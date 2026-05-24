Готовы сыграть? Тогда эта экскурсия для вас! Я расскажу любопытные, но порой совершенно невероятные истории о городе. Ваша задача — угадать, какие из них правда. А ещё найти скрытые от посторонних глаз артефакты и набрать за это баллы. В конце экскурсии победитель получит приз. Этот живой интерактивный формат подойдёт всем: и взрослым, и детям!
Описание экскурсии
Тайными тропами проходных дворов
С Невского проспекта мы отправимся исследовать центр. Увидим граффити с Виктором Цоем, рассмотрим «Дом печального ангела» и поищем летающих крокодилов. На Ковенском переулке я покажу вам католический храм Лурдской Богоматери и дом архитектора Хренова (дом Муяки). А на Басковом переулке — дом, в котором жил президент страны. Закончим экскурсию на Кирочной улице, недалеко от метро «Чернышевская».
Лишь часть интересных фактов, которые вы узнаете:
- У какой парадной расположились самые уродливые атланты в городе
- Что делал президент Франции Шарль Де Голль в Ковенском переулке
- Как писатель Николай Некрасов выиграл в карты жену
- Где жил человек рассеянный с улицы Бассейной из стихотворения Маршака
- На каком перекрёстке произошла первая в городе автомобильная авария
- Как королева Елизавета II оказалась на балконе доходного дома
- Зачем генерал-губернатор Петербурга украл пароход
- Где в Петербурге находятся «Хреновы дома»
А также вам предстоит:
- Проследовать за белым кроликом в потайную нору
- Научиться отличать сандрик от балюстрады
- Вычислить расположение конюшен и каретных сараев
- Отыскать огромного синего кита в маленьком дворе-колодце
- Найти «лифты-градусники» и «холодильники»
- Посчитать львов, атлантов и грифонов на фасадах домов
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
: у станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Привет! Меня зовут Виталий. Я провожу экскурсии-квизы в Петербурге более 8 лет. Я одновременно и гид, и ведущий увлекательной игры: задаю вопросы и объявляю задания на внимательность. За правильные ответы выдаю жетоны с баллами, а в конце награждаю победителя призом. Это очень динамичный, весёлый и нестандартный формат, при котором каждый участник находится в тонусе, ощущает азарт и вовлечённость.
Не первый раз на экскурсии у Виталия, и когда я сообщила подросткам, что мы вновь идём к нему, дословно: «о, это крутой экскурсовод, там будет интересно!»
Я с компанией друзей была на экскурсии-квиз по проходным дворам и переулкам Петербурга. Многие из нашей компании -петербужцев были настроены так: ну и чем же нас можно удивить! 😀но Виталий
Очень интересная экскурсия.
Много интерактива и азарта. Очень интересные истории и факты, места, в которые сам, даже нечаянно не забредешь. Ощущение что ходили по старинным фильмам.
Были сегодня на экскурсии Верю- не верю! Группа 2 взрослых и 2 ребенка. Понравилась всем, младшему, которому 7 лет сказал: думал, будет скучно как в музее, а тут интересно. Всем рекомендуем.
Формат Экскурсия-квест оказалась очень захватывающей, дети были полностью погружены в процесс решения загадок и выполнения заданий (за баллы). Дети были увлечены, рассматривали архитектуру зданий (как приключение-искали всевозможные декоративные элементы на
Побывали сегодня на этой инереснейшей экскурсии! Это наша уже вторая встреча с Виталием! Очень интеллигентный человек, много знающий, увлекательно рассказывающий эксурсовод! Сама экскурсия очень увлекательная, два с половиной часа пролетели
