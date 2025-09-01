Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаю вам побывать в древней крепости Орешек, расположенной всего в часе езды от Петербурга! Основанная в 1323 году, она стала местом ожесточённых битв новгородцев со шведами, а в XX веке — советских и фашистских войск.



Поговорим о том, как цитадель сохранила свои оборонительные функции с течением времени и что в ней находится сейчас. 4.7 33 отзыва

Александр Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 22 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.7 33 отзыва 5 часов 1-4 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии В часе езды от центра Санкт-Петербурга находится древняя крепость Орешек. Она была основана ещё в 1323 году князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского. Этой крепости было суждено стать местом героических битв новгородцев и шведов, советской армии и немецко-фашистских войск. Удивительно, но стены XVI века позволили эффективно обороняться защитникам цитадели даже в середине века XX! Шлиссельбургская крепость долгое время была каторжной тюрьмой. На Ореховом острове есть повод поговорить о декабристах, народовольцах и других узниках крепости. В этих стенах содержались царевич Иоанн Антонович, первая супруга Петра I Евдокия Лопухина и другие известные исторические персонажи. Здесь был казнён старший брат Владимира Ильича Ленина Александр. Но кроме знаменитой тюрьмы-крепости интересен и сам уездный город Шлиссельбург. Здесь находятся Староладожский и Новоладожский каналы. Фабричный остров с корпусами судоремонтного и судостроительного завода. А на их месте ранее находилась ситцевая фабрика и даже путевой дом Петра I. Неподалёку от причалов стоит памятник царю, установленный в советское время. Как такое возможно? Узнаете на экскурсии:) Приятное впечатление доставит и переправа от Шлиссельбурга на Ореховый остров на теплоходе. Первый рейс в 10:00, потом теплоходы курсируют каждые пол часа. Продолжить экскурсионный маршрут я предлагаю переездом из Шлиссельбурга в Осиновец. Дорога занимает от 40 минут до часа, в зависимости от пробок. В Осиновце вы посетите современный интерактивный музей "Дорога Жизни". Мы прогуляемся по пляжу базы отдыха "Мир маяков". Увидим Осиновецкий маяк. Пообедаем в местном ресторане. Продление экскурсии в Осиновце увеличит стоимость экскурсии на 6000 рублей. Длительность - на 3 часа. Из Осиновца в Петербург обратная дорога пройдёт по знаменитой Дороге Жизни. Мы увидим не только посвящённые блокаде мемориалы, но и старые усадьбы барона Корфа, Всеволожских, Олениных. А также древний черешчатый дуб, возраст которого около 200 лет.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Шлиссельбург

Крепость Орешек

Ладожские каналы

Осиновец

Разорванное кольцо

Дорога Жизни

Ладожское озеро

Ириновка

Приютино

Всеволожск Что включено Трансфер на комфортабельном автомобиле

Сопровождение гидом - профессиональным краеведом Что не входит в цену Билеты в музеи

Обед (за дополнительную плату)

Дополнительно по желанию: Осиновецкий маяк и «Дорога жизни» Место начала и завершения? По договорённости Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.