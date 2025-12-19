Добро пожаловать в Выборг — город, где время замерло, а средневековые легенды оживают на каждом шагу. Среди мощеных улочек, старинных башен и мощных крепостных стен вы ощутите, как переноситесь в прошлое. Вы прикоснётесь к истории Выборгского замка, попробуете глёг, побываете в музее шоколада. И попробуете самостоятельно приготовить знаменитые выборгские крендели.

Описание экскурсии

7:45–8:00 — посадка в автобус у ст. м. «Площадь Восстания»

По пути вас ждёт трассовая экскурсия о Выборге — настоящем европейском городе, который был основан в качестве оплота для покорения славянских земель.

10:30 — посещение Выборгского замка

Вы погрузитесь в атмосферу Средневековья, побываете в рыцарском зале и познакомитесь с экспозицией — ружьями, доспехами, монетами и не только.

12:30 — экскурсия с дегустацией в музее «Шоколадный Выборг»

Хранительница музея приоткроет завесу тайны и расскажет вам:

об истории зарождения шоколада

секретах настоящего шоколада

кропотливом труде, необходимом для создания всего одной плитки

количестве какао-бобов, необходимых для этого чуда

многообразии видов шоколада, искусстве их хранения

способах отличить настоящее лакомство от искусной подделки

И это ещё не все! Вы поучаствуете в дегустации и почувствуете себя настоящим шоколадным сомелье.

14:00 — свободное время и обед

15:30 — мастер-класс по изготовлению выборгских кренделей

На уютной кухне вы отправитесь в кулинарное путешествие.

Гостеприимные хозяюшки Хельга и матушка Марэн раскроют секреты старинного рецепта

Вы своими руками слепите крендельки — а пока они румянятся в печи, брат Виттаус проведёт вас по увлекательной «крендельной тропе»

Вы откроете, где когда-то располагался францисканский монастырь — колыбель легендарной выпечки

Прогуляетесь по самой «вкусной» улице старого города и услышите истории знаменитых семей пекарей

А в финале вас ждут тёплые, ароматные крендельки!

17:00 — интерактивная программа с дегустацией глёга и кренделя

Вы познакомитесь с монахом-францисканцем или же самим бюргером

Послушаете истории о символах Выборга — колдунье Лоухи, коте Тотти, о монахах-францисканцах и доминиканцах и их знаменитых промыслах

Попробуете знаменитый выборгский крендель и глёг

Выясните, почему именно крендель стал одним из самых узнаваемых символов средневекового Выборга

А затем перевоплотитесь в героев средневекового Выборга (рыцаря, монаха, финских горожанок, шведского короля)

18:30 — отправление в Санкт-Петербург

20:30 — возвращение к ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

Поедем на комфортабельном автобусе туристического класса

На наших экскурсиях будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой

Если вы выбираете льготный билет, пожалуйста, возьмите с собой подтверждающие документы

Время прибытия указано ориентировочное

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет