Отправляемся в путешествие на теплоходе по островам Санкт-Петербурга не просто с гидом, а с гидом-тромбонистом! Вы насладитесь красотой заката, нескучными рассказами и звучанием живой музыки, которая создаст особую атмосферу.
Описание экскурсии
- Прогулка на теплоходе по Неве и её дельте с выходом в Финский залив
- Впечатляющие виды — от исторического центра до современных и природных уголков Петербурга
- Истории и легенды об островах
- Музыкальное сопровождение — гид играет на тромбоне
Маршрут
Медный всадник — Петропавловская крепость — крейсер «Аврора» — Зенит Арена — Медный всадник
Организационные детали
- Маршрут может быть изменён из-за погодных условий или перекрытия акваторий
- Можете взять с собой любые напитки, кроме алкогольных
- Дополнительные расходы — по желанию: плед — 250 ₽, мини-бар — по меню
- Посадка начинается за 30 минут до отплытия
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Льготный билет доступен для школьников и студентов, многодетных родителей, пенсионеров и инвалидов II и III группы. При себе необходимо иметь подтверждающие документы
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алые паруса — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
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Наши приоритеты — предоставление качественных услуг и максимальное удовлетворение клиента. Для этого мы неустанно работаем над повышением качества. В частности, постоянно поддерживаем превосходное состояние наших судов и средств безопасности. Наш персонал обладает высокой квалификацией. Всё это в совокупности делает ваше пребывание на борту наших судов комфортным и безопасным. Добро пожаловать на борт!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вечерняя прогулка по Неве очень впечатлила своими видами с воды,рассказами гида о сооружениях и зданиях,исторической архитектуры города,открывающимися видами на лесопарки. Живая музыка саксофона дополнила впечатления от увиденного. Спасибо организаторам за увлекательную прогулку,прекрасным звучанием саксофона в исполнении гида
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Н
Из плюсов - красивые виды, интересная экскурсия, игра на трамбоне.
Из минусов:
- создалось ощущение, что мужчина, который играл на трамбоне (он же экскурсовод) был подшофе, что абсолютно недопустимо при оказании услуг
Из минусов:
- создалось ощущение, что мужчина, который играл на трамбоне (он же экскурсовод) был подшофе, что абсолютно недопустимо при оказании услуг
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С
С удовольствием посетили экскурсию по Неве и с живой музыкой. Хотя опять немного испортил все дождь, но было интересно, каждый эпизод сопровождался игрой на саксофоне. Было очень интересно. Мы были неделю и несколько экскурсий заказывали через трипстер,мы всем довольны и организацией и ценой. Процветания вам.
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Л
Очень понравилась прогулка с гидом, который играет на тромбоне, Александром. Интересно рассказывал, знает много интересного.
Достаточно продолжительная экскурсия. Особенно интересна на закате, получились атмосферные фотографии.
Достаточно продолжительная экскурсия. Особенно интересна на закате, получились атмосферные фотографии.
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У
Все было круто ❤️ Гид в сопровождении музыки, ожидания были оправданы 😉 Спасибо большое ☺️
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М
Интересно, познавательно, эмоционально!!!
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