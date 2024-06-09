Эта диорама — воплощение моей детской мечты.
На четырёх макетах вы увидите важнейшие сражения Второй мировой войны в миниатюре: более 100 единиц техники и 600 солдатиков из конструктора. Вокруг них — интерьеры и ландшафты, приближенные к реалистичным. А ещё — целый полигон, где можно поиграть в танковый бой среди городских развалин.
На четырёх макетах вы увидите важнейшие сражения Второй мировой войны в миниатюре: более 100 единиц техники и 600 солдатиков из конструктора. Вокруг них — интерьеры и ландшафты, приближенные к реалистичным. А ещё — целый полигон, где можно поиграть в танковый бой среди городских развалин.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Работа над диорамой заняла более 2 лет. Почему так долго? Вместе с командой художников я тщательно подбирал все экспонаты, стремясь не просто воссоздать обстановку военных лет, а сделать это с небывалой точностью.
Вы увидите
- Разнообразные виды вооружения и военной техники времён Второй мировой войны
- Примеры живой силы из различных подразделений (штурмовики, снайперы, артиллерия, огнемётчики и и т. д.)
- Инсталляцию полуразрушенного города, на улицах и в зданиях которого идут ожесточённые бои
- Мини-интерьеры с игрушечной мебелью и предметами быта
Вы узнаете
- Об особенностях техники и вооружения, родах войск и специфике обмундирования
- О самой большой немецкой пушке и её важнейших отличиях
- О специфике зимнего и городского боя
- О высадке союзников в Нормандии
В одном из залов вас ждёт интерактивный экспонат — полигон размером 4×6 метров, с разрушенными домами, железной дорогой, горами и рекой. Желающие смогут поучаствовать в сражении на радиоуправляемых танках или просто поездить по миниатюрным улицам города.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я (расскажу об истории и концепции выставки), а впоследствии один из гидов нашей команды
- Ограничение по возрасту 3+
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|700 ₽
|Дети до 12 лет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Проживаю в Санкт-Петербурге около 15 лет, увлекаюсь военной историей и реконструкцией. Опыт работы гидом около 10 лет. Мой проект — это не только необычный взгляд на историю, но и яркие эмоции и оригинальный опыт. Жду вас на экскурсии!Задать вопрос
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