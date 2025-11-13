Вы прогуляетесь по парку, осмотрите дворец в стиле классицизма, познакомитесь с историей семей Голицыных и Строгановых и особенностями дворянского быта.
Бережно отреставрированная усадьба пока менее известна, чем царственные пригороды, и посетителей здесь принимают как гостей.
Описание экскурсии
11:00–12:30 — Трассовая экскурсия о землях графов Строгановых и князей Голицыных и идее создания Марьинского дворца — как своеобразного мемориала победы в Отечественной войне 1812 года
12:30–15:00 — Прогулка по усадебному парку в сопровождении гида. Вы увидите самые красивые уголки и архитектурные сооружения. Узнаете историю создателя парка, концепцию планировки и принципы садово-паркового искусства 19 века
15:00–16:00 — Экскурсия по дворцу «Впервые в Марьино» с музейным гидом. Вы услышите, как русские императоры проводили время в этих стенах
При желании присоединитесь к чаепитию в кафе «Герань» и осмотрите выставку петербургских художников. В свободное время прогуляетесь по парку и познакомитесь с питомцами местной фермы: коровами, овцами, индюками и даже альпаками, павлинами и страусами
17:30–19:00 — Обратный путь в Петербург
Знаменательные даты в жизни усадьбы — в эти дни здесь царит особая атмосфера праздника:
5 июля — день Ивана Купалы. Все участники праздника наряжаются в народные костюмы, пускают в воду венки желаний, прыгают через костёр и ищут чудотворный цветок папоротника. А также в программе выступление фольклорного ансамбля, игры, хороводы и пляски.
20 июля — праздник роз. Летом 2013 года французская княгиня и вице-президент фонда «Парки и сады Франции» подарила усадьбе более 2000 розовых кустов, и с тех пор волшебное благоухание наполняет усадьбу. А особенно — на пике цветения 20 июля.
17 августа — Яблочный Спас. По народной примете, Яблочный Спас знаменует наступление осени. В этот день в усадьбе освящают яблоки, устраивают яблочную ярмарку с конкурсом на лучший яблочный пирог, авторский рецепт яблочного варенья и на самое необычное блюдо из яблок. А ещё проводят мастер-классы по варке варенья и народному творчеству.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter либо на автобусе King Long или Yutong (зависит от количества путешественников)
- Чаепитие оплачивается дополнительно — 600 ₽ с чел.
- Дети могут принять участие в поездке с 2 лет
- Трассовую экскурсию и экскурсию в парке для вас проведёт один из гидов нашей команды, а во дворце — местный гид
в воскресенье в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4600 ₽
|Дети до 15 лет
|4000 ₽
|Пенсионеры
|4500 ₽
|Студенты
|4500 ₽
|Дети от 2 до 6
|2400 ₽