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Автобусная экскурсия в Выборг

4.5
36 отзывов
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
За это 10-часовое путешествие вы отправитесь в средневековый Шведский город 🏙️, в многонациональный город Российской империи, а затем Великого княжества Финляндского XIX века и Финляндии.

Вы узнаете, как город пришел к своему уникальному состоянию.

Увидите дома в стиле северный модерн, построенные финскими архитекторами, Выборгский замок 🏰 и прогуляетесь 👣 по скальному музею-заповеднику на берегу залива Мон Репо.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 100 ₽ за человека

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Автобусная экскурсия в Выборг

Что вы увидите

  • Город Выборг
  • Выборгский замок
  • парк Монрепо.
Приглашаем вас отправиться на автобусную экскурсию ⛳ в самый европейский город 🏙️ Северо-Запада России. Выборг, основанный шведами в Средние века, расположен на берегу Выборгского залива всего в 27 км. от финской границы. За время своей более чем семисотлетней истории 📖 город поочередно принадлежал Швеции, Финляндии и России, и в настоящий момент историческая часть города является уникальным памятником средневековой каменной архитектуры.
Главной достопримечательностью 🏛️ и символом города является Выборгский замок 🏰 – единственный сохранившийся в России памятник средневекового западноевропейского военного зодчества, построенный шведами в XIII веке. С башни замка открывается чудесная панорама города. Совершив прогулку 👣 по узким каменным улочкам Старого города, вы окунетесь в атмосферу средневековой Европы. Эти места могут показаться вам знакомыми и это неудивительно — именно здесь проходили съемки любимого всеми фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» и многих других фильмов, где действие происходит в старой Европе.
Также во время экскурсии 🧭 вы посетите природный заповедник-музей парк 🌳 Монрепо. Пейзажный парк, расположенный на берегу Выборгского залива, называют «жемчужиной Карельского перешейка». Скальный парк площадью 170 га. является образцом удивительной гармонии природы и архитектуры. Экскурсовод познакомит вас с историей создания парка, его богатым растительным миром и множеством архитектурных памятников.
Внимание! При покупке льготных билетов необходимо перед началом экскурсии предъявить документы, подтверждающие льготу! (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Что входит
  • увлекательный рассказ гида по пути в Выборг и в самом городе
  • комфортабельный транспорт (теплый зимой и прохладный летом)
  • входные билеты на посещаемые объекты
  • экскурсия по парку Монрепо.
Что не входит
  • посещение смотровой башни Святого Олафа (возможно самостоятельно за доп. плату)
  • встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
  • личные расходы на еду и напитки
  • сувениры
  • выбор мест в автобусе (посадка в автобус осуществляется в порядке «живой очереди» - кто первый пришел, тот занял лучшие места)
Начало и место завершения
🚩 Думская улица, д. 2

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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36 отзывов оставили туристы

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