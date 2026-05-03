25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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или история с нюансом.



Дорога по дорогам в целом хорошая, для ребёнка 13 лет безопасная.

Для меня и ребёнка было бы интереснее чуть больше времени на остановки, а то дите не успело глянуть на аврору и мы уже поехали. Я готов заплатить и за 3 и 4 часовую экскурсию. И если есть ребёнок в группе, то как-то это соединять с его возрастом, может быть с периодом изучаем ой истории в школе.



Для взрослого очень интересно!