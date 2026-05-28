Петербург, конечно, красивый.
Но с шутками и весёлой компанией на теплоходе — ещё лучше! Представьте себе: ночные огни, разводные мосты, рядом друзья, музыка и бар, а на сцене — комики из топовых ТВ- и YouTube-проектов. Красиво, легко, в необычном формате и без космических ценников.
Описание экскурсии
StandUp Msk — это стендап-комьюнити комиков со всей России. У нас выступают участники Stand Up на ТНТ, Labelcom, Stand Up Club #1, Stage StandUp Club, «Прожарка» и других популярных ТВ- и YouTube-проектов.
Состав скрыт. Почему? Чтобы сделать вам приятный сюрприз на концерте. А ещё стендаперы не светят лишний раз лица на афишах, а гости могут увидеть очень известных комиков не за космические деньги.
Что будет?
- Живой стендап и импровизация с залом
- Музыка, бар и еда на борту
- Розыгрыши и сюрпризы для гостей
- Много поводов посмеяться и снять сторис
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Алёнка» вместимостью до 65 человек
- На борту есть две уборные и кафе-бар. Можно купить еду и напитки из меню (не включено в стоимость билета)
- Размещение за столиками — по усмотрению администратора. Возможна подсадка за один стол других гостей (для небольших компаний). Если вы брали билеты отдельно, но хотите сидеть вместе — приходите заранее
- На борт не допускаются люди в состоянии сильного алкогольного опьянения
- При плохих погодных условиях возможны перенос или отмена мероприятия — администраторы свяжутся с вами заранее
- Сопровождение гида не предполагается
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Середина зала
|2691 ₽
|Ближние столы
|3141 ₽
|Конец зала
|2331 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Университетской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 65 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 8300 туристов
Привет! Наша команда — это уникальное стендап-комьюнити, которое не только позволяет ощутить на себе взрывной юмор и познакомиться с популярными комиками, но и становится проводником в мир истории и культуры. Наши гиды — это не просто люди, читающие скучные лекции, а настоящие комики, которые умеют зажечь и удивить своими рассказами.
