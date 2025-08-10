Речная прогулка по Карповке, Большой и Малой Невке откроет вам живописные достопримечательности Петроградки: Ботанический сад Петра I, Каменноостровский дворец, старинные особняки и современную архитектуру. Линия маршрута проходит сквозь зелёные берега Аптекарского острова, тихие воды малых рек и городскую историю — её расскажет аудиогид.

Описание водной прогулки

Речной маршрут: р. Карповка — р. Большая Невка — р. Малая Невка — р. Карповка

С воды вы увидите:

Ботанический сад Петра I — один из старейших в России, с коллекцией редких растений и исторических оранжерей. Виден с воды.

Иоанновский ставропигиальный женский монастырь. Неовизантийское здание с пятью куполами и высокой колокольней. Одна из главных архитектурных доминант на Карповке.

Дом Ленсовета. Построен в 1930-х как дом специалистов по проекту Левинсона и Фомина. Протянут вдоль реки, выделяется геометрией и масштабом.

Дом Союза художников — здание 1961 года с 90 мастерскими. Центр художественной жизни Петроградской стороны.

Каменноостровский дворец — императорская резиденция конца 18 века, построенная для Павла I. Дворец частично скрыт в парке, но хорошо виден с Малой Невки.

Телевышку. Стратегический объект, выше Эйфелевой башни на 1,5 м. Внутрь попасть нельзя, но архитектура вышки отлично просматривается с воды.

Современные кварталы и парки. На всём маршруте открываются живописные виды на жилые комплексы, аллеи, особняки и набережные Петроградской стороны.

Организационные детали

Прогулка проходит на маломерных комфортабельных катерах, где есть удобные диваны, пледы и тент на случай непогоды, а также спасжилеты и все средства безопасности

Возможно провести прогулку в индивидуальном формате — подробности в переписке

На борту работает аудиогид

С вами будет капитан из нашей команды

Подробности поездки: