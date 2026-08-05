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Вечерний Эрмитаж в мини-группе (билеты включены)

Познакомиться с шедеврами мирового искусства в полупустых залах музея
Когда закатное солнце играет в хрустале люстр, малолюдные залы дворца наполнены особым торжественным светом. Мы пройдём по парадной анфиладе, рассмотрим шедевры Леонардо и заглянем в Рыцарский зал.

Вы услышите захватывающие сюжеты из жизни великих художников и сможете без спешки полюбоваться знаменитыми предметами искусства и интерьерами.
Вечерний Эрмитаж в мини-группе (билеты включены)
Вечерний Эрмитаж в мини-группе (билеты включены)
Вечерний Эрмитаж в мини-группе (билеты включены)

Описание билета

Мы пройдём по самым красивым залам дворца и увидим:

  • Иорданскую лестницу
  • парадную анфиладу с двумя тронными залами и Галереей 1812 года
  • павильонный зал и часы «Павлин»
  • шедевры Леонардо да Винчи
  • Лоджии Рафаэля
  • рыцарский зал
  • скульптуру «Амур и Психея» Антонио Кановы
  • египетских мумий
  • и другие знаменитые экспонаты

Вы узнаете:

  • о судьбе архитектора, который создал великолепные дворцы Петербурга, но умер в нищете
  • трёх музах Рембрандта и том, каково это — быть возлюбленной великого художника
  • удивительной истории одной из самых известных картин Эрмитажа, которая когда-то украшала обычную петербургскую квартиру
  • Караваджо — гениальном художнике, чья жизнь больше напоминала приключенческий роман

Организационные детали

  • Входные билеты уже включены в стоимость — накануне экскурсии мы отправим их вам в электронном виде
  • Вход в музей для нашей группы — без очереди
  • После окончания экскурсии вы при желании останетесь в Эрмитаже и продолжите самостоятельный осмотр
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник, пятницу и субботу в 18:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Школьники2800 ₽
Дети до 12 лет2500 ₽
Пенсионеры2800 ₽
Стандартный3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 11356 туристов
Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем всё, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидов нашего города. Практически с самого начала мы
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стали, кроме взрослых экскурсий, предлагать ещё и детские. Когда-то эти экскурсии были разработаны для наших собственных детей. Дети выросли, а экскурсии остались. Причём год от года наши детские экскурсии изменяются, дополняются, улучшаются, становятся интереснее и разнообразнее. Наши детские экскурсии — это наше ноу-хау, визитная карточка и гордость!

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