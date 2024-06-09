Война и мир в миниатюре: выставка-панорама из конструктора

Раскрыть исторические сюжеты в необычном формате и принять участие в танковом бою (в группе)
Эта диорама — воплощение моей детской мечты.

На четырёх макетах вы увидите важнейшие сражения Второй мировой войны в миниатюре: более 100 единиц техники и 600 солдатиков из конструктора. Вокруг них — интерьеры и ландшафты, приближенные к реалистичным. А ещё — целый полигон, где можно поиграть в танковый бой среди городских развалин.
Война и мир в миниатюре: выставка-панорама из конструктора
Война и мир в миниатюре: выставка-панорама из конструктора
Война и мир в миниатюре: выставка-панорама из конструктора
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Работа над диорамой заняла более 2 лет. Почему так долго? Вместе с командой художников я тщательно подбирал все экспонаты, стремясь не просто воссоздать обстановку военных лет, а сделать это с небывалой точностью.

Вы увидите

  • Разнообразные виды вооружения и военной техники времён Второй мировой войны
  • Примеры живой силы из различных подразделений (штурмовики, снайперы, артиллерия, огнемётчики и и т. д.)
  • Инсталляцию полуразрушенного города, на улицах и в зданиях которого идут ожесточённые бои
  • Мини-интерьеры с игрушечной мебелью и предметами быта

Вы узнаете

  • Об особенностях техники и вооружения, родах войск и специфике обмундирования
  • О самой большой немецкой пушке и её важнейших отличиях
  • О специфике зимнего и городского боя
  • О высадке союзников в Нормандии

В одном из залов вас ждёт интерактивный экспонат — полигон размером 4×6 метров, с разрушенными домами, железной дорогой, горами и рекой. Желающие смогут поучаствовать в сражении на радиоуправляемых танках или просто поездить по миниатюрным улицам города.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я (расскажу об истории и концепции выставки), а впоследствии один из гидов нашей команды
  • Ограничение по возрасту 3+

ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный700 ₽
Дети до 12 лет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Чернышевская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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