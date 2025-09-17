читать дальше которые мы увидели, природа просто прекрасна, и у водопадов можно погулять и насладиться просторами. Чай с шоколадками - это было здорово, за что спасибо компании. Вся семья осталась в восторге - мы узнали много нового и отлично провели время вместе. Рекомендуем всем посетить эту экскурсию!

С семьей посетили экскурсию «Саблинские пещеры», и это было замечательно! Экскурсовод была грамотной и увлеченной, её рассказы были информативными и увлекательными. Экскурсия в пещере понравилась, так же впечатлили два водопада,