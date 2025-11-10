Мои заказы

Вокруг станции метро «Горный институт»

Увидеть кварталы Петербурга, где от петровских шедевров до памятников авангарда - один шаг
Я покажу вам необычную часть Васильевского острова, где сходятся все его контрасты: большой парк, старинная набережная с петровской застройкой, «честными» индустриальными видами и живописным изгибом русла Большой Невы.

В маршруте — один из старейших промышленных районов, особняки фабрикантов, академиков и адмиралов, а также образцы утилитарной архитектуры.
Вокруг станции метро «Горный институт»© Лилия
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Станцию метро «Горный институт» — самую долгожданную и обсуждаемую
  • Примеры утилитарной архитектуры, среди которых фабрика-кухня, больница для рабочих, пожарная станция и водонапорная башня
  • Визитные карточки района — творения Николая Рериха, мозаичиста Владимира Фролова и архитектора Александра Брюллова
  • Горный институт — первый в стране
  • Набережную лейтенанта Шмидта — заповедник петровского Петербурга
  • Ледокол «Красин», побывавший на морском дне и в плену у англичан
  • Василеостровский сад — самый большой на острове
  • Музей «Эрарта»

Я расскажу:

  • Про «Робина Гуда» эпохи НЭПа, чья голова, по слухам, хранится в стенах юрфака СПбГУ
  • О забытом античном шедевре, чей драматизм вдохновил скульпторов на создание памятника героической профессии
  • Что делала архитектор Заха Хадид в районе «Чикуши»
  • Что означает «пуговка» с тремя отверстиями на памятнике Рериху
  • Как языческие и христианские символы гармонично сочетаются в оформлении главного корпуса Горного института

Организационные детали

При желании после экскурсии можно посетить общественное пространство «Севкабель-порт», культурный квартал «Брусницын» или музей «Эрарта» (самостоятельно и за отдельную плату).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Горный институт»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия
Лилия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 63 туристов
Я с 2013 года в индустрии туризма, гостеприимства и организации мероприятий. За это время получила все необходимые документы для осуществления своей деятельности, написала несколько авторских экскурсий, работала как с русскими,
так и с иностранными группами разного количества и возрастов, участвовала в организации и техническом сопровождении экскурсионных программ. Я с радостью могу продумать и провести для вас авторскую экскурсию на интересующую вас тему. Всегда рада обсудить все ваши пожелания и предложения.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

