Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне

Отправиться в один из самых гармоничных дворцово-парковых ансамблей в пригородах Северной столицы

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По случаю рождения внука Екатерина Великая подарила своему сыну Павлу I угодья в 600 га. Полвека здесь трудились именитые скульпторы, архитекторы, живописцы, ландшафтные мастера. И сотворили истинный шедевр. Вы познакомитесь с античными павильонами парка и посетите великолепный дворец.

А также откроете поразительную историю послевоенного восстановления ансамбля, и осознаете, что перед вами ещё и памятник огромному труду советских реставраторов.
Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне
Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне
Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне
Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне
Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне
Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне
Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне
Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне
Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне
Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне
Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне
Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне
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Описание

Что вас ожидает

Гармония, идиллия, уют

Павловский парк — пейзажный парк английского стиля, его главный принцип — не симметрия, а гармония с природой. Вы оцените необыкновенную атмосферу, которую удалось создать мастерам 18-19 вв. И осмотрите основные достопримечательности шедевра ландшафтно-паркового искусства, который признали во всём мире.

В программе прогулки: статуи кентавров на мосту, храм Дружбы, колоннада Аполлона, Пиль-башня, где монархи отдыхали после долгих прогулок, а также памятник Марии Фёдоровне — императрица горячо любила Павловск всю жизнь и значительно повлияла на его облик.

Великолепный Павловский дворец

Гид расскажет историю императорской резиденции. А посетить дворец вы сможете самостоятельно — с местной экскурсией или без неё. Вы узнаете, как создавалось будущее семейное гнёздышко Павла I и его супруги. Откуда привозили богатые предметы декора и интерьера. Осмотрите роскошные личные покои, парадные залы, библиотеку. И осознаете масштаб проделанной работы после катастрофических разрушений в годы войны.

Организационные детали

  • Мы заедем за вами в любую точку города, а также можем встретить в аэропорту Пулково или на железнодорожных вокзалах Петербурга
  • Экскурсия проходит на комфортном минивэне с опытным водителем и гидом, который будет сопровождать вас всё путешествие
  • Трансфер и страховка для всех пассажиров включены в стоимость
  • Отдельно оплачивается входной билет во дворец: 600 руб. /взрослого, льготный — 300 руб.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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