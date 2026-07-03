Из Петербурга вы на «крыльях» скоростного судна переправитесь через воды Финского залива в прекрасный Петергоф. Вместе в гидом исследуете Нижний парк, узнаете самое любопытное о фонтанах и гротах. А также побываете в Екатерининском корпусе: этот небольшой дворец покорит вас своим выдержанным классицистическим стилем и поведает свою историю.

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Описание экскурсии

Поездка на скоростном судне. Туда и обратно вы доберётесь с комфортом на скоростном судне на подводных крыльях (метеор/восход/катамаран). По пути увидите новый стадион «Газпром Арена», а также высотку «Лахта-центр».

Прогулка по Нижнему парку. Вы обойдёте все главные фонтаны — от Самсона, венчающего каскад, до весёлых шутих. Узнаете об устройстве российского Версаля, о необычных задумках Петра и их реализации.

Спуск в «Гроты Большого каскада». Здесь вы познакомитесь с устройством работы фонтанов, увидите подлинную кирпичную кладку петровского времени, трубы, по которым вода подаётся в фонтаны Большого каскада, схему фонтанного водовода — уникального памятника гидротехнического искусства 18–19 вв.

Экскурсия по Екатерининскому корпусу. Вы оцените убранство отреставрированного совсем недавно, в 2021 году, дворца. Узнаете о его трансформации от творения Растрелли в стиле барокко до сдержанного классицизма Кваренги.

По четвергам Екатерининский корпус закрыт, экскурсия проводится по павильону «Эрмитаж».

Организационные детали