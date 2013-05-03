Экскурсия в Выборг на целый день поможет Вам окунуться в историю 📖, архитектуру и настроение самого европейского города России! Обзорная экскурсия ⛳ по Выборгу - единственному историческому поселению на территории Ленинградской области, посещение Выборгского замка (один из немногих сохранившихся в России средневековых замков), заложенного в XIII веке шведами ( с единственным на территории России средневековым донжоном!), и романтического парка "Монрепо" (один из лучших пейзажных парков 🌳 в Европе!) - все это Вы найдете в нашем однодневном туре!

Программа:

7. 30 — Отправление из Санкт-Петербурга от ст. м. Невский проспект

10. 00 — Выборг. Обзорная (пешеходная) экскурсия по Выборгу.

12. 00 - Посещение Выборгского замка.

13. 00 — Свободное время на обед и прогулку 👣. 00 — Парк «Монрепо» — 160 гектаров живописных ландшафтов.

16. 00 — Посещение «Лавки вкусностей» — по желанию дегустация местных деликатесов — пряных сыров, вяленого мяса, медовухи, эля и пр.

17. 30 Свободное время или библиотека Аалто

19. 00 — Отправление в Санкт- Петербург.

21. 30- 22. 00 – Прибытие в Санкт-Петербург к ст. м. Невский пр.

В поездку обязательно захватите документы, дающие право льготного посещения музейных объектов. По форме одежды - как можно более удобный вариант, в дождливую погоду рекомендуем дождевик, а не зонтик.

Обращаем внимание, что объекты показа могут меняться местами.