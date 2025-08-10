Рассмотреть с воды достопримечательности Петроградской стороны
Речная прогулка по Карповке, Большой и Малой Невке откроет вам живописные достопримечательности Петроградки: Ботанический сад Петра I, Каменноостровский дворец, старинные особняки и современную архитектуру.
Линия маршрута проходит сквозь зелёные берега Аптекарского острова, тихие воды малых рек и городскую историю — её расскажет аудиогид.
Описание водной прогулки
Речной маршрут: р. Карповка — р. Большая Невка — р. Малая Невка — р. Карповка
С воды вы увидите:
Ботанический сад Петра I — один из старейших в России, с коллекцией редких растений и исторических оранжерей. Виден с воды.
Иоанновский ставропигиальный женский монастырь. Неовизантийское здание с пятью куполами и высокой колокольней. Одна из главных архитектурных доминант на Карповке.
Дом Ленсовета. Построен в 1930-х как дом специалистов по проекту Левинсона и Фомина. Протянут вдоль реки, выделяется геометрией и масштабом.
Дом Союза художников — здание 1961 года с 90 мастерскими. Центр художественной жизни Петроградской стороны.
Каменноостровский дворец — императорская резиденция конца 18 века, построенная для Павла I. Дворец частично скрыт в парке, но хорошо виден с Малой Невки.
Телевышку. Стратегический объект, выше Эйфелевой башни на 1,5 м. Внутрь попасть нельзя, но архитектура вышки отлично просматривается с воды.
Современные кварталы и парки. На всём маршруте открываются живописные виды на жилые комплексы, аллеи, особняки и набережные Петроградской стороны.
Организационные детали
Прогулка проходит на маломерных комфортабельных катерах, где есть удобные диваны, пледы и тент на случай непогоды, а также спасжилеты и все средства безопасности
Возможно провести прогулку в индивидуальном формате — подробности в переписке
На борту работает аудиогид
С вами будет капитан из нашей команды
Подробности поездки:
На причале посадки рекомендуется быть за 15 минут до отправления судна
Допускается незначительная задержка во времени отправления рейса
На борт не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения. Нельзя проносить еду и напитки
Билеты не привязаны к местам, рассадка на судне свободная
На детей до 3 лет необходимо обязательное предварительное оформление бесплатного билета по наличию мест
Компания оставляет за собой право изменить маршрут, если этого требуют форс-мажорные обстоятельства (подъём уровня воды, проведение ремонтных работ и проч.)
Стоимость водной прогулки
Тип билета
Стоимость
Основной
950 ₽
Детский до 12 лет
850 ₽
Дети до 3-х лет
10 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Карповки у памятника Медикам, 5 минут от станции метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 56473 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Анна
10 авг 2025
Все было прекрасно) только ждать пришлось чуть больше, чем ожидалось
Афина
Ответ организатора:
Анна, благодарим за выбор и высокую оценку, рады что Вам понравился наш новый авторский маршрут. Ждём Вас снова.