В часе езды от центра Санкт-Петербурга находится древняя крепость Орешек. Она была основана ещё в 1323 году князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского. Этой крепости было суждено стать местом героических битв новгородцев и шведов, советской армии и немецко-фашистских войск. Удивительно, но стены XVI века позволили эффективно обороняться защитникам цитадели даже в середине века XX!

Шлиссельбургская крепость долгое время была каторжной тюрьмой. На Ореховом острове есть повод поговорить о декабристах, народовольцах и других узниках крепости. В этих стенах содержались царевич Иоанн Антонович, первая супруга Петра I Евдокия Лопухина и другие известные исторические персонажи. Здесь был казнён старший брат Владимира Ильича Ленина Александр.

Но кроме знаменитой тюрьмы-крепости интересен и сам уездный город Шлиссельбург. Здесь находятся Староладожский и Новоладожский каналы. Фабричный остров с корпусами судоремонтного и судостроительного завода. А на их месте ранее находилась ситцевая фабрика и даже путевой дом Петра I. Неподалёку от причалов стоит памятник царю, установленный в советское время. Как такое возможно? Узнаете на экскурсии:)

Приятное впечатление доставит и переправа от Шлиссельбурга на Ореховый остров на теплоходе. Первый рейс в 10:00, потом теплоходы курсируют каждые пол часа.

Продолжить экскурсионный маршрут я предлагаю переездом из Шлиссельбурга в Осиновец. Дорога занимает от 40 минут до часа, в зависимости от пробок. В Осиновце вы посетите современный интерактивный музей "Дорога Жизни". Мы прогуляемся по пляжу базы отдыха "Мир маяков". Увидим Осиновецкий маяк. Пообедаем в местном ресторане.

Из Осиновца в Петербург обратная дорога пройдёт по знаменитой Дороге Жизни. Мы увидим не только посвящённые блокаде мемориалы, но и старые усадьбы барона Корфа, Всеволожских, Олениных. А также древний черешчатый дуб, возраст которого около 200 лет.