3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

  4. Великолепный дворец Петергофа

Автобусное путешествие в резиденцию к монаршим покоям и придворцовому парку

Ирина
Задать вопрос
Ирина – экскурсионное агентство
Гармоничные нордические пейзажи, огромный парк и барочная архитектура — всё это Петергоф.

Парадная резиденция, расположившись на берегу Финского залива, манит путешественников со всего света: отблески золота, прохлада аллей и серая гладь воды, убегающей за горизонт, делают Петергоф поистине царским уголком роскоши и уединения.

Вы словно очутитесь в сказке про русскую Золушку и узнаете, как проводили время императоры в потрясающем Петергофском дворце, прогулка по залам которого будет главным впечатлением экскурсии.
1400 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 5 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у Гостиного Двора
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
4
Великолепный дворец Петергофа
Великолепный дворец Петергофа

Что вас ожидает

История резиденции
Экскурсия начнётся с рассказа о возникновении дворцово-паркового ансамбля, который восхищает своим размахом. Кто строил и перестраивал летнюю резиденцию? Вы оцените анфиладу парадных гостиных Большого дворца, коллекции предметов искусства, старинную мебель и декоративное оформление Тронного и Чесменского залов, а также Белой столовой. А лабиринт аллей парковой зоны впечатлит вас стройностью замысла, несмотря на то, что в зимний сезон знаменитые фонтаны — главные украшения парка — прекращают свою работу.

Роскошь убранства
Петергофский дворец поражает изысканностью и продуманностью. От золочёной парадной лестницы до зеркал Танцевального, или, как его раньше называли, Купеческого зала — каждая деталь интерьера здесь на своём месте и говорит о тонком вкусе обитателей резиденции. Вы познакомитесь с канонами классицизма и барокко, в которых оформлены комнаты, посетите парадные покои и столовые и рассмотрите гобелены французских мастеров и полотна итальянских художников.

Организационные детали

  • В стоимость включены входные билеты
  • ВАЖНО: экскурсия не проводится в понедельник и последний вторник каждого месяца
  • Для групп от 10 чел. перед бронированием необходимо подтверждение гида
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Великолепный дворец Петергофа
Великолепный дворец Петергофа
Великолепный дворец Петергофа

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Гостиного Двора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2020
Общее впечатление негативное.
На объявленные телефоны организаторов не отвечали.
При обращении в службу о начале экскурсии сказали ждите до 11.15, не сказав номера автобуса. И вообще диспетчер вела себя некорректно.
Мы не смогли добиться у организвторов времени продолжения экскурсии, пока не обрптились непосредственно в сам tripster, да и там ждали долго ответа.
8 мая 2019
Экскурсия очень понравилась! Приятнейшая экскурсовод, хорошо излагает материал, отвечает на вопросы. Отмечу отличный автобус, чистые окна и комфорт. На самом деле, великолепный Дворец! И сад, и фонтаны! Спасибо организаторам
27 октября 2018
Всё очень понравилось, в Трипстере уверена, были небольшие проблемы с организацией, но ребята всё быстро решили, оперативно как обещали, всё так и сделали. Везде заказываю только через Трипстер, и Россия не исключение. Молодцы. Уровень вполне европейский. Большое спасибо.

Ирина проводит ещё 10 экскурсий

Тайны и призраки Северной столицыТайны и призраки Северной столицыТайны и призраки Северной столицы
950 за человека
2.5 часа
25 отзывов
Вечерняя автобусная экскурсия по мистическому Петербургу
За трёхсотлетнюю биографию наш город «собрал» множество таинственных загадок и загадочных тайн. Самые яркие из таких сюжетов ждут на вечерней экскурсии: вы узнаете секрет сфинксов, украшавших вход во дворец фараона, вспомните императора Павла I, противоречивые истории о Распутине и жутковатые диковинки Кунсткамеры. В итоге за 2,5 часа Петербург откроется вам с новой, истинно странной, стороны.
Шедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городуШедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городуШедевры Эрмитажа и обзорная экскурсия по городу
1700 за человека
4 часа
54 отзыва
Знаменитые экспонаты, роскошные интерьеры и история музея
Стоящий в одном ряду с Лувром, Метрополитен-музеем и Британским, Эрмитаж обладает великолепной коллекцией, насчитывающей более 3 000 000 экспонатов. На экскурсии вы осмотрите главные залы, галереи и павильоны, где представлены знаменитые картины, скульптуры, предметы прикладного искусства, а также императорские комнаты с интерьерами разных эпох. Узнаете об истории музея и разберетесь в структуре Эрмитажного комплекса. А перед посещением совершите автобусное путешествие по главным местам Санкт-Петербурга.
Весь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и музей маяковВесь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и музей маяковВесь Кронштадт, форт «Великий князь Константин» и музей маяков
1400 за человека
7 часов
17 отзывов
Знакомство с городом-крепостью, его архитектурой и местами морской славы
Расположившийся на острове Котлин, Кронштадт изначально был частью имперского проекта. И его судьба складывалась соответственно статусу — история Кронштадта красноречива. Вы побываете у знаковых памятников города-крепости, увидите дамбу и фортификационные сооружения, посетите музей маяков и узнаете о тонкостях футшточной службы и её значении для страны.
Царскосельский Лицей и Екатерининский дворецЦарскосельский Лицей и Екатерининский дворецЦарскосельский Лицей и Екатерининский дворец
2000 за человека
6 часов
15 отзывов
Познакомиться с бытом лицеистов, заглянуть в Янтарную комнату и прогуляться по роскошному парку
Добро пожаловать в Царское село! Старинный Лицей расскажет о приключениях юного Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера, а Екатерининский дворец поразит парадными интерьерами и великолепным регулярным парком. Вы узнаете, как учился гений русской поэзии, прогуляетесь по анфиладе монарших залов и вообразите себя одним из вальсирующих на царском балу.
Блестящий Екатерининский дворецБлестящий Екатерининский дворецБлестящий Екатерининский дворец
1650 за человека
5.5 часов
19 отзывов
Янтарная комната, роскошный парк и другие сокровища Царского села
Добро пожаловать в главную резиденцию русских императоров! Екатерининский дворец поражает не только в наше время — даже европейские монархи приходили в восторг от парадных интерьеров монаршего дома и великолепного парка вокруг. Вы узнаете, как удалось восстановить всю эту красоту после бомбёжек во время войны, прогуляетесь по анфиладе залов, вообразите себя одним из вальсирующих на царском балу и полюбуетесь исконно русскими пейзажами из окон дворца и снаружи.
Весь центр Петербурга + Петропавловская крепостьВесь центр Петербурга + Петропавловская крепостьВесь центр Петербурга + Петропавловская крепость
1500 за человека
3.5 часа
9 отзывов
Познакомиться с must-see города, погрузиться в его историю и посетить колыбель Северной столицы
Узнаваемый силуэт Северной столицы предстанет перед вами во всей красе: линии каналов, купол Исаакия, гармоничные панорамы парадных площадей и шпиль колокольни Петропавловского собора. Вы разберетесь в основных вехах петербургской истории, узнаете её действующих лиц и побываете на месте основания города. И ощутите уникальную атмосферу Петербурга, когда-то умещавшегося на Заячьем острове.
Знакомство с ГатчинойЗнакомство с ГатчинойЗнакомство с Гатчиной
1900 за человека
6.5 часов
7 отзывов
Посещение самой необычной императорской резиденции в окрестностях Петербурга
Гатчинский дворцово-парковый ансамбль напомнит вам средневековый замок с легендами о рыцарях и привидениях. Но при этом останется величественной и масштабной царской обителью, где жили поколения монарших семей. Вы осмотрите парадные покои, услышите гулкое эхо подземного хода, взглянете на великолепный Гатчинский парк и узнаете, чем славен этот небольшой город для русской истории. А также посетите личные покои семьи императора Александра III.
Пушкин и Павловск за один деньПушкин и Павловск за один деньПушкин и Павловск за один день
2500 за человека
7.5 часов
Прогуляться по Екатерининскому и Павловскому дворцам и открыть секреты Янтарной комнаты
Пушкин и Павловск — места, окутанные атмосферой царских времен. Вы побываете в бывшей императорской резиденции и дворцово-парковом ансамбле XVIII века. Пройдете по следам исторических личностей и заглянете в императорские покои. Я открою тайны, связанные с Янтарной комнатой, расскажу, что делала в Павловске Екатерина Великая, и покажу вам величественный памятник русского классицизма — Павловский дворец.
Путешествие в ПавловскПутешествие в ПавловскПутешествие в Павловск
1500 за человека
6 часов
8 отзывов
Отправиться в самую уютную императорскую резиденцию и погулять по великолепному пейзажному парку
Павловск — третий по величине и значимости дворцово-парковый ансамбль в окрестностях Петербурга. Дворец в палладианском стиле и павильоны, утопающие в зелени огромного парка, напоминают об античности. Но изысканная простота пейзажей, стройные берёзки и почти домашняя атмосфера резиденции делают её по-домашнему очаровательной и пасторальной. Вы ощутите гармонию и уют, вспомните историю страны и полюбуетесь интерьерами дворца Павла I и его семьи.
Весь центр Петербурга + Исаакиевский соборВесь центр Петербурга + Исаакиевский соборВесь центр Петербурга + Исаакиевский собор
1100 за человека
3 часа
3 отзыва
Увидеть главное в городе, узнать его историю и побывать внутри великолепного храма-музея
Эта экскурсия вобрала в себя самое важное в Петербурге: красоты поразительного «Золотого треугольника», виды Дворцовой набережной и Стрелки Васильевского острова. А ещё — сокровище ансамбля Исаакиевской площади: монументальный собор, который поделится своей историей. За время автобусного путешествия вам откроются интересные факты о прошлом Северной столицы, её лучшие ракурсы и архитектура разных эпох.

Экскурсии в Петергоф

Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсииПетергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсииПетергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
скидка15%
10000 ₽
8500 за экскурсию
6 часов
20 отзывов
За один день посетить город-фонтан и город-крепость и услышать интересные факты из их прошлого
«Водная феерия» и «Коронный замок» — оба города сыграли большую роль в истории Петербурга и Российского государства. Вы увидите прекрасные дворцы и фонтаны Петергофа, прогуляетесь среди каналов и доков Кронштада. Я познакомлю вас с хрониками побережья Финского залива, расскажу о значении фортов и крепостей и замыслах Петра Великого.
Петергоф и Кронштадт за один деньПетергоф и Кронштадт за один деньПетергоф и Кронштадт за один день
5800 за экскурсию
8 часов
85 отзывов
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
Во время экскурсии вы посетите за один день самый большой в мире фонтанный комплекс Петергоф и город Морской славы России — Кронштадт, познакомитесь с самыми примечательными объектами и историями этих мест.
Петергоф и Кронштадт: два города за один деньПетергоф и Кронштадт: два города за один деньПетергоф и Кронштадт: два города за один день
скидка30%
2600 ₽
1820 за человека
10 часов
137 отзывов
Путешествие из Петербурга к двум символам петровской эпохи — царской резиденции и городу-крепости
Эта поездка объединила культовые пригороды Санкт-Петербурга — резиденцию русских императоров Петергоф и город-порт Кронштадт. За один день вы насладитесь архитектурными шедеврами и фонтанами русского Версаля, прогуляетесь по морской набережной с военными кораблями и посетите старинный форт «Константин».
Петергоф — заповедник русской готикиПетергоф — заповедник русской готикиПетергоф — заповедник русской готики
660 за человека
1.5 часа
6 отзывов
Увидеть город с иного ракурса, погулять в парке Александрия и узнать об особенностях архитектуры
Петергоф — это не только фонтаны и роскошь Петровского барокко. Я покажу вам город с другой стороны — с величественной готикой и тенистыми пейзажными парками. Расскажу об истории этих мест — о людях, благодаря которым здесь возникла непривычная русскому глазу европейская архитектура, о Николаевской эпохе и о зодчих, повлиявших на облик Петергофа.
Из Петербурга в Петергоф на самолёте!Из Петербурга в Петергоф на самолёте!Из Петербурга в Петергоф на самолёте!
10990 за экскурсию
1 час
2 отзыва
Полюбоваться Петергофским дворцом и садово-парковым комплексом с нового ракурса, учась пилотированию
Аэроэкскурсия — идеальное решение для тех, кто устал от традиционного вида отдыха. Вы не только попробуете себя в роли пилота и зарядитесь новыми эмоциями, но также насладитесь живописной панорамой одного из лучших пригородов Петербурга. Пролетая над величественным дворцом, разглядывая фонтанные комплексы и садовые узоры с высоты, вы по-новому откроете для себя Петергоф.
Летят алмазные фонтаны ПетергофаЛетят алмазные фонтаны ПетергофаЛетят алмазные фонтаны Петергофа
3500 за экскурсию
3 часа
6 отзывов
Прогулка по самому красивому и величественному парку Петровской эпохи
Чтобы прочувствовать дух Петровской эпохи, мы отправимся на прогулку по Петергофу – уникальному музею-заповеднику, где сосредоточилось огромное количество произведений искусства и архитектурных объектов. Вы прогуляетесь по парадному парку, рассмотрите мощные фонтаны и разгадаете их символику, пробежите под непредсказуемыми «шутихами» и оцените роскошное убранство дворцов. Моя главная цель – познакомить вас с изящной, бурлящей и искромётной душой Петергофа!

Выбирайте и другие экскурсии по Санкт-Петербургу

ОбзорныеНа велосипедеМузеи и искусствоФотосессииГастрономическиеРазводные мостыНочныеЗа городомТрансферыПо каналамИстория и архитектураНеобычные маршрутыПетергофГатчинаПо дворам и параднымНа автобусеДля детейПо крышамПетропавловская крепостьЕкатерининский дворецКронштадтНа автомобилеЛетний садКунсткамераПавловскКвестыЦарское селоДворец МеньшиковаВасильевский островКрейсер АврораВечерниеЭрмитажАдмиралтействоМариинский дворецДостоевскийИсаакиевский соборМифы и легендыШкольныеВсеНевский проспектПо барамМихайловский замокКриминальный ПетербургЗимний дворецКазанский соборПешкомМистическиеДворцы и особнякиСоборы и храмыЛитературныеБлокадный ЛенинградГрупповыеНа корабликеСо скидкойИндивидуальныеБары и ночная жизньНа мотоцикле