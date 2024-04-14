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стараюсь рассказывать об исторических событиях не как о сухих фактах, а как о реальных событиях, случившихся с реальными людьми. Люблю всевозможные детали и нюансы, а еще больше мне нравится открывать их своим гостям. Верю, что именно эти подробности делают наше знакомство с историей и искусством увлекательным путешествием. Уровень подготовки: два профильных высших образования (лингвистика РГПУ им. Герцена и искусствоведение в Академии художеств), официальная аккредитация при Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, наличие необходимых лицензий для ведения экскурсий. Показываю северную столицу и ее музеи с 2016 года.