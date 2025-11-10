Я покажу вам необычную часть Васильевского острова, где сходятся все его контрасты: большой парк, старинная набережная с петровской застройкой, «честными» индустриальными видами и живописным изгибом русла Большой Невы.
В маршруте — один из старейших промышленных районов, особняки фабрикантов, академиков и адмиралов, а также образцы утилитарной архитектуры.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Станцию метро «Горный институт» — самую долгожданную и обсуждаемую
- Примеры утилитарной архитектуры, среди которых фабрика-кухня, больница для рабочих, пожарная станция и водонапорная башня
- Визитные карточки района — творения Николая Рериха, мозаичиста Владимира Фролова и архитектора Александра Брюллова
- Горный институт — первый в стране
- Набережную лейтенанта Шмидта — заповедник петровского Петербурга
- Ледокол «Красин», побывавший на морском дне и в плену у англичан
- Василеостровский сад — самый большой на острове
- Музей «Эрарта»
Я расскажу:
- Про «Робина Гуда» эпохи НЭПа, чья голова, по слухам, хранится в стенах юрфака СПбГУ
- О забытом античном шедевре, чей драматизм вдохновил скульпторов на создание памятника героической профессии
- Что делала архитектор Заха Хадид в районе «Чикуши»
- Что означает «пуговка» с тремя отверстиями на памятнике Рериху
- Как языческие и христианские символы гармонично сочетаются в оформлении главного корпуса Горного института
Организационные детали
При желании после экскурсии можно посетить общественное пространство «Севкабель-порт», культурный квартал «Брусницын» или музей «Эрарта» (самостоятельно и за отдельную плату).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Горный институт»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 63 туристов
Я с 2013 года в индустрии туризма, гостеприимства и организации мероприятий. За это время получила все необходимые документы для осуществления своей деятельности, написала несколько авторских экскурсий, работала как с русскими,Задать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
