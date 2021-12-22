В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведом

Индивидуально
для 5 чел.
В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведом
В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведом
В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведом
В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведом
В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведом
В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведом
В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведом
В Шлиссельбург на автомобиле с профессиональным краеведом

Что вы увидите 🤩

  • Шлиссельбург
  • Крепость Орешек
  • Ладожские каналы
  • Осиновец
  • Разорванное кольцо
  • Дорога Жизни
  • Ладожское озеро
  • Ириновка
  • Приютино
  • Всеволожск
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В часе езды от центра Санкт-Петербурга находится древняя крепость Орешек. Она была основана ещё в 1323 году князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского. Этой крепости было суждено стать местом героических битв новгородцев и шведов, советской армии и немецко-фашистских войск. Удивительно, но стены XVI века позволили эффективно обороняться защитникам цитадели даже в середине века XX!
Шлиссельбургская крепость долгое время была каторжной тюрьмой. На Ореховом острове есть повод поговорить о декабристах, народовольцах и других узниках крепости. В этих стенах содержались царевич Иоанн Антонович, первая супруга Петра I Евдокия Лопухина и другие известные исторические персонажи. Здесь был казнён старший брат Владимира Ильича Ленина Александр.
Но кроме знаменитой тюрьмы-крепости интересен и сам уездный город Шлиссельбург. Здесь находятся Староладожский и Новоладожский каналы. Фабричный остров с корпусами судоремонтного и судостроительного завода. А на их месте ранее находилась ситцевая фабрика и даже путевой дом Петра I. Неподалёку от причалов стоит памятник царю, установленный в советское время. Как такое возможно? Узнаете на экскурсии:)
Приятное впечатление доставит и переправа от Шлиссельбурга на Ореховый остров на теплоходе. Первый рейс в 10:00, потом теплоходы курсируют каждые пол часа.
Продолжить экскурсионный маршрут я предлагаю переездом из Шлиссельбурга в Осиновец. Дорога занимает от 40 минут до часа, в зависимости от пробок. В Осиновце вы посетите современный интерактивный музей "Дорога Жизни". Мы прогуляемся по пляжу базы отдыха "Мир маяков". Увидим Осиновецкий маяк. Пообедаем в местном ресторане.
Из Осиновца в Петербург обратная дорога пройдёт по знаменитой Дороге Жизни. Мы увидим не только посвящённые блокаде мемориалы, но и старые усадьбы барона Корфа, Всеволожских, Олениных. А также древний черешчатый дуб, возраст которого около 200 лет.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле
  • Сопровождение гидом - профессиональным краеведом
Что не входит
  • Билеты в музеи
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Цена экскурсии в музее Дорога Жизни: 1000 рублей + входные билеты за каждого участника.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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