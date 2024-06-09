Эта диорама — воплощение моей детской мечты. На четырёх макетах вы увидите важнейшие сражения Второй мировой войны в миниатюре: более 100 единиц техники и 600 солдатиков из конструктора. Вокруг них — интерьеры и ландшафты, приближенные к реалистичным. А ещё — целый полигон, где можно поиграть в танковый бой среди городских развалин.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Работа над диорамой заняла более 2 лет. Почему так долго? Вместе с командой художников я тщательно подбирал все экспонаты, стремясь не просто воссоздать обстановку военных лет, а сделать это с небывалой точностью.

Вы увидите

Разнообразные виды вооружения и военной техники времён Второй мировой войны

Примеры живой силы из различных подразделений (штурмовики, снайперы, артиллерия, огнемётчики и и т. д.)

Инсталляцию полуразрушенного города, на улицах и в зданиях которого идут ожесточённые бои

Мини-интерьеры с игрушечной мебелью и предметами быта

Вы узнаете

Об особенностях техники и вооружения, родах войск и специфике обмундирования

О самой большой немецкой пушке и её важнейших отличиях

О специфике зимнего и городского боя

О высадке союзников в Нормандии

В одном из залов вас ждёт интерактивный экспонат — полигон размером 4×6 метров, с разрушенными домами, железной дорогой, горами и рекой. Желающие смогут поучаствовать в сражении на радиоуправляемых танках или просто поездить по миниатюрным улицам города.

Организационные детали