Лабиринты узких брусчатых улочек, замок 🏰 с башнями, ратуша… Трудно поверить, что в атмосферу средневековой Европы можно погрузиться, не покидая пределов России. Но — можно! Достаточно отправиться на экскурсию ⛳ в Выборг – уникальный, единственный в нашей стране город 🏙️, застроенный в традициях европейской архитектуры и культуры.

Легкий и приятный тур на один день. Короткий переезд, поэтому есть много времени и на полную обзорную экскурсию по городу с посещением знаковых достопримечательностей 🏛️, и на большую прогулку 👣 по парку Монрепо, и на самостоятельное изучение старого Выборга.

8 главных достопримечательностей Выборга, все его «визитные карточки», включая Выборгский замок, Ратушу, Круглую и Часовую башни и загадочный парк 🌳 Монрепо.

Отличные фото! Выборг — город, похожий на рыцарскую сказку. Он необычайно фотогеничен, вы вернетесь с гигабайтами атмосферных снимков!

«Лавка Вкусностей». В нашем туре можно заглянуть в антуражную «Лавку вкусностей», где можно попробовать и приобрести знаменитые выборгские крендели и другие традиционные лакомства.