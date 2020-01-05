3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История резиденции

Экскурсия начнётся с рассказа о возникновении дворцово-паркового ансамбля, который восхищает своим размахом. Кто строил и перестраивал летнюю резиденцию? Вы оцените анфиладу парадных гостиных Большого дворца, коллекции предметов искусства, старинную мебель и декоративное оформление Тронного и Чесменского залов, а также Белой столовой. А лабиринт аллей парковой зоны впечатлит вас стройностью замысла, несмотря на то, что в зимний сезон знаменитые фонтаны — главные украшения парка — прекращают свою работу.

Роскошь убранства

Петергофский дворец поражает изысканностью и продуманностью. От золочёной парадной лестницы до зеркал Танцевального, или, как его раньше называли, Купеческого зала — каждая деталь интерьера здесь на своём месте и говорит о тонком вкусе обитателей резиденции. Вы познакомитесь с канонами классицизма и барокко, в которых оформлены комнаты, посетите парадные покои и столовые и рассмотрите гобелены французских мастеров и полотна итальянских художников.