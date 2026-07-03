Поездка на скоростном судне. Туда и обратно вы доберётесь с комфортом на скоростном судне на подводных крыльях (метеор/восход/катамаран). По пути увидите новый стадион «Газпром Арена», а также высотку «Лахта-центр».
Прогулка по Нижнему парку. Вы обойдёте все главные фонтаны — от Самсона, венчающего каскад, до весёлых шутих. Узнаете об устройстве российского Версаля, о необычных задумках Петра и их реализации.
Спуск в «Гроты Большого каскада». Здесь вы познакомитесь с устройством работы фонтанов, увидите подлинную кирпичную кладку петровского времени, трубы, по которым вода подаётся в фонтаны Большого каскада, схему фонтанного водовода — уникального памятника гидротехнического искусства 18–19 вв.
Экскурсия по Екатерининскому корпусу. Вы оцените убранство отреставрированного совсем недавно, в 2021 году, дворца. Узнаете о его трансформации от творения Растрелли в стиле барокко до сдержанного классицизма Кваренги. По четвергам Екатерининский корпус закрыт, экскурсия проводится по павильону «Эрмитаж».
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды; экскурсию по парку и дворцу проводит местный гид, сотрудник Петергофа
В стоимость включены билеты на метеор туда-обратно, экскурсии по парку, гротам и дворцу
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 21965 туристов
Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат.
В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего дела. Как читать дальшеуменьшить
один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах.
С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому.
Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
8
3
1
2
1
1
1
М
Марина
Экскурсия прошла отлично, нас сопровождала очень приятная девушка, а в Петергофе местный экскурсовод. С погодой повезло, поэтому прогулкой мы насладились сполна. Особенно впечатлили гроты, где нам рассказали про внутреннее устройство читать дальшеуменьшить
фонтанов, ну и сами фонтаны, конечно, это то, что раз в жизни нужно увидеть каждому. Все пошло без заминки, на метеорах выехали вовремя, по дороге наслаждались морскими видами. Всем рекомендуем данного организатора.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Экскурсия очень понравилась. Галина замечательный рассказчик. Гроты Большого Каскада - это вообще отдельная история, обязательно к посещению, это прекрасная возможность увидеть систему фонтанов изнутри. Немногие агентства предлагают данную экскурсию. Однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Борис
Все отлично
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Экскурсия очень понравилась! Всем буду рекомендовать. Очень удачный маршрут на Метеоре туда и обратно. Поход по гротам впечатлил. В малом дворце Екатерины тоже отличный экскурсовод достался) Погуляли по восточному крылу Петергофа с Галиной экскурсоводом, она подробно рассказывала о фонтанах и постройках -впечатлило! И ещё было свободное время погулять, покушать, отдохнуть! Экскурсия чудесная!!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Были на экскурсии в самую дождливую пятницу- 12 июля. Замена экскурсии Екатерининского корпуса на Большой Дворец. Как я поняла- такие замены не редки. Но это не зависит от организатора тура. читать дальшеуменьшить
Погода испортила всё, что могла. Но: организаторы, как могли старались поддерживать наш экскурсионный дух. Понрааилась экскурсия в Грот. Понравилось отсутствие очередей и вежливость персонала- и на Метеоре, и во Дворце. Очень позитивная гид Оксана. Рассказывала интересно. На вопросы отвечала. Впечатления остались незабываемые. Спасибо вам!
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
На метеор лучше приходить заранее, тк самые лучшие места (на носу с панорамными окнами) разбирают в первую очередь. По приезду вас передадут другому экскурсоводу. В гротах нам понравилось и гид читать дальшеуменьшить
и сами гроты и то как подали информацию. А вот экскурсия по парку и по Мон-плезир оставляет желать лучшего. Но это скорее всего нам не повезло тк это был уже другой гид -местный, от петергофа. Очень много народу. Прям Толпа. Гид не ходит а бегает. Даже не смотря на микрофон ничего не слышно. Группу не пересчитывает. Никого не ждёт а по Мон-плезир рассказывала слишком дотошно и скучно. Другие гиды были значительно активнее и заинтересованнее. Лучше брать индивидуальный тур. И еще случился небольшой казус. К нашей группе прибилась отставшая от соседней группы женщина и из-за этого моего мужа не хотели пускать. На него видите ли не хватило билета 🙈. Немного повздорили. Но вроде обошлось. Парк огромный. Но очень красивый. Возьмите с собой перекус тк там не очень вкусно да и дорого. И купите заранее орешки и что то для уточек. Они все ручные и можно покормить. Чайки наглые 🙃. Местный Эрмитаж закрывается в 6. Лучше приходить пораньше а то не пустят. И всем советую фонтаны шутихи (для детей берите сменную одежду) и экскурсию по бане (оплата отдельно на месте)
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам»