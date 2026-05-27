Мы составляем маршрут вместе, чтобы поймать самые красивые виды города! Вы увидите легендарный канал Грибоедова, восхититесь дворцами вдоль набережной Мойки и откроете сердце культурному наследию Северной столицы ❤️ Хотите отплыть прямо сейчас? Тогда вперёд навстречу свежему ветру и незабываемым впечатлениям! Прогуляться на катере по Неве и каналам — лучший способ познакомиться с Петербургом! Только вы, любимая музыка и мягкий плед 😉 Никакого шума толпы, никаких посторонних глаз.

Дмитрий Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 7990 ₽ за экскурсию Цена за 1-9 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 1 час 1-9 человек На катере Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Прогулка на катере по Неве и городским каналам — один из лучших способов увидеть центр Петербурга. Предлагаем вам отправиться на водную прогулку на катере в комфортном для вас темпе и ритме. Кроме вас, на борту не будет других пассажиров. На борту вас ждут приятные мелочи: музыка, тёплые пледы и зонты на случай непогоды. В ходе часовой прогулки мы можем проплыть по знаменитому каналу Грибоедова, полюбоваться на старинные здания на набережной реки Мойки, посмотреть основные достопримечательности и восхититься их необычайной величественностью и красотой. В рамках 1,5 часовой программы пройдем по каналам и выйдем в парадную Неву, откуда увидим Зимний дворец стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость и многое другое! Во время двухчасовой программы на развод мостов мы пройдем по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке, затем увидим разведение 3 основных мостов: Дворцового Троицкого и Литейного. На всех катерах предусмотрены жилеты. Ограничений по возрасту нет. Прогулка безопасна даже для самых маленьких пассажиров.

