Погулять по набережной реки и услышать пикантные истории из жизни царской семьи

Санкт-Петербург по праву считается одним из самых романтичных городов мира.

Вы посетите Летний сад, полюбуетесь старинными дворцами и Михайловским замком.

А я расскажу, кого называли «ночным императором», какая балерина заставляла царей жить на две семьи и чье лицо скульптор Клодт изобразил под хвостом лошади.
Романтика Фонтанки
Романтика Фонтанки
Романтика Фонтанки
Романтика Фонтанки
Романтика Фонтанки
Романтика Фонтанки
Романтика Фонтанки
Романтика Фонтанки
Романтика Фонтанки
Романтика Фонтанки
Романтика Фонтанки

Что вас ожидает

Летний сад и Михайловский замок

Мы начнем с уютного Летнего сада: вспомним Петра Великого и его супругу Екатерину, рассмотрим скульптуры Амура и Психеи, Прозерпины и Аида. А еще вы узнаете, в чьей компании Александр II любил устраивать променады в саду и кто инициировал первое покушение на него. Кроме того, я покажу Михайловский замок и расскажу о нем интересные факты: в цвет чьей перчатки окрашены его фасады и как Растрелли запечатлел в камне свое очарование русской балериной.

История и легенды старинных дворцов

Напротив Шереметьевского дворца мы поговорим о самой романтической паре 18 века — графе и крепостной актрисе. А у Шуваловского дворца я расскажу, как в нем отмечал совершеннолетие Александр I и чем он покорил дочь хозяина. В завершение вы найдете запечатленное в камне лицо обидчика скульптора Клодта, рассмотрите Аничков дворец и узнаете, кому он был подарен на свадьбу.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у входа в Летний сад
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 18:00, в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

во вторник в 18:00, в субботу в 12:00

Ирина
Ирина
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На своих экскурсиях я особый акцент делаю на близкой мне теме — Царской семье Романовых. Экскурсии получаются не скучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.
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