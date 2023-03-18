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Описание
Что вас ожидает
Гармония, идиллия, уют
Павловский парк — пейзажный парк английского стиля, его главный принцип — не симметрия, а гармония с природой. Вы оцените необыкновенную атмосферу, которую удалось создать мастерам 18-19 вв. И осмотрите основные достопримечательности шедевра ландшафтно-паркового искусства, который признали во всём мире.
В программе прогулки: статуи кентавров на мосту, храм Дружбы, колоннада Аполлона, Пиль-башня, где монархи отдыхали после долгих прогулок, а также памятник Марии Фёдоровне — императрица горячо любила Павловск всю жизнь и значительно повлияла на его облик.
Великолепный Павловский дворец
Гид расскажет историю императорской резиденции. А посетить дворец вы сможете самостоятельно — с местной экскурсией или без неё. Вы узнаете, как создавалось будущее семейное гнёздышко Павла I и его супруги. Откуда привозили богатые предметы декора и интерьера. Осмотрите роскошные личные покои, парадные залы, библиотеку. И осознаете масштаб проделанной работы после катастрофических разрушений в годы войны.
Организационные детали
Мы заедем за вами в любую точку города, а также можем встретить в аэропорту Пулково или на железнодорожных вокзалах Петербурга
Экскурсия проходит на комфортном минивэне с опытным водителем и гидом, который будет сопровождать вас всё путешествие
Трансфер и страховка для всех пассажиров включены в стоимость
Отдельно оплачивается входной билет во дворец: 600 руб. /взрослого, льготный — 300 руб.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл 6 экскурсий для 21 туриста
Здравствуйте! Мы проводим экскурсии на минивэнах по Санкт-Петербургу и пригородам. За безопасность поездок отвечают наши профессиональные водители с большим стажем. А экскурсии проводят опытные и увлечённые гиды, с которыми вы откроете местные достопримечательности с самых интересных сторон. Ждём встречи с вами!
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