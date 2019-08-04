25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Спас-на-Крови

Михайловский замок

Летний сад

Марсово поле

Домик Петра I

Крейсер «Аврора»

Петропавловская Крепость

Стрелка Васильевского острова

Кунсткамера

Меньшиковский дворец

Академия художеств

Медный всадник

Исаакиевский собор

Дворцовая площадь

Мы прокатимся мимо Спаса-на-Крови, наездимся вдоль и поперек по Дворцовой площади, заедем на Марсово поле, пересечем Троицкий мост и проедем мимо Крейсера «Аврора», а затем, обогнув Петропавловскую крепость, попадем на стрелку Васильевского острова.

Повидаемся с мистическими сфинксами, помашем ручкой Исакиевскому собору и Медному всаднику. Конечно, во время нашей вело-экскурсии предусмотрены остановки, чтобы узнать море интересных фактов о Петербурге, а также, пофотографировать. Так что не забудьте фотоаппарат, ведь город предстанет перед вами во всем своем блеске!