25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Вело-экскурсия «Весь Петербург за 2 часа»

Обзорная прогулка по городу для вело-любителей

Артем
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Артем – ваш гид
Если вы впервые в Петербурге, любите кататься на велосипеде и хотите увидеть все лучшее за 2 часа — этот маршрут — «то, что доктор прописал»!
От 2520 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На велосипеде
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Садовая
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У этой экскурсии25 отзывов
4.6
Вело-экскурсия «Весь Петербург за 2 часа»
Вело-экскурсия «Весь Петербург за 2 часа»

Что вас ожидает

  • Спас-на-Крови
  • Михайловский замок
  • Летний сад
  • Марсово поле
  • Домик Петра I
  • Крейсер «Аврора»
  • Петропавловская Крепость
  • Стрелка Васильевского острова
  • Кунсткамера
  • Меньшиковский дворец
  • Академия художеств
  • Медный всадник
  • Исаакиевский собор
  • Дворцовая площадь

Мы прокатимся мимо Спаса-на-Крови, наездимся вдоль и поперек по Дворцовой площади, заедем на Марсово поле, пересечем Троицкий мост и проедем мимо Крейсера «Аврора», а затем, обогнув Петропавловскую крепость, попадем на стрелку Васильевского острова.

Повидаемся с мистическими сфинксами, помашем ручкой Исакиевскому собору и Медному всаднику. Конечно, во время нашей вело-экскурсии предусмотрены остановки, чтобы узнать море интересных фактов о Петербурге, а также, пофотографировать. Так что не забудьте фотоаппарат, ведь город предстанет перед вами во всем своем блеске!

Организационные детали

Цена указана с учетом аренды велосипеда. При получении велосипеда необходимо внести сохранный депозит в размере 3000 рублей и паспорт за каждый велосипед.

Вело-экскурсия «Весь Петербург за 2 часа»
Вело-экскурсия «Весь Петербург за 2 часа»
Вело-экскурсия «Весь Петербург за 2 часа»
Вело-экскурсия «Весь Петербург за 2 часа»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Садовая.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артем
Артем
Историк, блогер, автор статей, книг, цикла лекций, активный путешественник. Вырос во дворе легендарного «Фонтанного дома» — с детства впитал в себя дух старого Петербурга и с радостью готов поделиться своими знаниями и любовью к городу со всеми желающими!
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 августа 2019
Интересная подача информации. Не затянуто.
Артём хороший рассказчик.
Велосипеды оставляют желать лучшего.
Маршрут всё же лучше прокладывать с учётом
интенсивности дорожного движения, по более
спокойным дорогам.
18 июля 2019
Вчера были на вело экскурсии. Очень понравилось, хоть и с погодой не совсем. Артем рассказывал много интересного, маршрут по всем достопримечательностям был пройден легко. Всем советуем съездить, на велосипедах на много интереснее, чем пешком. Спасибо Артем!
17 июля 2019
Интересный маршрут с интересным рассказом - мне понравилось! Рекомендую!
14 июля 2019
На экскурсии была с ребенком 14 лет. Традиционные экскурсии ребенок, в силу "противного"возраста, не воспринимает, а здесь эмоции зашкаливали,с интересом слушала рассказ гида.
13 июля 2019
Велоэкскурсия, как для меня это идеальный способ познакомиться с городом! Так как город насыщен культурными памятками, и все они находятся не на маленьком пятачку, а разбросаны. Гид очень познавательно все рассказывал, с юмором! Рекомендуем всем! Велосипед можно выбрать под себя, какой делаешь.
7 июля 2019
Лучше ехать на эускурсию с утра, можно больше внимания уделять достопримнчательностям и меньше вопросам безопасного для себя и окружающих проезда.
3 мая 2019
Посчастливилось побывать на вело экскурсии с экскурсоводом Артёмом. Очень все понравилось. Начиная от велопроката, заканчивая погодой)) Артём чудесно рассказывает, не заурядно, приятно было слушать, интригующе и с шутками))) от души ещё раз благодарю ✋
5 августа 2018
очень понравилась экскурсия. великолепно подходит для начала путешествия по Питеру.
Артем хороший расказчик, с чувсивом юмора... рекоммендую
25 июля 2018
Слишком много личных комментариев гида, обиженного жизнью или кем-то ещё
9 июля 2018
Отличная экскурсия, специально продуманный маршрут, для усиления восприятия, толерантные рассказы о многих событиях, которые не однозначно трактуются и по сей день. Молодец Василий, еще покатаемся!
Ещё 15 отзывов

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