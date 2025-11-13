Мои заказы

В усадьбу Марьино из Петербурга

Погрузиться в атмосферу старинной русской усадьбы на прогулке по парку и дворцу
Усадьба Марьино — это один из самых живописных дворянских ансамблей под Петербургом.

Вы прогуляетесь по парку, осмотрите дворец в стиле классицизма, познакомитесь с историей семей Голицыных и Строгановых и особенностями дворянского быта.

Бережно отреставрированная усадьба пока менее известна, чем царственные пригороды, и посетителей здесь принимают как гостей.
Описание экскурсии

11:00–12:30 — Трассовая экскурсия о землях графов Строгановых и князей Голицыных и идее создания Марьинского дворца — как своеобразного мемориала победы в Отечественной войне 1812 года

12:30–15:00 — Прогулка по усадебному парку в сопровождении гида. Вы увидите самые красивые уголки и архитектурные сооружения. Узнаете историю создателя парка, концепцию планировки и принципы садово-паркового искусства 19 века

15:00–16:00 — Экскурсия по дворцу «Впервые в Марьино» с музейным гидом. Вы услышите, как русские императоры проводили время в этих стенах

При желании присоединитесь к чаепитию в кафе «Герань» и осмотрите выставку петербургских художников. В свободное время прогуляетесь по парку и познакомитесь с питомцами местной фермы: коровами, овцами, индюками и даже альпаками, павлинами и страусами

17:30–19:00 — Обратный путь в Петербург

Знаменательные даты в жизни усадьбы — в эти дни здесь царит особая атмосфера праздника:

5 июля — день Ивана Купалы. Все участники праздника наряжаются в народные костюмы, пускают в воду венки желаний, прыгают через костёр и ищут чудотворный цветок папоротника. А также в программе выступление фольклорного ансамбля, игры, хороводы и пляски.

20 июля — праздник роз. Летом 2013 года французская княгиня и вице-президент фонда «Парки и сады Франции» подарила усадьбе более 2000 розовых кустов, и с тех пор волшебное благоухание наполняет усадьбу. А особенно — на пике цветения 20 июля.

17 августа — Яблочный Спас. По народной примете, Яблочный Спас знаменует наступление осени. В этот день в усадьбе освящают яблоки, устраивают яблочную ярмарку с конкурсом на лучший яблочный пирог, авторский рецепт яблочного варенья и на самое необычное блюдо из яблок. А ещё проводят мастер-классы по варке варенья и народному творчеству.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter либо на автобусе King Long или Yutong (зависит от количества путешественников)
  • Чаепитие оплачивается дополнительно — 600 ₽ с чел.
  • Дети могут принять участие в поездке с 2 лет
  • Трассовую экскурсию и экскурсию в парке для вас проведёт один из гидов нашей команды, а во дворце — местный гид

в воскресенье в 10:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4600 ₽
Дети до 15 лет4000 ₽
Пенсионеры4500 ₽
Студенты4500 ₽
Дети от 2 до 62400 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Роза
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 13577 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!

