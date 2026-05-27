Прогуляться на катере по Неве и каналам — лучший способ познакомиться с Петербургом! Только вы, любимая музыка и мягкий плед 😉 Никакого шума толпы, никаких посторонних глаз.
Описание экскурсииПрогулка на катере по Неве и городским каналам — один из лучших способов увидеть центр Петербурга. Предлагаем вам отправиться на водную прогулку на катере в комфортном для вас темпе и ритме. Кроме вас, на борту не будет других пассажиров. На борту вас ждут приятные мелочи: музыка, тёплые пледы и зонты на случай непогоды. В ходе часовой прогулки мы можем проплыть по знаменитому каналу Грибоедова, полюбоваться на старинные здания на набережной реки Мойки, посмотреть основные достопримечательности и восхититься их необычайной величественностью и красотой. В рамках 1,5 часовой программы пройдем по каналам и выйдем в парадную Неву, откуда увидим Зимний дворец стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость и многое другое! Во время двухчасовой программы на развод мостов мы пройдем по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке, затем увидим разведение 3 основных мостов: Дворцового Троицкого и Литейного. На всех катерах предусмотрены жилеты. Ограничений по возрасту нет. Прогулка безопасна даже для самых маленьких пассажиров.
Что включено
- Обзорная экскурсия от капитана
- Прогулка по выбранному Вами маршруту
- Бокалы
- Музыка Bluetooth
- Пледы
- Зарядка для телефона
Что не входит в цену
- Остановки на причалах отличных от стартового/n (Можно согласовать)
Место начала и завершения?
Набережная канала Грибоедова д. 61-63
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
