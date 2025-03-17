Вас ждут 14 удивительных проектов, среди которых — интерактивные музеи, квесты, лабиринты, необычные фотозоны, игровые комнаты и другие развлечения.
Посетите один аттракцион или несколько — на ваш выбор! Яркие эмоции и классно проведённое время обеспечены.
Описание билета
Музей иллюзий (0+) — фотоплощадка с 3D-картинками.
Дом вверх дном (0+) — перевёрнутая 2-комнатная квартира с кухней и санузлом.
Стеклянный лабиринт (0+) — бесконечное пространство, из которого нужно найти выход.
Внеземной контакт (5+) — другая реальность, из которой надо выбраться.
Woo-hoo (0+) — игровая зона с кинетической песочницей, подушками для весёлого боя и лазерными пистолетами.
Музей киногероев (0+) — семь комнат, где можно встретить Человека-паука, Гарри Поттера, Халка и других знаменитых персонажей.
Бассейн с шариками (3+) — самый большой сухой бассейн в России и СНГ для детей и взрослых.
Дом великана (0+) — квартира-студия, где всё увеличено в 10 раз.
Зеркальный лабиринт (0+), где можно заблудиться в собственном отражении.
Побег из тюрьмы (6+) — лабиринт с элементами квеста. Вас пристегнут наручниками к батарее, а вы попытаетесь выбраться на свободу.
Лабиринт страха «Зов ада» (12+). Почти всё здесь погружено в темноту, в которой прячутся монстры.
Ленточный лабиринт (0+) — лианы из цветных лент, среди которых надо найти верную дорогу на выход.
Внутри человека (0+) — научная интерактивная площадка. Вы зайдёте через рот и выйдете естественным путём.
Бей посуду (5+). Смело разбейте пять тарелок — избавьтесь от негатива или загадайте желание.
Организационные детали
- Мы не ограничиваем время вашего пребывания (в рамках рабочих часов аттракционов)
- Аттракционы находятся в трёх зданиях в шаговой доступности друг от друга
- Дети до 5 лет посещают все доступные для них аттракционы бесплатно в сопровождении взрослых
Категории билетов (аттракционы вы выбираете на месте):
- 1 из 13 развлечений — все аттракционы, кроме Внеземного контакта
- 5 из 14 развлечений, 10 или 14 — все аттракционы. Это бессрочные билеты — их можно использовать в разные дни для посещения разных проектов
ежедневно в 10:00 и 22:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|1 из 13 развлечений на выбор
|890 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|5 из 14 развлечений на выбор
|1990 ₽
|10 из 14 развлечений на выбор
|2390 ₽
|14 развлечений
|2690 ₽