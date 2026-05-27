Приглашаем в путешествие во времени — в один из самых древних и самобытных городов России.
Выборг — это калейдоскоп, где сплелись шведская сдержанность, русская душа и финская основательность.
Вы пройдёте по узким средневековым улочкам, увидите каменные башни замка, почувствуете свежее дыхание Балтики и при желании попробуете выборгский крендель.
Описание экскурсии
8:45 — выезд из Санкт-Петербурга. По дороге сделаем техническую остановку на заправке
12:00–14:00 — музей-заповедник «Монрепо». Вас ждёт экскурсия по живописному скалистому парку
14:30–15:15 — Выборгский замок, единственный средневековый в России. Подниматься на башню Святого Олафа не будем
15:30 — исторический центр Выборга. Прогуляемся по узким улочкам, посетим сувенирный магазин. Гид покажет место, где можно купить выборгский крендель
16:15 — свободное время. Можно самостоятельно заглянуть на рынок и в парк «Эспланада», пообедать в местных кафе
17:15–20:00 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер, билеты в парк «Монрепо» и на территорию Замкового острова
- Дополнительно оплачиваются (по желанию): крендель — 200–600 ₽, обед — 400–1000 ₽ за чел. Можно взять с собой напитки и перекус
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду и субботу в 08:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3500 ₽
|Дети до 7 лет
|1500 ₽
|Школьники
|3000 ₽
|Студенты
|3300 ₽
|Льготный
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:45
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 379 туристов
Наша фирма — одна из первых послеперестроечных в Санкт-Петербурге. Ежедневно мы отправляем от Гостиного Двора автобусные экскурсии по городу и пригородам, а в выходные дни организуем поездки по Ленинградской области.
