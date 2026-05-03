25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы любите кататься на велосипеде? И хотите увидеть в Петербурге лучшее за 2 часа? Бинго! Наш маршрут — то, что доктор прописал! Садимся в седло и крутим педали от Спаса на Крови, Марсова поля и Летнего сада до Троицкого моста, Петропавловской крепости и крейсера «Аврора».
И конечно, во время нашей велопрогулки предусмотрены остановки с морем интересных фактов о Петербурге!
И конечно, во время нашей велопрогулки предусмотрены остановки с морем интересных фактов о Петербурге!
Описание экскурсии
- Мы прокатимся рядом со Спасом на Крови
- Заедем на Марсово поле
- Наездимся вдоль и поперёк по Дворцовой площади
- Пересечём Троицкий мост
- Проедем мимо крейсера «Аврора»
- Обогнём Петропавловскую крепость
- Попадём на стрелку Васильевского острова
- Повидаемся с мистическими сфинксами
- Помашем ручкой Исаакиевскому собору и Медному всаднику
Не забудьте фотоаппарат: город предстанет перед вами во всём великолепии!
Организационные детали
- Цена указана с учётом аренды велосипеда. При получении велосипеда необходимо внести сохранный депозит в размере 3000 ₽ и паспорт за каждый велосипед
- Если есть пожелания к модели велосипеда, пожалуйста, сообщите об этом заранее
- Важно: так как инфраструктура города не всегда располагает велосипедными дорожками, иногда нужно будет ехать по проезжей части
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Садовая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 10605 туристов
Историк, блогер, автор статей, книг, цикла лекций, активный путешественник. Вырос во дворе легендарного Фонтанного дома — с детства впитал в себя дух старого Петербурга и с радостью готов поделиться своими знаниями и любовью к городу со всеми желающими!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Артём хороший рассказчик, много знает о городе. Это чувствуется. Много знает о том, почему и что оказалось недостроенным, кто и где сэкономил. Задавайте любой вопрос Артёму и вам будет легенда
+3
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Е
Все отлично. Артем знает, по-моему, ВСЕ про свой любимый город! Ответит на любой вопрос. Маршрут на велосипеде продуман, безопасен и интересен! Никакой "автобусный" проезд с ним не сравнится! Свежо, просторно, увлекательно, с привлечением собственных физических усилий в разы поднимает ценность происходящего! Спасибо за доставленное удовольствие и полезную, содержательную беседу!
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О
Спасибо, Артём, что не отменили экскурсию и покатались с нами под проливным дождём🤗
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Было здорово!
Рекомендую
Рекомендую
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Е
Артем! Хочу выразить благодарность за незабываемую экскурсию!
Я до сих пор под впечатлением!
Нам очень понравилось, интересно, с юмором, весело!
Я Вас буду советовать всем своим друзьям.
Если кто-то думает, что за 3 часа
Я до сих пор под впечатлением!
Нам очень понравилось, интересно, с юмором, весело!
Я Вас буду советовать всем своим друзьям.
Если кто-то думает, что за 3 часа
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А
Экскурсия очень понравилась. Квалификация нашего гида Артема вызывает восхищение, а его знание английского и коммуникабельность сплотили нашу разноязыкую группу и превратили в друзей. Места для остановок выбраны очень удачно, мы
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