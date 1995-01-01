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Тайны старого Выборга

3.8
20 отзывов
CharmTravel
CharmTravel – Гид из Санкт-Петербурга
Выборг – это уютный город 🏙️, построенный по канонам архитектуры Западной Европы.

Здесь находится самый старый дом России, средневековый замок 🏰 и знаменитый парк 🌳 Монрепо.

Все эти и другие места вы увидите в нашей обзорной экскурсии 🧭.

Помимо Выборга будет короткий осмотр Санкт-Петербурга на автобусе 🚌.

Транспорт заберёт вас и привезёт обратно в северную столицу.

В путешествии вас будет сопровождать профессиональный гид-историк.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☀️Летняя
  • 🧘На выходные
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 60 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Тайны старого Выборга
Тайны старого Выборга

Что вы увидите

  • Круглая башня
  • Ратушная площадь и ратуша
  • Часовая башня
  • самый старый дом России
  • Усадьба Бюргера
  • Дом Бюргера
  • Выборгский замок
  • парк Монрепо
  • Людвигштайн (при благоприятной погоде)
  • Лавка Вкусностей
Лабиринты узких брусчатых улочек, замок 🏰 с башнями, ратуша… Трудно поверить, что в атмосферу средневековой Европы можно погрузиться, не покидая пределов России. Но — можно! Достаточно отправиться на экскурсию ⛳ в Выборг – уникальный, единственный в нашей стране город 🏙️, застроенный в традициях европейской архитектуры и культуры.
Легкий и приятный тур на один день. Короткий переезд, поэтому есть много времени и на полную обзорную экскурсию по городу с посещением знаковых достопримечательностей 🏛️, и на большую прогулку 👣 по парку Монрепо, и на самостоятельное изучение старого Выборга.
8 главных достопримечательностей Выборга, все его «визитные карточки», включая Выборгский замок, Ратушу, Круглую и Часовую башни и загадочный парк 🌳 Монрепо.
Отличные фото! Выборг — город, похожий на рыцарскую сказку. Он необычайно фотогеничен, вы вернетесь с гигабайтами атмосферных снимков!
«Лавка Вкусностей». В нашем туре можно заглянуть в антуражную «Лавку вкусностей», где можно попробовать и приобрести знаменитые выборгские крендели и другие традиционные лакомства.
Что входит
  • трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии
  • короткая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
  • обзорная экскурсия по Выборгу
  • прогулка по Ратушной площади
  • экскурсия к самому старому дому России
  • возможность посетить "Лавку Вкусностей", где можно приобрести знаменитые выборгские крендели, а также марципан, имбирные пряники, иван-чай, вяленое рыцарское мясо, выборгский эль и другие лакомства
  • посещение стоящего на скалистом острове и омываемого водами Выборгского залива Выборгского замка
  • большая экскурсия по знаменитому парку Монрепо
  • посещение Людвигштайна - некрополя в северной части парка
  • прогулка к скалам и пещерам
  • возможность самостоятельно изучить город, прогуляться по мощеным улочкам, купить сувениры.
Что не входит
  • обед - 400 руб. /чел.
  • дегустация в лавке вкусностей (по желанию) - 200 руб.
  • экскурсия в библиотеке Алвара Аалто - 150 руб.
  • вход в парк Монрепо - 100 руб. / чел.
Начало и место завершения
🚩 метро Черная речка
Тайны старого Выборга
Тайны старого Выборга
Тайны старого Выборга
Тайны старого Выборга
Тайны старого Выборга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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CharmTravel
CharmTravel
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20 отзывов оставили туристы

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