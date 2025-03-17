Вселенная аттракционов для всей семьи в Петербурге

Зайти в гости к великану, нырнуть в огромный бассейн с шариками и снять стресс, разбив тарелки
Приглашаем детей и взрослых в идеальное место для отдыха, которое никого не оставит равнодушным.

Вас ждут 14 удивительных проектов, среди которых — интерактивные музеи, квесты, лабиринты, необычные фотозоны, игровые комнаты и другие развлечения.

Посетите один аттракцион или несколько — на ваш выбор! Яркие эмоции и классно проведённое время обеспечены.
Вселенная аттракционов для всей семьи в Петербурге
Вселенная аттракционов для всей семьи в Петербурге
Вселенная аттракционов для всей семьи в Петербурге
Ближайшие даты:
17
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мар19
мар20
мар21
мар22
мар23
мар
Время начала: 10:00, 22:00

Описание билета

Музей иллюзий (0+) — фотоплощадка с 3D-картинками.

Дом вверх дном (0+) — перевёрнутая 2-комнатная квартира с кухней и санузлом.

Стеклянный лабиринт (0+) — бесконечное пространство, из которого нужно найти выход.

Внеземной контакт (5+) — другая реальность, из которой надо выбраться.

Woo-hoo (0+) — игровая зона с кинетической песочницей, подушками для весёлого боя и лазерными пистолетами.

Музей киногероев (0+) — семь комнат, где можно встретить Человека-паука, Гарри Поттера, Халка и других знаменитых персонажей.

Бассейн с шариками (3+) — самый большой сухой бассейн в России и СНГ для детей и взрослых.

Дом великана (0+) — квартира-студия, где всё увеличено в 10 раз.

Зеркальный лабиринт (0+), где можно заблудиться в собственном отражении.

Побег из тюрьмы (6+) — лабиринт с элементами квеста. Вас пристегнут наручниками к батарее, а вы попытаетесь выбраться на свободу.

Лабиринт страха «Зов ада» (12+). Почти всё здесь погружено в темноту, в которой прячутся монстры.

Ленточный лабиринт (0+) — лианы из цветных лент, среди которых надо найти верную дорогу на выход.

Внутри человека (0+) — научная интерактивная площадка. Вы зайдёте через рот и выйдете естественным путём.

Бей посуду (5+). Смело разбейте пять тарелок — избавьтесь от негатива или загадайте желание.

Организационные детали

  • Мы не ограничиваем время вашего пребывания (в рамках рабочих часов аттракционов)
  • Аттракционы находятся в трёх зданиях в шаговой доступности друг от друга
  • Дети до 5 лет посещают все доступные для них аттракционы бесплатно в сопровождении взрослых

Категории билетов (аттракционы вы выбираете на месте):

  • 1 из 13 развлечений — все аттракционы, кроме Внеземного контакта
  • 5 из 14 развлечений, 10 или 14 — все аттракционы. Это бессрочные билеты — их можно использовать в разные дни для посещения разных проектов
Остались вопросы?

ежедневно в 10:00 и 22:00

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
1 из 13 развлечений на выбор890 ₽
Дети до 5 летБесплатно
5 из 14 развлечений на выбор1990 ₽
10 из 14 развлечений на выбор2390 ₽
14 развлечений2690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Большой Морской улице
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00 и 22:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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