Предлагаю вам побывать в древней крепости Орешек, расположенной всего в часе езды от Петербурга! Основанная в 1323 году, она стала местом ожесточённых битв новгородцев со шведами, а в XX веке — советских и фашистских войск.
Поговорим о том, как цитадель сохранила свои оборонительные функции с течением времени и что в ней находится сейчас.
Поговорим о том, как цитадель сохранила свои оборонительные функции с течением времени и что в ней находится сейчас.
Описание экскурсииВ часе езды от центра Санкт-Петербурга находится древняя крепость Орешек. Она была основана ещё в 1323 году князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского. Этой крепости было суждено стать местом героических битв новгородцев и шведов, советской армии и немецко-фашистских войск. Удивительно, но стены XVI века позволили эффективно обороняться защитникам цитадели даже в середине века XX! Шлиссельбургская крепость долгое время была каторжной тюрьмой. На Ореховом острове есть повод поговорить о декабристах, народовольцах и других узниках крепости. В этих стенах содержались царевич Иоанн Антонович, первая супруга Петра I Евдокия Лопухина и другие известные исторические персонажи. Здесь был казнён старший брат Владимира Ильича Ленина Александр. Но кроме знаменитой тюрьмы-крепости интересен и сам уездный город Шлиссельбург. Здесь находятся Староладожский и Новоладожский каналы. Фабричный остров с корпусами судоремонтного и судостроительного завода. А на их месте ранее находилась ситцевая фабрика и даже путевой дом Петра I. Неподалёку от причалов стоит памятник царю, установленный в советское время. Как такое возможно? Узнаете на экскурсии:) Приятное впечатление доставит и переправа от Шлиссельбурга на Ореховый остров на теплоходе. Первый рейс в 10:00, потом теплоходы курсируют каждые пол часа. Продолжить экскурсионный маршрут я предлагаю переездом из Шлиссельбурга в Осиновец. Дорога занимает от 40 минут до часа, в зависимости от пробок. В Осиновце вы посетите современный интерактивный музей "Дорога Жизни". Мы прогуляемся по пляжу базы отдыха "Мир маяков". Увидим Осиновецкий маяк. Пообедаем в местном ресторане. Продление экскурсии в Осиновце увеличит стоимость экскурсии на 6000 рублей. Длительность - на 3 часа. Из Осиновца в Петербург обратная дорога пройдёт по знаменитой Дороге Жизни. Мы увидим не только посвящённые блокаде мемориалы, но и старые усадьбы барона Корфа, Всеволожских, Олениных. А также древний черешчатый дуб, возраст которого около 200 лет.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шлиссельбург
- Крепость Орешек
- Ладожские каналы
- Осиновец
- Разорванное кольцо
- Дорога Жизни
- Ладожское озеро
- Ириновка
- Приютино
- Всеволожск
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле
- Сопровождение гидом - профессиональным краеведом
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Обед (за дополнительную плату)
- Дополнительно по желанию: Осиновецкий маяк и «Дорога жизни»
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Экскурсия очень понравилась. Думали 5 часов это долго и будет тяжело. Оказалось очень интересно, время пролетело незаметно. Поездка хорошо организована, всё четко и по времени. Алесандр прекрасный гид, интересная подача материала. Узнали много нового о Шлиссельбурге и крепости Орешек, а так же о самом Петербурге и его окрестностях.
Спасибо большое Александру, прекрасная экскурсия!
Спасибо большое Александру, прекрасная экскурсия!
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Н
Отлично провели время. Экскурсовод Ирина прекрасно знает и излагает историю крепости, а также по маршруту следования тоже рассказывала много интересного и отвечала на вопросы.
По времени 5 часов экскурсии явно в
По времени 5 часов экскурсии явно в
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И
Отличная экскурсия, гид явно любит свое дело и строит рассказ увлекательно, смешивая в нем как общеизвестные факты, так и довольно необычные. Обратите внимание, что заезд в музей Дорога Жизни -
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I
Отличная экскурсия, гид явно любит свое дело и строит рассказ увлекательно, смешивая в нем как общеизвестные факты, так и довольно необычные. Обратите внимание, что заезд в музей Дорога Жизни -
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О
Очень интересная экскурсия! Пять часов пролетели совершенно незаметно. Гид Евгений практически не замолкал на протяжении всего времени. Получили массу впечатлений от Крепости, огромное количество интересной информации и даже тематическое музыкальное сопровождение на обратном пути (по согласованию с нами). Все прошло на одном дыхании! Было безумно интересно и красиво. Спасибо большое, обязательно буду рекомендовать друзьям!!!
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О
Отличный экскурсовод Михаил, обладающий энциклопедическими знаниями не только о Шлиссельбурге и крепости Орешек, но и о истории Петербурга и его окрестностей. Поездка хорошо организована, все по времени, никаких накладок. На и сами Шлиссельбург и Орешек достойны внимания. Прекрасная экскурсия, всем рекомендую!
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