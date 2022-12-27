В Кронштадт и Ораниенбаум на автомобиле с профессиональным краеведом

В Кронштадт и Ораниенбаум на автомобиле с профессиональным краеведом
В Кронштадт и Ораниенбаум на автомобиле с профессиональным краеведом
В Кронштадт и Ораниенбаум на автомобиле с профессиональным краеведом
В Кронштадт и Ораниенбаум на автомобиле с профессиональным краеведом
В Кронштадт и Ораниенбаум на автомобиле с профессиональным краеведом
В Кронштадт и Ораниенбаум на автомобиле с профессиональным краеведом
В Кронштадт и Ораниенбаум на автомобиле с профессиональным краеведом
В Кронштадт и Ораниенбаум на автомобиле с профессиональным краеведом
В Кронштадт и Ораниенбаум на автомобиле с профессиональным краеведом
В Кронштадт и Ораниенбаум на автомобиле с профессиональным краеведом
В Кронштадт и Ораниенбаум на автомобиле с профессиональным краеведом
В Кронштадт и Ораниенбаум на автомобиле с профессиональным краеведом
В Кронштадт и Ораниенбаум на автомобиле с профессиональным краеведом

Что вас ожидает 🤩

  • Заказник "Западный Котлин"
  • Форт Шанец
  • Кронштадт
  • Морской собор
  • Петровский док
  • Петровский парк
  • Итальянский дворец и пруд
  • Памятник С. О. Макарову
  • Якорная площадь
  • Большой Меншиковский дворец
  • Парк Ораниенбаум
  • Дамба
  • Финский залив
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Два пригорода в один день. Посещаем город Кронштадт с его фортами, боевыми кораблями, маяками и видами на Финский залив. А потом уделяем внимание соседнему Ораниенбауму. Где не сгорел в огне войны дворец, где всё настоящее. Не воссозданное, а лишь отреставрированное. Впечатления от природы острова Котлин, города Кронштадта, дворца и парка в Ораниенбауме получатся богатыми и разнообразными.

Что вы увидите:

  • По прибытии на остров Котлин я предлагаю посетить заказник "Западный Котлин", где мы прогуляемся по удобно оборудованной экотропе, посетим пляж и высокую смотровую площадку с великолепным видом на Финский залив и природу Котлина. Соседствует с заказником легко доступный форт Шанец. Уже здесь мы знакомимся с местными фортификационными сооружениями, проникаемся атмосферой старой заброшенной крепости.
  • Затем мы едем в город Кронштадт. Проезжаем мимо валов Кронштадтской крепости и Кронверкского канала. Смотрим на уютные улочки старого города. Останавливаемся у Гостиного двора и выходим из машины. Здесь начинается пешеходная экскурсия по Кронштадту.
  • Разговор о Кронштадте немыслим без упоминания о святом Иоанне Кронштадтском. Он служил в Андреевском соборе, на месте которого ныне существует Андреевский сад. Рядом - памятники Якорь и Котёл, а также Дерево желаний. Последнее стоит на берегу Обводного канала, за которым красуются корпуса Кронштадтского адмиралтейства.
  • Прогулка по Кронштадту продолжится по проспекту Ленина. Здесь мы оценим типовую застройку старого города. Вспомним местных купцов Синебрюховых. Далее через сквер Подводников выйдем к Синему мосту, Кронштадтскому футштоку и павильону с мареографом, Итальянскому дворцу. Через дорогу - Итальянский пруд с Голландской кухней. На фоне этого открыточного вида стоят старые пушки.
  • За памятником И. К. Айвазовскому находится знаменитый Петровский док - уникальное инженерное сооружение первой половины XVIII века. С ним соседствует Петровский парк. Пройдя через него мы окажемся на пристани и Средней гавани. Это ещё один открыточный вид на маяки, причалы, боевые корабли. А в самом парке стоит памятник основателю Кронштадта - Петру I.
  • По пути на Якорную площадь зайдём в сувенирные магазины. Пройдём мимо Арсенала. На площадь ведёт Макаровский мост, за которым стоит памятник адмиралу С. О. Макарову. Здесь мы увидим главную доминанту всего города - Кронштадтский морской собор. Мы обязательно посетим его.
  • После обеда в ресторане "Голландская Кухня" мы едем в город Ломоносов, в музей-заповедник "Ораниенбаум".
  • В пути я расскажу о том как возник этот дворцово-парковый ансамбль, о его основателе сподвижнике Петра I Александре Даниловиче Меншикове. А также о его последующих владельцах Петре III и Екатерине II.
  • Во дворце вас ждём экскурсия с местным гидом в составе сборной группы. А если останутся силы и время, то мы можем прогуляться вокруг дворца и заглянуть во дворец Петра III. Китайский дворец или Катальную горку.
  • Что важно знать.
  • При плохой погоде мы можем больше смотреть из окна машины и находиться в помещениях. Посетим ресторан "Голландская кухня", стены которого - самая старая кирпичная кладка в Кронштадте. В этом же заведении находится восковая фигура Петра I, максимально реалистично передающая его облик.
  • В Большом Меншиковском дворце выходные по вторникам и в последнюю среду месяца.
  • Транспорт.
  • Я работаю на Mitsubishi Outlander. У моих коллег такие автомобили как Mercedes GLC, BMW5, BMW4, Jaguar F-Pace, Range Rover Evoque, Mazda CX5, Infinity QX50, Hummer H3 и аналоги. Если вас больше 4-х, то я организую гида и арендую минивен.
  • Почему экскурсию стоит заказать именно у меня.
  • ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ.
  • Занимаюсь краеведением с 2005 года.
  • Выпускник Университета Петербурга, где 2 года учился методике исследований, работе в архивах, составлении и проведении экскурсий.
  • Член правления Санкт-Петербургского союза краеведов.
  • За счёт накопленных знаний и умений я раскрываю смыслы произошедших событий, а не занимаюсь перечислением дат и имён. Показываю взаимосвязь между современностью и событиями прошлого. На некоторые важные аспекты нашей жизни после моих экскурсий вы точно начнёте смотреть по новому.
  • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР.
  • В туризме с 2007 года. Являюсь основателем туроператора "Прогулки".
  • Всегда помогу с организацией вашего досуга в Санкт-Петербурге. Посоветую отели, рестораны, музеи. Если вдруг буду занят сам, то найду очень хорошего достойного гида. При необходимости легко решу вопрос с арендой транспорта.
  • КОМФОРТНЫЙ ТРАНСПОРТ.
  • Со мной удобно путешествовать семьям с детьми. В багажник влезет большая коляска. Есть детское кресло и бустеры.
  • Из машины с высокой посадкой удобно смотреть на город.
  • Даже высокие пассажиры смогут легко вытянуть ноги. Расстояние между рядами сидений позволяет сделать это.
  • ПРИЯТНЫЕ ЭМОЦИИ, ВОСПОМИНАНИЯ.
  • Огромное количество отзывов на 5+. Практически все мои клиенты обращаются ко мне при следующих визитах в Петербург.
  • ШИРОКИЙ ВЫБОР ЭКСКУРСИЙ.
  • Вам не нужно снова искать гида при следующих поездках в Петербург.
  • В моём арсенале много разных маршрутов. Практически все популярные туристические направления. С удовольствием покажу вам как Петербург с Петергофом, так и Выборг со Старой Ладогой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле
Что не входит
  • Обед
  • Билеты в музеи. Билет в Большой Меншиковский дворец стоит по 450 рублей за взрослого гражданина РФ без льгот
Где начинаем и завершаем?
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта и т. д
Завершение: Где вам удобно: у отеля, ресторана, вокзала и т. д
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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