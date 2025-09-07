Идём гулять по гранитным набережным, любоваться мощью и величием Невы и погружаться в прошлое.
Вы узнаете, где Пётр I планировал создать центр столицы и почему этот план не был реализован, какую роль сыграл Ломоносов в истории России, как застраивалась стрелка. А ещё — почему при выписке из роддомов мальчики получают голубую ленту, а девочки — розовую.
Описание экскурсии
Андреевский бульвар, где я поделюсь легендами о названии Васильевского острова, расскажу о появлении конки в Петербурге, Андреевском соборе и знаменитых учёных из Дома академиков.
Университетская набережная. Здесь — первый постоянный мост, памятник первому архитектору города, Академия художеств и много первого — первый губернатор, первый каменный дворец и первый музей.
Стрелка Васильевского острова. Вы увидите первые строения — дома знати, порт, Ростральные колонны, пакгаузы, сквер и панораму Невы.
А ещё узнаете:
- Где и как праздновали свадьбу царевны Анны, племянницы Петра I
- Какую роль сыграл Меншиков в обустройстве острова
- Чем знаменит Иван Шувалов и где находится его памятник
- Где возник центр, в котором готовили кадры для культуры и науки
Организационные детали
Одевайтесь теплее, часто бывает холодный ветер на набережной Невы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я родилась в Ленинграде и всю жизнь прожила в Петербурге. Мои предки поселились в Петербурге в конце 19 века и пережили все непростые события, происходившие в городе в 20 веке.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
7 сен 2025
Экскурсия очень понравилась! Ходили с Татьяной в удобном темпе, за беседой время пролетело незаметно.
Для себя узнала много нового. Не пожалела, что взяла эту экскурсию, так получилось ещё, что именно там, где начали экскурсию, я сняла жилье в этот приезд. А всегда ведь интересно,"что там когда-то было", где живёшь.
Благодарю Татьяну за отличное воскресное утро в компании приятного человека
