Что вы увидите:

По прибытии на остров Котлин я предлагаю посетить заказник "Западный Котлин", где мы прогуляемся по удобно оборудованной экотропе, посетим пляж и высокую смотровую площадку с великолепным видом на Финский залив и природу Котлина. Соседствует с заказником легко доступный форт Шанец. Уже здесь мы знакомимся с местными фортификационными сооружениями, проникаемся атмосферой старой заброшенной крепости.

Затем мы едем в город Кронштадт. Проезжаем мимо валов Кронштадтской крепости и Кронверкского канала. Смотрим на уютные улочки старого города. Останавливаемся у Гостиного двора и выходим из машины. Здесь начинается пешеходная экскурсия по Кронштадту.

Разговор о Кронштадте немыслим без упоминания о святом Иоанне Кронштадтском. Он служил в Андреевском соборе, на месте которого ныне существует Андреевский сад. Рядом - памятники Якорь и Котёл, а также Дерево желаний. Последнее стоит на берегу Обводного канала, за которым красуются корпуса Кронштадтского адмиралтейства.

Прогулка по Кронштадту продолжится по проспекту Ленина. Здесь мы оценим типовую застройку старого города. Вспомним местных купцов Синебрюховых. Далее через сквер Подводников выйдем к Синему мосту, Кронштадтскому футштоку и павильону с мареографом, Итальянскому дворцу. Через дорогу - Итальянский пруд с Голландской кухней. На фоне этого открыточного вида стоят старые пушки.

За памятником И. К. Айвазовскому находится знаменитый Петровский док - уникальное инженерное сооружение первой половины XVIII века. С ним соседствует Петровский парк. Пройдя через него мы окажемся на пристани и Средней гавани. Это ещё один открыточный вид на маяки, причалы, боевые корабли. А в самом парке стоит памятник основателю Кронштадта - Петру I.

По пути на Якорную площадь зайдём в сувенирные магазины. Пройдём мимо Арсенала. На площадь ведёт Макаровский мост, за которым стоит памятник адмиралу С. О. Макарову. Здесь мы увидим главную доминанту всего города - Кронштадтский морской собор. Мы обязательно посетим его.

После обеда в ресторане "Голландская Кухня" мы едем в город Ломоносов, в музей-заповедник "Ораниенбаум".

В пути я расскажу о том как возник этот дворцово-парковый ансамбль, о его основателе сподвижнике Петра I Александре Даниловиче Меншикове. А также о его последующих владельцах Петре III и Екатерине II.

Во дворце вас ждём экскурсия с местным гидом в составе сборной группы. А если останутся силы и время, то мы можем прогуляться вокруг дворца и заглянуть во дворец Петра III. Китайский дворец или Катальную горку.

Что важно знать.

При плохой погоде мы можем больше смотреть из окна машины и находиться в помещениях. Посетим ресторан "Голландская кухня", стены которого - самая старая кирпичная кладка в Кронштадте. В этом же заведении находится восковая фигура Петра I, максимально реалистично передающая его облик.

В Большом Меншиковском дворце выходные по вторникам и в последнюю среду месяца.

Транспорт.

Я работаю на Mitsubishi Outlander. У моих коллег такие автомобили как Mercedes GLC, BMW5, BMW4, Jaguar F-Pace, Range Rover Evoque, Mazda CX5, Infinity QX50, Hummer H3 и аналоги. Если вас больше 4-х, то я организую гида и арендую минивен.

Почему экскурсию стоит заказать именно у меня.

ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ.

Занимаюсь краеведением с 2005 года.

Выпускник Университета Петербурга, где 2 года учился методике исследований, работе в архивах, составлении и проведении экскурсий.

Член правления Санкт-Петербургского союза краеведов.

За счёт накопленных знаний и умений я раскрываю смыслы произошедших событий, а не занимаюсь перечислением дат и имён. Показываю взаимосвязь между современностью и событиями прошлого. На некоторые важные аспекты нашей жизни после моих экскурсий вы точно начнёте смотреть по новому.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР.

В туризме с 2007 года. Являюсь основателем туроператора "Прогулки".

Всегда помогу с организацией вашего досуга в Санкт-Петербурге. Посоветую отели, рестораны, музеи. Если вдруг буду занят сам, то найду очень хорошего достойного гида. При необходимости легко решу вопрос с арендой транспорта.

КОМФОРТНЫЙ ТРАНСПОРТ.

Со мной удобно путешествовать семьям с детьми. В багажник влезет большая коляска. Есть детское кресло и бустеры.

Из машины с высокой посадкой удобно смотреть на город.

Даже высокие пассажиры смогут легко вытянуть ноги. Расстояние между рядами сидений позволяет сделать это.

ПРИЯТНЫЕ ЭМОЦИИ, ВОСПОМИНАНИЯ.

Огромное количество отзывов на 5+. Практически все мои клиенты обращаются ко мне при следующих визитах в Петербург.

ШИРОКИЙ ВЫБОР ЭКСКУРСИЙ.

Вам не нужно снова искать гида при следующих поездках в Петербург.

В моём арсенале много разных маршрутов. Практически все популярные туристические направления. С удовольствием покажу вам как Петербург с Петергофом, так и Выборг со Старой Ладогой.

Два пригорода в один день. Посещаем город Кронштадт с его фортами, боевыми кораблями, маяками и видами на Финский залив. А потом уделяем внимание соседнему Ораниенбауму. Где не сгорел в огне войны дворец, где всё настоящее. Не воссозданное, а лишь отреставрированное. Впечатления от природы острова Котлин, города Кронштадта, дворца и парка в Ораниенбауме получатся богатыми и разнообразными.