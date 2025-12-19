Добро пожаловать в Выборг — город, где время замерло, а средневековые легенды оживают на каждом шагу.
Среди мощеных улочек, старинных башен и мощных крепостных стен вы ощутите, как переноситесь в прошлое. Вы прикоснётесь к истории Выборгского замка, попробуете глёг, побываете в музее шоколада. И попробуете самостоятельно приготовить знаменитые выборгские крендели.
Среди мощеных улочек, старинных башен и мощных крепостных стен вы ощутите, как переноситесь в прошлое. Вы прикоснётесь к истории Выборгского замка, попробуете глёг, побываете в музее шоколада. И попробуете самостоятельно приготовить знаменитые выборгские крендели.
Описание экскурсии
7:45–8:00 — посадка в автобус у ст. м. «Площадь Восстания»
По пути вас ждёт трассовая экскурсия о Выборге — настоящем европейском городе, который был основан в качестве оплота для покорения славянских земель.
10:30 — посещение Выборгского замка
Вы погрузитесь в атмосферу Средневековья, побываете в рыцарском зале и познакомитесь с экспозицией — ружьями, доспехами, монетами и не только.
12:30 — экскурсия с дегустацией в музее «Шоколадный Выборг»
Хранительница музея приоткроет завесу тайны и расскажет вам:
- об истории зарождения шоколада
- секретах настоящего шоколада
- кропотливом труде, необходимом для создания всего одной плитки
- количестве какао-бобов, необходимых для этого чуда
- многообразии видов шоколада, искусстве их хранения
- способах отличить настоящее лакомство от искусной подделки
И это ещё не все! Вы поучаствуете в дегустации и почувствуете себя настоящим шоколадным сомелье.
14:00 — свободное время и обед
15:30 — мастер-класс по изготовлению выборгских кренделей
На уютной кухне вы отправитесь в кулинарное путешествие.
- Гостеприимные хозяюшки Хельга и матушка Марэн раскроют секреты старинного рецепта
- Вы своими руками слепите крендельки — а пока они румянятся в печи, брат Виттаус проведёт вас по увлекательной «крендельной тропе»
- Вы откроете, где когда-то располагался францисканский монастырь — колыбель легендарной выпечки
- Прогуляетесь по самой «вкусной» улице старого города и услышите истории знаменитых семей пекарей
А в финале вас ждут тёплые, ароматные крендельки!
17:00 — интерактивная программа с дегустацией глёга и кренделя
- Вы познакомитесь с монахом-францисканцем или же самим бюргером
- Послушаете истории о символах Выборга — колдунье Лоухи, коте Тотти, о монахах-францисканцах и доминиканцах и их знаменитых промыслах
- Попробуете знаменитый выборгский крендель и глёг
- Выясните, почему именно крендель стал одним из самых узнаваемых символов средневекового Выборга
- А затем перевоплотитесь в героев средневекового Выборга (рыцаря, монаха, финских горожанок, шведского короля)
18:30 — отправление в Санкт-Петербург
20:30 — возвращение к ст. м. «Площадь Восстания»
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе туристического класса
- На наших экскурсиях будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой
- Если вы выбираете льготный билет, пожалуйста, возьмите с собой подтверждающие документы
- Время прибытия указано ориентировочное
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость включено: интерактивная программа с дегустацией кренделей и глёга, входные билеты в Выборгский замок, экскурсия с дегустацией в музее шоколада, мастер-класс по изготовлению кренделей
- Дополнительно по желанию оплачивается обед — около 800–950 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|6850 ₽
|Дети до 7 лет
|6700 ₽
|Пенсионеры
|6750 ₽
|Школьники
|6700 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|6750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1544 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 5 чел.
Лучший выборКвест «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
-
40%
Групповая
Огни вечернего Петербурга
Окунуться в таинственную атмосферу вечера на автобусной экскурсии по центру города
Начало: На площади Островского
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
720 ₽
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В поисках самого яркого двора Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, прогуливаясь по его дворам-колодцам. Узнайте, как живут обычные люди за фасадами роскошных зданий
Начало: В районе метро «Спортивная»
22 дек в 12:00
23 дек в 14:30
4900 ₽ за всё до 4 чел.