Целых два пригорода в один день! Мы посетим Кронштадт с его фортами, боевыми кораблями, маяками и видами на Финский залив, после чего уделим внимание соседнему Ораниенбауму, чей дворец не сгорел в огне войны.
Впечатления от природы острова Котлин, города Кронштадта, дворца и парка в Ораниенбауме получатся богатыми и разнообразными.
Впечатления от природы острова Котлин, города Кронштадта, дворца и парка в Ораниенбауме получатся богатыми и разнообразными.
Описание экскурсии
Что вы увидите В первой половине экскурсии мы:
- прибываем в заказник «Западный Котлин», где прогуляемся по удобно оборудованной экотропе, посетим пляж и смотровую площадку с великолепным видом на Финский залив;
- затем проедем мимо валов Кронштадтской крепости и Кронверкского канала, посмотрим на уютные улочки старого города;
- увидим Андреевский сад;
- прогуляемся по проспекту Ленина, оценим типовую застройку старого города;
- увидим Петровский док, с которым соседствует Петровский парк;
- обязательно посетим Кронштадтский морской собор. Ораниенбаум После обеда и переезда вас ждёт экскурсия с местным гидом в составе сборной группы. Если останутся силы и время, мы можем прогуляться вокруг и заглянуть во дворец Петра III, Китайский дворец или павильон Катальная горка. Почему экскурсию стоит заказать именно у меня • Глубокие знания. Занимаюсь краеведением с 2005 года. Выпускник Университета Петербурга, где 2 года учился методике исследований, работе в архивах, составлению и проведению экскурсий. Член правления Санкт-Петербургского союза краеведов. За счёт накопленных знаний и умений я раскрываю смыслы произошедших событий, а не занимаюсь перечислением дат и имён. Показываю взаимосвязь между современностью и событиями прошлого. На некоторые важные аспекты нашей жизни после моих экскурсий вы точно взглянете по-новому.
- Профессиональный организатор. В туризме с 2007 года. Всегда помогу с организацией вашего досуга в Санкт-Петербурге. Посоветую отели, рестораны, музеи. Если вдруг буду занят сам, то найду достойного гида.
- Комфортный транспорт. Со мной удобно путешествовать семьям с детьми.
• Приятные эмоции и воспоминания. Имею огромное количество отзывов на 5+. Практически все мои клиенты обращаются ко мне при следующих визитах в Петербург. Важная информация:При плохой погоде мы можем больше времени провести в помещениях и в автомобиле. Можно посетить ресторан «Голландская кухня», стены которого — самая старая кирпичная кладка в Кронштадте • В Большом Меншиковском дворце выходные по вторникам и в последнюю среду месяца.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заказник «Западный Котлин»
- Форт Шанец
- Кронштадт
- Морской собор
- Петровский док
- Петровский парк
- Итальянский дворец и пруд
- Памятник С.О. Макарову
- Якорная площадь
- Большой Меншиковский дворец
- Парк Ораниенбаум
- Дамба
- Финский залив
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
Что не входит в цену
- Билеты в музеи. Билет в Большой Меншиковский дворец стоит 750 рублей за взрослого гражданина РФ без льгот.
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта и т. д
Завершение: Где вам удобно: у отеля, ресторана, вокзала и т. д
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- При плохой погоде мы можем больше времени провести в помещениях и в автомобиле. Можно посетить ресторан «Голландская кухня», стены которого - самая старая кирпичная кладка в Кронштадте
- В Большом Меншиковском дворце выходные по вторникам и в последнюю среду месяца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Понравилась вся экскурсия. Очень удобно, информативно и масса впечатлений. Буду рекомендовать своим друзьям и сам обращаться к Александру.
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Ф
Нам понравилось все, особенно профессионализм гида
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И
Экскурсия в Кронштадт и Ораниенбаум 06.01.2026. Очень комфортная машина - минивэн, все для нашего удобства, все пожелания. Много раз были в Кронштадте - но с профессиональным гидом-краеведом Елизаветой (профессиональная подготовка
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А
Прекрасная экскурсия, очень много невероятно интересной информации и фактов Спасибо большое Елене за прекрасное путешествие
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Т
Очень понравилось. Грамотный гид. Комфортная машина. Мобильная корректировка программы с учетом пожеланий туристов.
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П
Экскурсия была очень интересной и познавательной. Особую благодарность выражаем гиду Татьяне
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