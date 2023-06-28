По случаю рождения внука Екатерина Великая подарила своему сыну Павлу I угодья в 600 га. Полвека здесь трудились именитые скульпторы, архитекторы, живописцы, ландшафтные мастера. И сотворили истинный шедевр. Вы познакомитесь с античными павильонами парка и посетите великолепный дворец. А также откроете историю послевоенного восстановления ансамбля, и осознаете, что перед вами ещё и памятник огромному труду советских реставраторов.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гармония, идиллия, уют

Павловский парк — пейзажный парк английского стиля, его главный принцип — не симметрия, а гармония с природой. Вы оцените необыкновенную атмосферу, которую удалось создать мастерам 18-19 вв. И осмотрите основные достопримечательности шедевра ландшафтно-паркового искусства, который признали во всём мире.

В программе прогулки: статуи кентавров на мосту, храм Дружбы, колоннада Аполлона, Пиль-башня, где монархи отдыхали после долгих прогулок, а также памятник Марии Фёдоровне — императрица горячо любила Павловск всю жизнь и значительно повлияла на его облик.

Великолепный Павловский дворец

Гид расскажет историю императорской резиденции. А посетить дворец вы сможете самостоятельно — с местной экскурсией или без неё. Вы узнаете, как создавалось будущее семейное гнёздышко Павла I и его супруги. Откуда привозили богатые предметы декора и интерьера. Осмотрите роскошные личные покои, парадные залы, библиотеку. И осознаете масштаб проделанной работы после катастрофических разрушений в годы войны.

Организационные детали