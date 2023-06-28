Уютный и романтичный Павловск - экскурсия из Петербурга на минивэне
Отправиться в один из самых гармоничных дворцово-парковых ансамблей в пригородах Северной столицы
По случаю рождения внука Екатерина Великая подарила своему сыну Павлу I угодья в 600 га. Полвека здесь трудились именитые скульпторы, архитекторы, живописцы, ландшафтные мастера. И сотворили истинный шедевр. Вы познакомитесь с античными павильонами парка и посетите великолепный дворец.
А также откроете историю послевоенного восстановления ансамбля, и осознаете, что перед вами ещё и памятник огромному труду советских реставраторов.
Павловский парк — пейзажный парк английского стиля, его главный принцип — не симметрия, а гармония с природой. Вы оцените необыкновенную атмосферу, которую удалось создать мастерам 18-19 вв. И осмотрите основные достопримечательности шедевра ландшафтно-паркового искусства, который признали во всём мире.
В программе прогулки: статуи кентавров на мосту, храм Дружбы, колоннада Аполлона, Пиль-башня, где монархи отдыхали после долгих прогулок, а также памятник Марии Фёдоровне — императрица горячо любила Павловск всю жизнь и значительно повлияла на его облик.
Великолепный Павловский дворец
Гид расскажет историю императорской резиденции. А посетить дворец вы сможете самостоятельно — с местной экскурсией или без неё. Вы узнаете, как создавалось будущее семейное гнёздышко Павла I и его супруги. Откуда привозили богатые предметы декора и интерьера. Осмотрите роскошные личные покои, парадные залы, библиотеку. И осознаете масштаб проделанной работы после катастрофических разрушений в годы войны.
Организационные детали
Мы заедем за вами в любую точку города, а также можем встретить в аэропорту Пулково или на железнодорожных вокзалах Петербурга
Экскурсия проходит на комфортном минивэне с опытным водителем и гидом, который будет сопровождать вас всё путешествие
Трансфер и страховка для всех пассажиров включены в стоимость
Билеты в Павловский парк приобретаются отдельно на себя и гида (взрослые, студенты, учащиеся старше 16 лет — 300 ₽)
Отдельно оплачивается входной билет во дворец: 800 ₽/взрослого, льготный — 300 ₽
По запросу экскурсию можно провести для большего количества людей (+ 1500 ₽ за микроавтобус до 14 чел.)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом удобном месте для гостей в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4891 туриста
Здравствуйте! Мы проводим экскурсии на минивэнах по Санкт-Петербургу и пригородам. За безопасность поездок отвечают наши профессиональные водители с большим стажем. А экскурсии проводят опытные и увлечённые гиды, с которыми вы откроете местные достопримечательности с самых интересных сторон. Ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Прекрасная поездка с замечательным экскурсоводом Людмилой! Было очень интересно и познавательно. Посетили дворец, погуляли неспеша по чудесному парку. Брали дополнительный час к экскурсии, чтобы всё успеть и никуда не спешить. Комфортабельный минивен с кондиционером был очень кстати в такой жаркий день. Отдельное спасибо водителю Александру. От души всем рекомендую к посещению!
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Г
Григорий
Все очень хорошо. Организация экскурсии на высшем уровне. Организатор сопровождал нас на начала экскурсии. Экскурсовод встретила нас в условленном месте и сопроводила к машине. В дороге она уже вера рассказ. По ходу экскурсии она, нас вела везде от входа в парк, затем во дворец. Рассказ был содержательным и интересным. Большое спасибо организатору и лично экскурсоводу Анастасии.
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О
Ольга
Посетили с коллегами Павловск. Сначала было небольшое волнение, так как переписку об экскурсии вели с одним экскурсоводом, потом она передала нас другому человеку, который о нашей поездке не знал ничего читать дальшеуменьшить
(даже просил дату перенести, спрашивал, на своем ли мы транспорте едем) Потом по счастливой для нас случайности оказались в "руках" Вани. Вот уж получили удовольствие от его рассказа!!! Молодец!!! Все знает! Умеет в доступной и оптимальной форме подать исторический материал!! На все вопросы ответил! Николай - аккуратный водитель. забрал вовремя, доставил после экскурсии, куда просили
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В
Виктория
Отличная экскурсия, хотелось бы конечно время побольше, чтобы полноценно погулять в парке. Немного не хватило этого. А так экскурсовод Алена прекрасно преподнесла материал, было очень интересно! Спасибо!
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И
Ирина
Экскурсия понравилась, гид Анна интересно и много рассказывала нам не только о Павловске, но и в целом об истории Санкт-Петербурга. Машина комфортабельная и чистая, водитель отличный. Единственно, чего нам не читать дальшеуменьшить
хватило, это времени! Два часа в пути туда и обратно, 1,5 экскурсия во дворце, но еще и очередь в него около 45 мин! Поэтому на роскошный парк ничего не остается, конечно Анна все, что смогла нам показала и помогла оставить прекрасное впечатление о Павловске.
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Alexander
Очень хорошо организованная и проведенная экскурсия. Спасибо
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