Мои заказы

В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам

Отправиться в русский Версаль, впечатлиться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов
Из Петербурга вы на «крыльях» скоростного судна переправитесь через воды Финского залива в прекрасный Петергоф. Вместе в гидом исследуете Нижний парк, узнаете самое любопытное о фонтанах и гротах.

А также побываете в Екатерининском корпусе: этот небольшой дворец покорит вас своим выдержанным классицистическим стилем и поведает свою историю.
4.6
41 отзыв
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам

Описание экскурсии

Поездка на скоростном судне. Туда и обратно вы доберётесь с комфортом на скоростном судне на подводных крыльях (метеор/восход/катамаран). По пути увидите новый стадион «Газпром Арена», а также высотку «Лахта-центр».

Прогулка по Нижнему парку. Вы обойдёте все главные фонтаны — от Самсона, венчающего каскад, до весёлых шутих. Узнаете об устройстве российского Версаля, о необычных задумках Петра и их реализации.

Спуск в «Гроты Большого каскада». Здесь вы познакомитесь с устройством работы фонтанов, увидите подлинную кирпичную кладку петровского времени, трубы, по которым вода подаётся в фонтаны Большого каскада, схему фонтанного водовода — уникального памятника гидротехнического искусства 18–19 вв.

Экскурсия по Екатерининскому корпусу. Вы оцените убранство отреставрированного совсем недавно, в 2021 году, дворца. Узнаете о его трансформации от творения Растрелли в стиле барокко до сдержанного классицизма Кваренги.
По четвергам Екатерининский корпус закрыт, экскурсия проводится по павильону «Эрмитаж».

Организационные детали

  • С вами будет гид из нашей команды; экскурсию по парку и дворцу проводит местный гид, сотрудник Петергофа
  • В стоимость включены билеты на метеор туда-обратно, экскурсии по парку, гротам и дворцу

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет7100 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Пенсионеры6600 ₽
Школьники6100 ₽
Студенты6150 ₽
Дети 4-6 лет3950 ₽
Иностранный взр.11 990 ₽
Иностранный уч.8200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 21965 туристов
Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего дела. Как
читать дальшеуменьшить

один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах. С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому. Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
8
3
1
2
1
1
1
М
Экскурсия прошла отлично, нас сопровождала очень приятная девушка, а в Петергофе местный экскурсовод. С погодой повезло, поэтому прогулкой мы насладились сполна. Особенно впечатлили гроты, где нам рассказали про внутреннее устройство
читать дальшеуменьшить

фонтанов, ну и сами фонтаны, конечно, это то, что раз в жизни нужно увидеть каждому. Все пошло без заминки, на метеорах выехали вовремя, по дороге наслаждались морскими видами. Всем рекомендуем данного организатора.

Экскурсия прошла отлично, нас сопровождала очень приятная девушка, а в Петергофе местный экскурсовод. С погодой повезло,
Экскурсия прошла отлично, нас сопровождала очень приятная девушка, а в Петергофе местный экскурсовод. С погодой повезло,
Экскурсия прошла отлично, нас сопровождала очень приятная девушка, а в Петергофе местный экскурсовод. С погодой повезло,
Экскурсия прошла отлично, нас сопровождала очень приятная девушка, а в Петергофе местный экскурсовод. С погодой повезло,
Экскурсия прошла отлично, нас сопровождала очень приятная девушка, а в Петергофе местный экскурсовод. С погодой повезло,
Экскурсия прошла отлично, нас сопровождала очень приятная девушка, а в Петергофе местный экскурсовод. С погодой повезло,
Экскурсия прошла отлично, нас сопровождала очень приятная девушка, а в Петергофе местный экскурсовод. С погодой повезло,
Экскурсия прошла отлично, нас сопровождала очень приятная девушка, а в Петергофе местный экскурсовод. С погодой повезло,
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия очень понравилась. Галина замечательный рассказчик. Гроты Большого Каскада - это вообще отдельная история, обязательно к посещению, это прекрасная возможность увидеть систему фонтанов изнутри. Немногие агентства предлагают данную экскурсию. Однозначно рекомендую!
Экскурсия очень понравилась. Галина замечательный рассказчик. Гроты Большого Каскада - это вообще отдельная история, обязательно к
Экскурсия очень понравилась. Галина замечательный рассказчик. Гроты Большого Каскада - это вообще отдельная история, обязательно к
Экскурсия очень понравилась. Галина замечательный рассказчик. Гроты Большого Каскада - это вообще отдельная история, обязательно к
Экскурсия очень понравилась. Галина замечательный рассказчик. Гроты Большого Каскада - это вообще отдельная история, обязательно к
Экскурсия очень понравилась. Галина замечательный рассказчик. Гроты Большого Каскада - это вообще отдельная история, обязательно к
Экскурсия очень понравилась. Галина замечательный рассказчик. Гроты Большого Каскада - это вообще отдельная история, обязательно к
Экскурсия очень понравилась. Галина замечательный рассказчик. Гроты Большого Каскада - это вообще отдельная история, обязательно к
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Все отлично
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия очень понравилась! Всем буду рекомендовать. Очень удачный маршрут на Метеоре туда и обратно. Поход по гротам впечатлил. В малом дворце Екатерины тоже отличный экскурсовод достался) Погуляли по восточному крылу Петергофа с Галиной экскурсоводом, она подробно рассказывала о фонтанах и постройках -впечатлило! И ещё было свободное время погулять, покушать, отдохнуть! Экскурсия чудесная!!!!!
Экскурсия очень понравилась! Всем буду рекомендовать. Очень удачный маршрут на Метеоре туда и обратно. Поход по
Экскурсия очень понравилась! Всем буду рекомендовать. Очень удачный маршрут на Метеоре туда и обратно. Поход по
Экскурсия очень понравилась! Всем буду рекомендовать. Очень удачный маршрут на Метеоре туда и обратно. Поход по
Экскурсия очень понравилась! Всем буду рекомендовать. Очень удачный маршрут на Метеоре туда и обратно. Поход по
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Были на экскурсии в самую дождливую пятницу- 12 июля. Замена экскурсии Екатерининского корпуса на Большой Дворец. Как я поняла- такие замены не редки. Но это не зависит от организатора тура.
читать дальшеуменьшить

Погода испортила всё, что могла. Но: организаторы, как могли старались поддерживать наш экскурсионный дух. Понрааилась экскурсия в Грот. Понравилось отсутствие очередей и вежливость персонала- и на Метеоре, и во Дворце. Очень позитивная гид Оксана. Рассказывала интересно. На вопросы отвечала. Впечатления остались незабываемые. Спасибо вам!

Были на экскурсии в самую дождливую пятницу- 12 июля. Замена экскурсии Екатерининского корпуса на Большой Дворец.
Были на экскурсии в самую дождливую пятницу- 12 июля. Замена экскурсии Екатерининского корпуса на Большой Дворец.
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
На метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают в первую очередь. По приезду вас передадут другому экскурсоводу. В гротах нам понравилось и гид
читать дальшеуменьшить

и сами гроты и то как подали информацию. А вот экскурсия по парку и по Мон-плезир оставляет желать лучшего. Но это скорее всего нам не повезло тк это был уже другой гид -местный, от петергофа. Очень много народу. Прям Толпа. Гид не ходит а бегает. Даже не смотря на микрофон ничего не слышно. Группу не пересчитывает. Никого не ждёт а по Мон-плезир рассказывала слишком дотошно и скучно. Другие гиды были значительно активнее и заинтересованнее. Лучше брать индивидуальный тур. И еще случился небольшой казус. К нашей группе прибилась отставшая от соседней группы женщина и из-за этого моего мужа не хотели пускать. На него видите ли не хватило билета 🙈. Немного повздорили. Но вроде обошлось. Парк огромный. Но очень красивый. Возьмите с собой перекус тк там не очень вкусно да и дорого. И купите заранее орешки и что то для уточек. Они все ручные и можно покормить. Чайки наглые 🙃. Местный Эрмитаж закрывается в 6. Лучше приходить пораньше а то не пустят. И всем советую фонтаны шутихи (для детей берите сменную одежду) и экскурсию по бане (оплата отдельно на месте)

На метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают в
На метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают в
На метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают в
На метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают в
На метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают в
На метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают в
На метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают в
На метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают в+2
На метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают в
На метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают в
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам»

В Петергоф на скоростном судне: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
На метеоре
6.5 часов
379 отзывов
Групповая
В Петергоф на скоростном судне: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
Отправиться в русский Версаль, полюбоваться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
7500 ₽ за человека
Имперская роскошь парковых фонтанов и дворцов Петергофа
На автобусе
7 часов
199 отзывов
Групповая
Имперская роскошь парковых фонтанов и дворцов Петергофа
Автобусное путешествие с посещением Нижнего парка и Большого дворца (билеты включены)
Начало: У Гостиного Двора
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
11 авг в 11:15
12 авг в 11:15
4800 ₽ за человека
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Пешая
1.5 часа
-
5%
113 отзывов
Индивидуальная
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Окунуться в прошлое приморской резиденции русских императоров на прогулке по роскошному парку
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
от 5700 ₽6000 ₽ за человека
Два знаменитых парка Петергофа за 1 день
На машине
7 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Два знаменитых парка Петергофа за 1 день
Погулять по Нижнему парку и «Александрии», посетить Большой дворец, Коттедж и другие значимые места
Начало: В вашем отеле
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 23 500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
7100 ₽ за человека