во вторник в 18:00, в субботу в 12:00

Что вас ожидает

Летний сад и Михайловский замок

Мы начнем с уютного Летнего сада: вспомним Петра Великого и его супругу Екатерину, рассмотрим скульптуры Амура и Психеи, Прозерпины и Аида. А еще вы узнаете, в чьей компании Александр II любил устраивать променады в саду и кто инициировал первое покушение на него. Кроме того, я покажу Михайловский замок и расскажу о нем интересные факты: в цвет чьей перчатки окрашены его фасады и как Растрелли запечатлел в камне свое очарование русской балериной.

История и легенды старинных дворцов

Напротив Шереметьевского дворца мы поговорим о самой романтической паре 18 века — графе и крепостной актрисе. А у Шуваловского дворца я расскажу, как в нем отмечал совершеннолетие Александр I и чем он покорил дочь хозяина. В завершение вы найдете запечатленное в камне лицо обидчика скульптора Клодта, рассмотрите Аничков дворец и узнаете, кому он был подарен на свадьбу.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.