла нам показала и помогла оставить прекрасное впечатление о Павловске.

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Alexander
Очень хорошо организованная и проведенная экскурсия. Спасибо
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