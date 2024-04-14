Фонтанный дом графов Шереметевых — практически ровесник Санкт-Петербурга. Дворец хранит память о нескольких поколениях семьи.
Мы пройдём по роскошным залам и поговорим о том, как жилось одному из богатейших родов Российской империи.
Конечно, не обойдём вниманием историю любви графа Николая Шереметева и актрисы крепостного театра Прасковьи Жемчуговой.
Мы пройдём по роскошным залам и поговорим о том, как жилось одному из богатейших родов Российской империи.
Конечно, не обойдём вниманием историю любви графа Николая Шереметева и актрисы крепостного театра Прасковьи Жемчуговой.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы полюбуетесь прекрасными парадными интерьерами Шереметевского дворца — уникальной Этрусской гостиной, Белой столовой, Лепной гостиной и многими другими.
- Поймёте, как была устроена жизнь городской усадьбы графов Шереметевых.
- Увидите уникальную коллекцию музыкальных инструментов — от миниатюрных скрипок до полного набора симфонического оркестра.
- Заглянете в старейший в Петербурге приусадебный парк.
Вы узнаете:
- Как Шереметевы стали одним из богатейших родов Российской империи.
- Как складывались отношения между Шереметевыми и императорской семьей.
- Какие страсти одолевали представителей этого знатного рода.
- На что графы тратили своё состояние.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 400 руб. /взрослый, 150 руб. /льготный.
- Желательно бронировать экскурсию за несколько дней, так как время её начала может незначительно корректироваться музеем.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Шереметевский дворец, Наб. Фонтанки, д. 34
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 579 туристов
Меня зовут Дарья. Я родилась и живу в одном из самых красивых городов в мире — Санкт-Петербурге. Я радостью поделюсь с вами знаниями и красотой этого города. На экскурсиях яЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгения
14 апр 2024
Люблю и стараюсь при первой возможности брать экскурсии. Поэтому точно знаю, есть гиды по призванию. Дарья - одна из них, пример для подражания. Наша экскурсия была похожа на спектакль. Шереметевский дворец - декорации. Сюжет пьесы - судьба рода Шереметевых. Это было очень талантливо! Браво!!
И Шереметевы, уверена, тоже остались бы довольны:)
И Шереметевы, уверена, тоже остались бы довольны:)
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