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Вечерняя прогулка по Неве с живой музыкой

Познакомиться с историей островов Петербурга под звуки тромбона и уходящее солнце
Отправляемся в путешествие на теплоходе по островам Санкт-Петербурга не просто с гидом, а с гидом-тромбонистом! Вы насладитесь красотой заката, нескучными рассказами и звучанием живой музыки, которая создаст особую атмосферу.
Вечерняя прогулка по Неве с живой музыкой
Вечерняя прогулка по Неве с живой музыкой
Вечерняя прогулка по Неве с живой музыкой

Описание экскурсии

  • Прогулка на теплоходе по Неве и её дельте с выходом в Финский залив
  • Впечатляющие виды — от исторического центра до современных и природных уголков Петербурга
  • Истории и легенды об островах
  • Музыкальное сопровождение — гид играет на тромбоне

Маршрут

Медный всадник — Петропавловская крепость — крейсер «Аврора» — Зенит Арена — Медный всадник

Организационные детали

  • Маршрут может быть изменён из-за погодных условий или перекрытия акваторий
  • Можете взять с собой любые напитки, кроме алкогольных
  • Дополнительные расходы — по желанию: плед — 250 ₽, мини-бар — по меню
  • Посадка начинается за 30 минут до отплытия
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Льготный билет доступен для школьников и студентов, многодетных родителей, пенсионеров и инвалидов II и III группы. При себе необходимо иметь подтверждающие документы

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алые паруса
Алые паруса — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 4584 туристов
Наши приоритеты — предоставление качественных услуг и максимальное удовлетворение клиента. Для этого мы неустанно работаем над повышением качества. В частности, постоянно поддерживаем превосходное состояние наших судов и средств безопасности. Наш персонал обладает высокой квалификацией. Всё это в совокупности делает ваше пребывание на борту наших судов комфортным и безопасным. Добро пожаловать на борт!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Вечерняя прогулка по Неве очень впечатлила своими видами с воды,рассказами гида о сооружениях и зданиях,исторической архитектуры города,открывающимися видами на лесопарки. Живая музыка саксофона дополнила впечатления от увиденного. Спасибо организаторам за увлекательную прогулку,прекрасным звучанием саксофона в исполнении гида
Вечерняя прогулка по Неве очень впечатлила своими видами с воды,рассказами гида о сооружениях и зданиях,исторической архитектуры
Вечерняя прогулка по Неве очень впечатлила своими видами с воды,рассказами гида о сооружениях и зданиях,исторической архитектуры
Вечерняя прогулка по Неве очень впечатлила своими видами с воды,рассказами гида о сооружениях и зданиях,исторической архитектуры
Вечерняя прогулка по Неве очень впечатлила своими видами с воды,рассказами гида о сооружениях и зданиях,исторической архитектуры
Вечерняя прогулка по Неве очень впечатлила своими видами с воды,рассказами гида о сооружениях и зданиях,исторической архитектуры
Вечерняя прогулка по Неве очень впечатлила своими видами с воды,рассказами гида о сооружениях и зданиях,исторической архитектуры
Вечерняя прогулка по Неве очень впечатлила своими видами с воды,рассказами гида о сооружениях и зданиях,исторической архитектуры
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Н
Из плюсов - красивые виды, интересная экскурсия, игра на трамбоне.
Из минусов:
- создалось ощущение, что мужчина, который играл на трамбоне (он же экскурсовод) был подшофе, что абсолютно недопустимо при оказании услуг
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на воде;
- основная фишка - музыкальное сопровождение. Это то, из-за чего я изначально выбрала данное предложение и крайне неприятно было узнать, что в конце экскурсии начнется Тайланд-стайл с чаевыми за игру на инструменте. Я бы ещё поняла если бы это была его личная инициатива скрасить времяпровождение, но у вас это заявлено в экскурсии. Часто вы видели, что бы люди пришли на выступление, а артисты потом встают с табличками с номерами телефонов и предлагают им скинуться на чай?

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С
С удовольствием посетили экскурсию по Неве и с живой музыкой. Хотя опять немного испортил все дождь, но было интересно, каждый эпизод сопровождался игрой на саксофоне. Было очень интересно. Мы были неделю и несколько экскурсий заказывали через трипстер,мы всем довольны и организацией и ценой. Процветания вам.
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Л
Очень понравилась прогулка с гидом, который играет на тромбоне, Александром. Интересно рассказывал, знает много интересного.
Достаточно продолжительная экскурсия. Особенно интересна на закате, получились атмосферные фотографии.
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У
Все было круто ❤️ Гид в сопровождении музыки, ожидания были оправданы 😉 Спасибо большое ☺️
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М
Интересно, познавательно, эмоционально!!!
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