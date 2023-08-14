В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему пару, Екатерининскому корпусу и гротам

Отправиться в русский Версаль, впечатлиться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов

4.8
5 отзывов
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Из Петербурга вы на «крыльях» метеора переправитесь через воды Финского залива в прекрасный Петергоф. Вместе в гидом исследуете Нижний парк, узнаете самое любопытное о фонтанах и гротах.

А также побываете в Екатерининском корпусе: этот небольшой дворец покорит вас своим выдержанным классицистическим стилем и поведает свою историю.
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему пару, Екатерининскому корпусу и гротам
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему пару, Екатерининскому корпусу и гротам
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему пару, Екатерининскому корпусу и гротам
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему пару, Екатерининскому корпусу и гротам
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему пару, Екатерининскому корпусу и гротам
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему пару, Екатерининскому корпусу и гротам
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему пару, Екатерининскому корпусу и гротам
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему пару, Екатерининскому корпусу и гротам
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему пару, Екатерининскому корпусу и гротам
В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему пару, Екатерининскому корпусу и гротам
Ближайшие даты:
28
авг
29
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Поездка на метеоре. Туда и обратно вы доберётесь с комфортом на скоростном судне на подводных крыльях. По пути увидите новый стадион «Газпром Арена», а также высотку «Лахта Центр».

Прогулка по Нижнему парку. Вы обойдёте все главные фонтаны — от Самсона, венчающего каскад, до весёлых шутих. Узнаете об устройстве российского Версаля, о необычных задумках Петра и их реализации.

Спуск в «Гроты Большого каскада». Здесь вы познакомитесь с устройством работы фонтанов, увидите подлинную кирпичную кладку петровского времени, трубы, по которым вода подаётся в фонтаны Большого каскада, схему фонтанного водовода — уникального памятника гидротехнического искусства 18–19 вв.

Экскурсия по Екатерининскому корпусу. Вы оцените убранство отреставрированного совсем недавно, в 2021 году, дворца. Узнаете о его трансформации от творения Растрелли в стиле барокко до сдержанного классицизма Кваренги.

Организационные детали

  • Эта программа актуальна для поездки в Петергоф в понедельник. Если вы собираетесь посетить его в другой день недели, советуем вам экскурсию В Петергоф на метеоре: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
  • С вами будет гид из нашей команды; экскурсию по парку и дворцу проводит местный гид, сотрудник Петергофа
  • В стоимость включены билеты на метеор туда-обратно, экскурсии по парку, гротам и дворцу

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Английской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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3
2
1
Д
14 авг 2023
Очень понравилась экскурсия, всё чётко организовано, информативно, интересный маршрут, прогулка на Метеоре - приятное дополнение
О
2 авг 2023
Прекрасно все организовано. Поездка на Метеоре в Петергоф - отдельное удовольствие: быстро, комфортно и с ветерком! Сопровождающий гид Екатерина Максимова все четко объясняла и разрешала все вопросы. Гиды на месте профессионалы. Слышимость на фонтанах не очень, но при необходимости большие группы делят пополам. Никогда не была в Гротах - оно того стоит! Прогулка по Нижнему парку - редкое сочетание изящных архитектурных ансамблей, красивейших фонтанов, прекрасных ландшафтов и просторных тенистых аллей. Петергоф - это большая любовь!
М
31 июля 2023
Отличное путешествие с детьми. Великолепные гиды и быстрая дорога до Петергофа и обратно.
Ирина
18 июля 2023
Было интересно как ребенку 10 лет, так и пенсионеру. Все четко, забрали, гиду передали, свободное время дали, билеты за нас купили. Удобно. понятно, четко, интересно!
Е
18 июля 2023
На метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают в первую очередь. По приезду вас передадут другому экскурсоводу. В гротах нам понравилось и гид и сами гроты и то как подали информацию. А вот экскурсия по парку и по Мон-плезир оставляет желать лучшего. Но это скорее всего нам не повезло тк это был уже другой гид -местный, от петергофа. Очень много народу. Прям Толпа. Гид не ходит а бегает. Даже не смотря на микрофон ничего не слышно. Группу не пересчитывает. Никого не ждёт а по Мон-плезир рассказывала слишком дотошно и скучно. Другие гиды были значительно активнее и заинтересованнее. Лучше брать индивидуальный тур. И еще случился небольшой казус. К нашей группе прибилась отставшая от соседней группы женщина и из-за этого моего мужа не хотели пускать. На него видите ли не хватило билета 🙈. Немного повздорили. Но вроде обошлось. Парк огромный. Но очень красивый. Возьмите с собой перекус тк там не очень вкусно да и дорого. И купите заранее орешки и что то для уточек. Они все ручные и можно покормить. Чайки наглые 🙃. Местный Эрмитаж закрывается в 6. Лучше приходить пораньше а то не пустят. И всем советую фонтаны шутихи (для детей берите сменную одежду) и экскурсию по бане (оплата отдельно на месте)
На метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают вНа метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают вНа метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают вНа метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают вНа метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают вНа метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают вНа метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают вНа метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают вНа метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают вНа метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают в

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