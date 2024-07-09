Готовы сыграть? Тогда эта экскурсия для вас! Я расскажу любопытные, но порой совершенно невероятные истории о городе. Ваша задача — угадать, какие из них правда. А ещё найти скрытые от посторонних глаз артефакты и набрать за это баллы. В конце экскурсии победитель получит приз. Этот живой интерактивный формат подойдёт всем: и взрослым, и детям!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Тайными тропами проходных дворов
С Невского проспекта мы отправимся исследовать центр. Увидим граффити с Виктором Цоем, рассмотрим «Дом печального ангела» и поищем летающих крокодилов. На Ковенском переулке я покажу вам католический храм Лурдской Богоматери и дом архитектора Хренова (дом Муяки). А на Басковом переулке — дом, в котором жил президент страны. Закончим экскурсию на Кирочной улице, недалеко от метро «Чернышевская».
Лишь часть интересных фактов, которые вы узнаете:
- У какой парадной расположились самые уродливые атланты в городе
- Что делал президент Франции Шарль Де Голль в Ковенском переулке
- Как писатель Николай Некрасов выиграл в карты жену
- Где жил человек рассеянный с улицы Бассейной из стихотворения Маршака
- На каком перекрёстке произошла первая в городе автомобильная авария
- Как королева Елизавета II оказалась на балконе доходного дома
- Зачем генерал-губернатор Петербурга украл пароход
- Где в Петербурге находятся «Хреновы дома»
А также вам предстоит:
- Проследовать за белым кроликом в потайную нору
- Научиться отличать сандрик от балюстрады
- Вычислить расположение конюшен и каретных сараев
- Отыскать огромного синего кита в маленьком дворе-колодце
- Найти «лифты-градусники» и «холодильники»
- Посчитать львов, атлантов и грифонов на фасадах домов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 726 туристов
Привет! Меня зовут Виталий. Я провожу экскурсии-квизы в Петербурге более 8 лет. Гид в них одновременно ведущий увлекательной игры: он задаёт вопросы и объявляет задания на внимательность. За правильные ответы выдаёт жетоны с баллами, а в конце награждает победителя призом. Это очень динамичный, весёлый и нестандартный формат, при котором каждый участник находится в тонусе, ощущает азарт и вовлечённость.Задать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Стрит-арт и дворы Петербурга: авторская прогулка
Погрузиться в мир уличного искусства и найти островки андеграунда среди центральных улиц города
Начало: Невский проспект
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 4 290₽ за всё до 2 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Примечательные дворы Петербурга
Пешее путешествие по самым интересным дворам города для взрослых и детей
Начало: В районе Аничкова моста
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
от 1 960₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обратная сторона Петербурга
Узнать все самое интересное о непарадном Петербурге на автомобильной экскурсии
Начало: В центре города по согласованию
16 июля в 12:00
17 июля в 15:00
5 800₽ за всё до 4 чел.