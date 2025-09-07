Идём гулять по гранитным набережным, любоваться мощью и величием Невы и погружаться в прошлое. Вы узнаете, где Пётр I планировал создать центр столицы и почему этот план не был реализован, какую роль сыграл Ломоносов в истории России, как застраивалась стрелка. А ещё — почему при выписке из роддомов мальчики получают голубую ленту, а девочки — розовую.

Описание экскурсии

Андреевский бульвар, где я поделюсь легендами о названии Васильевского острова, расскажу о появлении конки в Петербурге, Андреевском соборе и знаменитых учёных из Дома академиков.

Университетская набережная. Здесь — первый постоянный мост, памятник первому архитектору города, Академия художеств и много первого — первый губернатор, первый каменный дворец и первый музей.

Стрелка Васильевского острова. Вы увидите первые строения — дома знати, порт, Ростральные колонны, пакгаузы, сквер и панораму Невы.

А ещё узнаете:

Где и как праздновали свадьбу царевны Анны, племянницы Петра I

Какую роль сыграл Меншиков в обустройстве острова

Чем знаменит Иван Шувалов и где находится его памятник

Где возник центр, в котором готовили кадры для культуры и науки

Организационные детали

Одевайтесь теплее, часто бывает холодный ветер на набережной Невы.