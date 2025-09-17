Саблинские пещеры — это таинственный лабиринт, скрытый под землёй.
Мы пройдём по галереям и залам с удивительными названиями, увидим озёра и поговорим о лечебном микроклимате пещер.
А ещё прогуляемся по каньону реки Саблинки, посетим место стоянки дружины Александра Невского и Тосненский водопад.
Описание экскурсии
Левобережная пещера
- Вы посетите самую крупную и интересную Саблинскую пещеру
- Пройдёте по её галереям, протянувшимся на 300 метров
- Увидите подземные озёра глубиной до 3 метров и площадью в сотни квадратных метров
- Оцените микроклимат пещеры с постоянной температурой +8°C
- Познакомитесь с уникальными залами: Двуглазым (залом подземного короля), Космическим (Угрюмым), Колонным, Юбилейным и Красной Шапочкой
- А возможно, проверите себя на смелость, преодолевая легендарный Кошачий лаз
- Узнаете о лечебных свойствах воздуха в пещерах
Каньон реки Саблинки
Вы полюбуетесь массивными стенами каньона из многоцветных песчаников и известняков, сформировавшиеся миллионы лет назад.
Мемориальный комплекс «Молитва перед боем»
Вы побываете на месте стоянки дружины Александра Невского перед знаменитой битвой 1240 года.
Водопаду на реке Тосна
Вы увидите каньон с обрывистыми берегами, и мы расскажем о важности геологических обнажений, которых здесь множество.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на больших автобусах Yutong, МАН или Mercedes
- Все входные билеты включены
- Дети до 5 лет (не включительно) могут принять участие в поездке без отдельного места и без оплаты
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2990 ₽
|Дети до 12 лет
|2890 ₽
|Пенсионеры
|2890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Звенигородская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5.5 часов
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 408 туристов
Мы — команда людей, влюблённых в путешествия. Наша миссия — показать вам, что интересное может быть совсем рядом. А ещё — дать возможность переместиться в другую атмосферу и отдохнуть душой. В нашем штате профессиональные гиды и водители. Путешествуем на больших туристических автобусах на 45–50 мест. Ждём вас на наших экскурсиях и в наших турах!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгения
17 сен 2025
Прекрасно организованная прогулка по пригородным природным красотам Петербурга. Единственный момент, что возможны задержки по таймингу, не критично, просто не стоит впритык планировать следом какие то мероприятия.
Е
Елена
16 авг 2025
Отлично провела время. Хорошо и четко все организовано. Природа замечательная, водитель просто профи. Рекомендую для отдыха.
Алексей
30 июн 2025
Большое спасибо за экскурсию! Всё прекрасно организовано и интересно. Великолепный экскурсовод, и даже гид по пещерам со своим сарказмом добавил колорита экскурсии…
И
Игорь
13 мая 2025
С семьей посетили экскурсию «Саблинские пещеры», и это было замечательно! Экскурсовод была грамотной и увлеченной, её рассказы были информативными и увлекательными. Экскурсия в пещере понравилась, так же впечатлили два водопада,
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
