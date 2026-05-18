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на воде;

- основная фишка - музыкальное сопровождение. Это то, из-за чего я изначально выбрала данное предложение и крайне неприятно было узнать, что в конце экскурсии начнется Тайланд-стайл с чаевыми за игру на инструменте. Я бы ещё поняла если бы это была его личная инициатива скрасить времяпровождение, но у вас это заявлено в экскурсии. Часто вы видели, что бы люди пришли на выступление, а артисты потом встают с табличками с номерами телефонов и предлагают им скинуться на чай?