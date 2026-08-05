Когда закатное солнце играет в хрустале люстр, малолюдные залы дворца наполнены особым торжественным светом. Мы пройдём по парадной анфиладе, рассмотрим шедевры Леонардо и заглянем в Рыцарский зал.
Вы услышите захватывающие сюжеты из жизни великих художников и сможете без спешки полюбоваться знаменитыми предметами искусства и интерьерами.
Вы услышите захватывающие сюжеты из жизни великих художников и сможете без спешки полюбоваться знаменитыми предметами искусства и интерьерами.
Описание билета
Мы пройдём по самым красивым залам дворца и увидим:
- Иорданскую лестницу
- парадную анфиладу с двумя тронными залами и Галереей 1812 года
- павильонный зал и часы «Павлин»
- шедевры Леонардо да Винчи
- Лоджии Рафаэля
- рыцарский зал
- скульптуру «Амур и Психея» Антонио Кановы
- египетских мумий
- и другие знаменитые экспонаты
Вы узнаете:
- о судьбе архитектора, который создал великолепные дворцы Петербурга, но умер в нищете
- трёх музах Рембрандта и том, каково это — быть возлюбленной великого художника
- удивительной истории одной из самых известных картин Эрмитажа, которая когда-то украшала обычную петербургскую квартиру
- Караваджо — гениальном художнике, чья жизнь больше напоминала приключенческий роман
Организационные детали
- Входные билеты уже включены в стоимость — накануне экскурсии мы отправим их вам в электронном виде
- Вход в музей для нашей группы — без очереди
- После окончания экскурсии вы при желании останетесь в Эрмитаже и продолжите самостоятельный осмотр
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник, пятницу и субботу в 18:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Школьники
|2800 ₽
|Дети до 12 лет
|2500 ₽
|Пенсионеры
|2800 ₽
|Стандартный
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и как рано покупать?
Когда: во вторник, пятницу и субботу в 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 11356 туристов
Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем всё, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидов нашего города. Практически с самого начала мы
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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