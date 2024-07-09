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Готовы сыграть? Тогда эта экскурсия для вас! Я расскажу любопытные, но порой совершенно невероятные истории о городе. Ваша задача — угадать, какие из них правда. А ещё найти скрытые от посторонних глаз артефакты и набрать за это баллы. В конце экскурсии победитель получит приз. Этот живой интерактивный формат подойдёт всем: и взрослым, и детям!