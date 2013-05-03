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Выборг: средневековые сказки

4.5
11 отзывов
СПб-Карелия
СПб-Карелия – Гид из Санкт-Петербурга
Выборг: средневековые сказки
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🏛История и архитектура
  • 🧘На выходные
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 890 ₽ за человека

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Выборг: средневековые сказки
Выборг: средневековые сказки

Что вы увидите

  • Выборг
  • Пять главных площадей (вокзальная, красная, рыночная, соборная, ратушная)
  • Башни: «Круглая Башня», Башня Ратуши, Часовая Башня
  • Руины Доминиканского монастыря
  • Замковый остров
  • Выборгский замок
  • Башня Святого Олафа
  • Парк "Монрепо"
  • Усадьба Бюргера
  • Лавка вкусностей
Экскурсия в Выборг на целый день поможет Вам окунуться в историю 📖, архитектуру и настроение самого европейского города России! Обзорная экскурсия ⛳ по Выборгу - единственному историческому поселению на территории Ленинградской области, посещение Выборгского замка (один из немногих сохранившихся в России средневековых замков), заложенного в XIII веке шведами ( с единственным на территории России средневековым донжоном!), и романтического парка "Монрепо" (один из лучших пейзажных парков 🌳 в Европе!) - все это Вы найдете в нашем однодневном туре!

Программа:

    7. 30 — Отправление из Санкт-Петербурга от ст. м. Невский проспект
    10. 00 — Выборг. Обзорная (пешеходная) экскурсия по Выборгу.
    12. 00 - Посещение Выборгского замка.
    13. 00 — Свободное время на обед и прогулку 👣. 00 — Парк «Монрепо» — 160 гектаров живописных ландшафтов.
    16. 00 — Посещение «Лавки вкусностей» — по желанию дегустация местных деликатесов — пряных сыров, вяленого мяса, медовухи, эля и пр.
    17. 30 Свободное время или библиотека Аалто
    19. 00 — Отправление в Санкт- Петербург.
    21. 30- 22. 00 – Прибытие в Санкт-Петербург к ст. м. Невский пр.
    В поездку обязательно захватите документы, дающие право льготного посещения музейных объектов. По форме одежды - как можно более удобный вариант, в дождливую погоду рекомендуем дождевик, а не зонтик.
    Обращаем внимание, что объекты показа могут меняться местами.
    Что входит
    • трансфер на комфортабельном автобусе туристического класса
    • путевая экскурсия
    • обзорная экскурсия по Выборгу
    • прогулка по Выборгскому Замку
    • прогулка по Парку «Монрепо»
    • посещение «Лавки вкусностей»
    Что не входит
    • обед в кафе в Выборге (по желанию) — от 350р.
    • входные билеты в Парк «Монрепо» (взрослые — 100 руб., дети до 16 лет — бесплатно, подростки с 16 до 18 лет и пенсионеры — 50 руб. )
    • Башня Святого Олафа с экскурсией + самостоятельный осмотр музея Выборгского замка, включая экспозицию «Подводная археология» (по желанию) — 500р.
    • Лучный тир (по желанию)– 150р.
    • Ремесленный двор (по желанию) — вход 100 руб, мастер-классы — 300р.
    • Мастер-класс в гончарной мастерской Рыцарский зал (по желанию) — 500р.
    • Дегустация (по желанию) — 200р.
    • Экскурсия в библиотеке Аалто - 150 р.
    Начало
    🚩 пл. у Казанского собора
    Место завершения
    🏁 Ст.м. Невский проспект
    Выборг: средневековые сказки
    Выборг: средневековые сказки
    Выборг: средневековые сказки
    Выборг: средневековые сказки
    Выборг: средневековые сказки

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    СПб-Карелия
    СПб-Карелия
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    11 отзывов оставили туристы

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