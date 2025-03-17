Приглашаем детей и взрослых в идеальное место для отдыха, которое никого не оставит равнодушным. Вас ждут 14 удивительных проектов, среди которых — интерактивные музеи, квесты, лабиринты, необычные фотозоны, игровые комнаты и другие развлечения. Посетите один аттракцион или несколько — на ваш выбор! Яркие эмоции и классно проведённое время обеспечены.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Время начала: 10:00, 22:00

Описание билета

Музей иллюзий (0+) — фотоплощадка с 3D-картинками.

Дом вверх дном (0+) — перевёрнутая 2-комнатная квартира с кухней и санузлом.

Стеклянный лабиринт (0+) — бесконечное пространство, из которого нужно найти выход.

Внеземной контакт (5+) — другая реальность, из которой надо выбраться.

Woo-hoo (0+) — игровая зона с кинетической песочницей, подушками для весёлого боя и лазерными пистолетами.

Музей киногероев (0+) — семь комнат, где можно встретить Человека-паука, Гарри Поттера, Халка и других знаменитых персонажей.

Бассейн с шариками (3+) — самый большой сухой бассейн в России и СНГ для детей и взрослых.

Дом великана (0+) — квартира-студия, где всё увеличено в 10 раз.

Зеркальный лабиринт (0+), где можно заблудиться в собственном отражении.

Побег из тюрьмы (6+) — лабиринт с элементами квеста. Вас пристегнут наручниками к батарее, а вы попытаетесь выбраться на свободу.

Лабиринт страха «Зов ада» (12+). Почти всё здесь погружено в темноту, в которой прячутся монстры.

Ленточный лабиринт (0+) — лианы из цветных лент, среди которых надо найти верную дорогу на выход.

Внутри человека (0+) — научная интерактивная площадка. Вы зайдёте через рот и выйдете естественным путём.

Бей посуду (5+). Смело разбейте пять тарелок — избавьтесь от негатива или загадайте желание.

Организационные детали

Мы не ограничиваем время вашего пребывания (в рамках рабочих часов аттракционов)

Аттракционы находятся в трёх зданиях в шаговой доступности друг от друга

Дети до 5 лет посещают все доступные для них аттракционы бесплатно в сопровождении взрослых

Категории билетов (аттракционы вы выбираете на месте):